Wurzener Einzelhandel hat durch Corona neue Impulse erfahren

Manuela Franke, ihres Zeichens Inhaberin von Blumen Kupsch am Wurzener Markt, ist sich mit ihrer Einzelhandels-Kollegin Kerstin Lehmann vom schräg gegenüber gelegenen Modegeschäft „Fashion for You“ einig: Für die Wurzener Händlerschaft ist die Corona-Pandemie ein kleiner Impulsgeber. „Wir Einzelhändler profitieren in den aktuellen Zeiten, weil sich die Konsumenten in der großen Masse noch nicht so recht in die Einkaufszentren wagen“, glaubt Lehmann, die über den mehrwöchigen Lockdown hinweg mit ihrer Kundschaft über die sozialen Medien Kontakt gehalten und die ihre Waren verschickt oder persönlich ausgeliefert hat. „Die Leute haben eine Vorstellung davon bekommen, wie sich eine tote Stadt anfühlt“, so die ringelnatzstädtische Modehändlerin.

Keine Probleme bei den Hygieneregeln

Auch Manuela Franke ist der Überzeugung, dass im vergangenen Vierteljahr das Bewusstsein dafür gestiegen sei, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, die Waren des täglichen und auch des nicht alltäglichen Bedarfs quasi direkt vor der Haustür erwerben zu können. „Wir haben nicht nur einmal die Worte ‚Schön, dass es euch gibt’ vernommen“, so die Blumenhändlerin, die von Gabriele Kardasch aus dem Textilwarenfachgeschäft Fleck-Kardasch in der Wenceslaigasse bestätigt wird. „Unsere Kundschaft hatte das Bedürfnis, uns zu unterstützen, und wir haben eine allgemeine Erleichterung darüber gespürt, dass wir die schwere Zeit überstanden haben“, so Kardasch, die zudem von keinerlei Problemen bei der Einhaltung der Hygienerichtlinien berichtet. „Meine Kundschaft trägt die Maßnahmen ausnahmslos mit, und insofern funktioniert auch das Maskentragen reibungslos.“

Fehlendes Ostergeschäft nicht zu kompensieren

Demgegenüber merkt Juliane Tempel, Inhaberin der Bücherei BuchstabenTempel in der Jacobsgasse an, dass sich etwa jeder fünfte Kunde nach der Maskenpflicht erkundigt. „Aber durchweg alle sind vernünftig und akzeptieren die Vorschriften“, so Tempel, die von aktuell „guten Umsätzen“ berichtet. „Während der Zeit, in der auch ich mein Geschäft geschlossen halten musste, habe ich mich mit dem Onlinehandel über Wasser gehalten, aber das normale Ostergeschäft war nicht ansatzweise zu kompensieren“, so die Buchhändlerin, die hinsichtlich der angekündigten Mehrwertsteuersenkung für Bücher von sieben auf fünf Prozent die Stirn runzelt. „Für unsere Branche ist das nicht von zwölf Uhr bis Mittag gedacht, denn abgesehen davon, dass aufgrund der Buchpreisbindung jedes einzelne Buch mit der siebenprozentigen Steuer ausgewiesen ist und somit aufwändig überklebt werden muss, werden damit die von der Corona-Krise eh schon schwer getroffenen Kleinverlage zusätzlich belastet.“

Kundschaft war super

Noch mehr kritische Worte diktiert in Juliane Tempels Händlernachbarschaft „Kräuterfee“ Christine B. Müller dem Reporter in den Block. „Das Corona-Virus ist zweifellos ein gefährliches, aber sich vor ihm zu verstecken und die Wirtschaft herunterzufahren, halte ich für keine gute Lösung“, so die Pharmazie-Ingenieurin, deren Portfolio die Naturheilkunde, Reformwaren sowie Naturkost umfasst. „Ich würde mir wünschen, dass die Politik nicht minder entschlossen bei der Verseuchung unserer Böden und dem Insektensterben handelte“, so Müller, die von ihrer Kundschaft sagt, dass sie „super zu mir gehalten hat“. „Dafür gebührt ihr ein großes Dankeschön meinerseits.“

Radfahrer kommen nach Wurzen

Mit einem „Dankeschön“ verlassen in der Regel auch die Besucher der Tourist-Info die Räumlichkeiten am Markt 5, die seit dem 11. Mai wieder geöffnet ist. „Im Moment sind es schwerpunktmäßig Radfahrer aus der näheren Umgebung, die in Wurzen Station machen, während der überregionale Tourismus erst langsam wieder anläuft“, so Mitarbeiterin Dana Kynast.

Wurzener Museum hat wieder Besucher

Schon gut ins Laufen gekommen ist das kulturelle Leben in der Ringelnatzstadt im nahegelegenen Kulturgeschichtlichen Museum. „Wir haben zwar seit dem 8. Mai verkürzte Öffnungszeiten, weil in den vergangenen Wochen weder Schulklassen noch Tagesausflügler unser Haus besuchen konnten, an den Wochenenden aber verzeichnen wir bereits wieder ähnliche Besucherzahlen wie vor dem Ausbruch der Pandemie“, berichtet Museologin Karolin Kläber.

