Wurzener Feminismus-Kreidesprüche lösen Pro und Contra aus

Wurzen

Zwar lärmte die Kehrmaschine am Dienstagmorgen durch die Altstadt. Weil aber nur das Schnittgerinne gereinigt wird, blieben die am Vortag mit Kreide geschriebenen Losungen lesbar. Zum Ärger mancher Passanten. Die konnten über Sprüche wie „Ehe, Küche, Vaterland? Unsere Antwort heißt Widerstand!“ nur den Kopf schütteln. Ein Wurzener, der seinen Namen nicht verraten möchte, vermutete gar einen Druckfehler. Statt Ehe las er Ehre und schrieb die Parole eher Spinnern zu.

Martina Glass vom Netzwerk für Demokratische Kultur stellt klar: Es handele sich um eine Initiative der Wurzener Aktionsgruppe Feminismus. In Schaufenstern und mit Kreide habe die Gruppe auf immer noch bestehende Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen zwischen den Geschlechtern sowie Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen wollen: „Mit der Aktion folgte die Gruppe einem bundesweiten Aufruf, den Frauentag auch als Kampftag zu verstehen“, so Glass.

Aktivistinnen richten sich gegen Sexismus

„Er flüsterte ,geile Beine, Kleine’ – Nein zu Catcalls“, ist auf dem Marktpflaster zu lesen. Was Catcalling bedeutet, wird im Schaufenster des ehemaligen Stadtcafés in der Wenceslaigasse aufgelöst. Das Hinterherpfeifen oder -rufen nach Frauen, als seien sie Katzen, habe in keinster Weise etwas mit Komplimenten zu tun: Männer, die so etwas tun, würdigten die Rolle der Frau deutlich ab, um selber zu dominieren, heißt es.

Pfarrer Alexander Wieckowski empfiehlt etwas mehr Gelassenheit, ja Humor: „Ehe war noch nie Friede, Freude, Eierkuchen. Ehe ist harte Arbeit.“ Und doch verbinde er den Bund fürs Leben mit Vertrauen, Treue, Verlässlichkeit. Gerade die Verlässlichkeit sei es, die wir in der Politik vermissten. Nach dem Motto: Was heute richtig ist, muss morgen nicht mehr gelten. „Für mich ist die Familie immer noch das Lebensmodell, in dem Kinder verlässlich groß werden können.“

Junge Wurzenerin: Provozieren ist erlaubt

Lisanne Menzel, Mitte 20 und Noch-Studentin, findet die Aktion gut: „Die Feminismus-Gruppe gibt es erst seit kurzem. Die Kreideaktion ist ihre erste, für alle sichtbare Initiative.“ Sie selbst sei kein Mitglied, unterstütze die Forderungen aber: „75 Prozent der systemrelevanten Berufe werden von Frauen ausgeübt. Trotzdem werden sie noch immer schlechter entlohnt als Männer.“ Es sei eine Ungleichheit, die nicht fair ist, sagt sie. Da sei Provozieren schon mal erlaubt.

Nach dem traditionellen Rollenbild mag sie nicht leben: „Dabei stehe ich gern in der Küche, möchte mich aber nicht nur meines Geschlechtes wegen dahin verbannen lassen.“ Sie kenne Mitstreiter der Feminismus-Gruppe. Es seien nicht etwa nur Kinder und Jugendliche, wie manche Passanten wegen des Schriftbildes vermuteten, betont sie: „Weil Demos derzeit nicht gehen, steht die Gruppe über Video-Call im Austausch.“ Einmal im Monat ist Treff, Interessierte sind willkommen.

„Ich bin ein Mensch und keine Ware“

Martina gehört der Gruppe an. Sie wolle nicht mit Sprüchen über ihr Aussehen oder ihren Körper angemacht werden. „Ich bin ein Mensch und keine Ware.“ Emma versteht den 8. März als Kampftag der Frauen: „Es regt mich auf, wenn behauptet wird, dass Frauen mittlerweile gleichberechtigt sind. Ich sehe das nicht so.“ Ihr Kampf habe gerade erst begonnen, heißt es im Schaufenster. Und: „Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex)-Partner ermordet.“

Feminismus sei wichtig, „weil wir nicht als Frauen geboren, sondern dazu gemacht werden“, ist zu lesen. „Und? Heute schon Hausarbeit gemacht!“ Sowie: „Patriarchat stürzen!“ Aber auch: „Mein Körper, meine Entscheidung“, „Rollendenken hahaha, Röcke sind für alle da“. Wer weiß, welche „Emanze“ das wohl geschrieben habe, glaubt ein Wurzener im Mittelalter seinen Augen nicht: „Haben wir im Ort nicht schon genug Spannungen, sind jetzt auch Frauen und Männer verfeindet?“

Von Haig Latchinian