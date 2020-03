Wurzener Eltern verzichten auf Gutschrift für Schulessen

Wurzen

Es sind Zeilen, die bewegen: „Hallo liebes Reblaus-Team, ich will einen Beitrag leisten, damit durch das Virus nicht alles zum Erliegen kommt. Deswegen möchte ich das Geld für die Schulessen-Bestellung im März nicht zurück. Bitte verbuchen Sie es unter Spenden. Bleiben Sie gesund!“

Inhaber Andreas Fricke und Geschäftsführerin Simone Sauer fehlen angesichts der Hilfsbereitschaft die Worte. „Wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht mit einer solchen Geste. Das ist einfach nur toll und macht uns alle miteinander sprachlos“, bringt Fricke seinen Dank zum Ausdruck. Zumal es gleich mehrere solcher Reaktionen gebe.

Unternehmen bereitet täglich 1500 Schulessen zu

Der Wurzener Gastronomiebetrieb mit 17 Mitarbeitern versorgt unter anderem seit Oktober 2002 das Lichtwer-Gymnasium mit frischen Speisen und seit August 2009 das Rinckart-Gymnasium in Eilenburg. Täglich werden bis zu 1500 Gerichte zubereitet.

Nachdem alle Bildungsstätten aufgrund der Corona-Pandemie schlossen, musste die Produktion von Schulessen auf Null heruntergefahren werden. Lediglich die beiden Bistros – Hoffis-Menü an der Liegenbank und das Mittags-Gericht in der Friedrich-Ebert-Straße – blieben offen.

Seit Mitte der Woche sei nun aber auch das Mittags-Gericht zu, informiert Fricke. „Unsere zentrale Anlaufstelle für Bestellungen außer Haus befindet sich jetzt in Hoffis Menü.“ Hier wird mittlerweile im Zwei-Schichtsystem von 10 bis 20 Uhr gekocht und auf telefonische Bestellung hin in Wurzen sowie der näheren Umgebung ausgeliefert. Trotz der schwierigen Lage versuchen Fricke und Sauer das Geschäft am Leben zu halten. „Da sorgen E-Mails, wie jetzt von einigen Eltern, für einen willkommenen Motivationsschub“, so Fricke.

Eine Spende mit großer Wirkung

Immerhin hatte Reblaus-Catering den Nutzern des Schulessens angeboten, ihre Vorauszahlung auf den nächsten Monat gut zu schreiben. „Es handelt sich dabei um 20 bis 30 Euro pro Teilnehmer, weil der Freistaat Sachsen zum 16. März die Schulpflicht aussetzte“, erklärt Sauer. Eine Summe, auf die ebenfalls Familie Müller aus Eilenburg verzichtet und schreibt: „Liebes Reblaus-Team, in der Klasse unserer Tochter ist die Idee aufgekommen, den schon bezahlten Beitrag ... nicht gutschreiben zu lassen. Wir würden uns gern der Idee anschließen und den Rest der Rechnung für März ihrem Unternehmen spenden. In der Hoffnung, Ihrem Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten ein klein wenig geholfen zu haben, wünschen wir Ihnen und Ihrem Team alles Gute und ganz viel Gesundheit.“

Worte wie diese, ließen die Sorgen für den Augenblick vergessen, merkt Fricke zum Schluss an und nutzt zugleich die Gelegenheiten, sich bei seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz zu bedanken.

Von Kai-Uwe Brandt