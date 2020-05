Wurzener Erdnussflips: Der „Elefantenpopel“ ist 50 Jahre alt geworden

Wurzen

Hoch sollen sie leben?! Die 100 Mitarbeiter in der Wurzener Mühle sind viel zu bodenständig, als dass sie zum 50. Geburtstag womöglich abgehoben hätten. Das überlassen sie allein ihrem ohnehin federleichten Star aus der Tüte. Und so bekam manch einer das im Vorjahr in aller Stille gefeierte Jubiläum gar nicht mit. „Wir bleiben eben auf dem Teppich“, sagt Stefan Kuhl, der Geschäftsführer der Wurzener Nahrungsmittel GmbH.

Obwohl es keine Mega-Sause gab – vergessen habe man den 50. Geburtstag der Erdnussflips nicht, stellt Kuhl klar. Gehuldigt wurde dem super leckeren Snack unter anderem mit Retropackung, Gewinnspiel und Gutscheinen. Kooperiert hatte man dabei mit dem Saurierpark in Kleinwelka. Warum? „Nun, auch wir sind mittlerweile eine Art Dino“, lacht der Chef. 500 Jahre Nahrungsmittelproduktion in Wurzen geben ihm Recht.

Überholen ohne einzuholen

Rückblende: Die Sechziger in der DDR. Im Unterschied zu den Hungerjahren der Nachkriegszeit ging es längst nicht mehr nur darum, alle Münder zu stopfen. Werktätige leisteten etwas. Also sollten sie sich auch etwas leisten. Kurz: Die Ansprüche stiegen. Pünktlich zum 20. Jahrestag der DDR brauchte es Erdnussflips nach Art des nichtsozialistischen Wirtschaftssystems, nur möglichst ohne kapitalistische Devisen produziert. Klingt wie überholen ohne einzuholen.

Peter Kretschmer, der 2017 im Alter von 78 Jahren verstorbene Potsdamer Getreideforscher, gilt als heimlicher Vater der Wurzener Erdnussflips. Ohne West-Patente und West-Geräte gelang ihm 1969 im Forschungslabor von Wurzen der Durchbruch. Sein Erfolgsrezept: Maisbrei aufblähen und mit Erdnussfett dragieren. Crisp & Cross: „Neue Nährmittel“, hieß das Vorhaben, das vor gut 50 Jahren im VEB Nahrungsmittelkombinat Albert Kuntz gestartet wurde.

Bück-Dich-Ware zu Ostzeiten

In der Republik wurden die Flips gehandelt wie Gold. Die Leckerli waren Bück-Dich-Ware. Es gab sie in Delikat-Läden oder in Berliner Kaufhallen. An die rote Tüte mit dem Guckfensterchen in Herzform kam vor allem, wer Beziehungen zu Verkäufern von HO und Konsum hatte. Weil die Erdnüsse aus Amerika importiert werden mussten, die DDR aber Westgeld sparte, wurde lange nach einem Ersatzstoff geforscht. Der wurde aber nie gefunden. Zum Glück.

Mit 400 Tonnen begann die Produktion, wenig später stieg sie bereits auf 2000 Tonnen jährlich. Inzwischen sind die Wurzener bei rund 5000 Tonnen. Die Flips gehen ins gesamte Bundesgebiet, aber auch ins frühere Jugoslawien, in die Ukraine, nach Russland, China und Indonesien. Der Jahresumsatz für 2020 wird mit erwarteten 30 Millionen Euro angegeben. Und das, obwohl die mächtigen Mahlwerke an der Mulde kurz nach der Wende drohten, für immer stehen zu bleiben.

Rückbesinnung auf heimische Produkte

Mit der Marktwirtschaft kam die Teilung des Kombinates mit einst 1200 Beschäftigten. Für die Keksfabrik fand sich schnell ein Käufer. Für den „Rest“ hatte die Treuhand schon die Liquidation vorbereitet, ehe mit der Rendsburger Getreide AG ein Investor gefunden wurde. Der Prophet im eigenen Lande zählte nichts mehr. Ostprodukte waren out, Menschen verloren ihre Jobs. Erst mit dem Niedergang der Industrie setzte 1993 eine Rückbesinnung auf heimische Produkte ein.

Die Verpackung wurde gleich zweimal innerhalb von nur fünf Jahren überarbeitet. Inzwischen kommen die Flips im markanten grünen Gewand daher und haben damit nichts mehr mit dem vergleichsweise blassen Erscheinungsbild aus DDR-Zeiten gemein. Auch das Markensymbol wurde revolutioniert. Aus der stilisierten Krone ist ein ovales rotes Logo mit der Aufschrift „Wurzener“ geworden. 2004 gab es einen Award in der Sparte „Bester Marken-Relaunch“.

Von der Lehre bis zur Rente ein Flipser

Der Grimmaer Fotograf Gerhard Weber setzte den Arbeitern kurz vorm 50. Geburtstag der Flips mit einer Fotoschau ein Denkmal. Es gab und gibt nicht wenige Beschäftigte, die ein ganzes Berufsleben im selben Betrieb bleiben: Rentnerin Angelika Häußner, zuletzt Abteilungsleiterin in der Verpackung, arbeitete fast 50 Jahre im Werk. Auch Tilo Kießling vom Wareneingang und Gerd Beyer aus der Produktionsleitung gehören längst zum Inventar.

Was haben sie nicht alles erlebt: 2006, im Jahr der WM im eigenen Land, gab es Erdnussflips aus stilisierten Fußbällen. Ein Jahr später wurden in Wurzen die Flipswurfmeisterschaften ausgetragen. Dem Finale gingen Vorrunden in Einkaufscentern in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern voraus. Keine geringere als die ehemalige Olympiasiegerin im Diskus (1988), Martina Hellmann, war dabei.

Mit Wurzener Erdnussflips sind die Narren los

Überhaupt fliegen die Flips am liebsten erst durch die Lüfte, ehe sie in den Mündern landen. Traditionell dürfen die in speziellen Mini-Folie-Beutel verpackten Flips (10 Gramm) in keinem Faschingsumzug fehlen. Ob in Köln oder Trebsen – bei Karnevalsumzügen regnet es längst nicht mehr nur Konfetti. Die etwas anderen Wurfgeschosse aus Wurzen sind überall zu Hause, wo es Hurra und Helau heißt.

2012 erfanden die Wurzener die Kunstfigur namens Rumpowski. Der Snackexperte, letztlich wohl mehr eine Art zerstreuter Professor, wurde von Schauspieler Rainer König gemimt. Dessen weiße Haare standen ihm bei reichlich Stromstößen im Snack-Labor nicht selten zu Berge. Bis zur Rente 2016 war der Tüftler in Diensten der Wurzener in etlichen Radiospots zu hören. Seine Episoden rund um die Flips fanden immer wieder interessierte Zuhörer.

Zufriedene Kunden in nah und fern

„Wir sind gerade dabei, drei neue Verpackungslinien in Betrieb zu nehmen“, sagt Nicole Enghardt. Seit 14 Tagen habe man die Technik im Probelauf, ergänzt Geschäftsführer Kuhl. Der Bedarf nach Wurzener Flips ist enorm: „Ich würde unsere Wurzener aus allen Flips dieser Welt heraus schmecken“, sagt Christian Fest, einer der vielen zufriedenen Kunden. Wenn er mal eine Packung öffnet, ist sie meist gleich mit einem Mal aufgefuttert.

Für die Macher des Snacks aus Sachsen kein Einzelfall: „Es gibt jede Menge Kunden, die knabbern uns jeden Tag.“ Auf die Frage, woher er das wisse, antwortet Geschäftsführer Kuhl: „Mais ist ein Rohstoff aus der Natur. Somit ist er Schwankungen unterworfen. Das schmeckt man dann auch – vor allem, wenn man die Flips täglich isst. Und so bekommen wir etliche Zuschriften. Die Kunden sind somit unsere beste Qualitätssicherung.“

Die Rezeptur Erdnussflips bestehen hauptsächlich aus Maisgries (59 Prozent) und einem Erdnussanteil (26 Prozent). Weitere Zutaten sind Öl, Salz und Zucker. Die „rohen“ Flips entstehen, indem Maismehl in einem Extruder (einer Art Fleischwolf) solange unter starken Druck gesetzt wird, bis es heiß wird. Dabei verdichtet es sich. Dann wird es portionsweise durch eine Matrize gepresst, so dass es sich schnell ausdehnen kann, aber trotzdem zusammen backt. Dadurch entsteht die luftige Konsistenz. Anschließend werden die Flips dragiert, was ihnen den nussigen Geschmack gibt.

Von Haig Latchinian