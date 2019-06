Wurzen

Auf die Telekom sind Brigitte und Horst Butzek derzeit schlecht zu sprechen. Denn seit über einer Woche warten sie nun schon vergeblich darauf, dass der Netzbetreiber ihren neuen Anschluss freischaltet. Doch bis auf tröstende Worte passierte bisher nichts.

Butzek sieht sich in der Existenz gefährdet

„Was wir gerade erleben, würde ich schon als existenzgefährdend bezeichnen“, echauffiert sich die 68-jährige Friseurmeisterin. Dabei begann alles eher harmlos. Seit vielen Jahren ist Brigitte Butzek mit ihrem Geschäft in der Martin-Luther-Straße Kundin bei Vodafone. Im Mai schickte ihr der Anbieter eine neue Fritzbox. Die Umschaltung sollte am 28. Mai erfolgen. „Am Dienstagmorgen war aber alles tot“, erzählt Horst Butzek. Und somit die Anmeldung des Routers schier unmöglich. Also rief seine Frau den Vodafone-Service an, da nun weder das Telefon noch die Kasse sowie das EC-Kartengerät funktionierte. „Zur Auskunft erhielt ich, dass die Telekom zwar einen Techniker vor Ort geschickt habe, der allerdings nicht umschalten konnte, da der Verteilerkasten zugeparkt gewesen sei.“ Horst Butzek glaubt eher an eine faule Ausrede.

# Dabei sein gilt nicht für alle Wir wollen, dass alle # dabei sein können – den aktuellen Werbespruch der Telekom würde der Wurzener Horst Butzek am liebsten wie einst die alten Ägypter vorsintflutlich in Stein meißeln. Denn von „Dabei sein“ kann für ihn und seine Frau Brigitte seit Tagen keine Rede sein. Anderthalb Wochen hoffen sie nun schon darauf, endlich ihren neuen Anschluss zu bekommen. Doch außer tröstender Worte aus dem Callcenter inklusive nervtötender Warteschleifen-Beschallung bleibt der heiße Draht zur Außenwelt für das Friseurgeschäft in der Martin-Luther-Straße stumm. Kein Wunder also, dass Butzeks jetzt Frust auf den Telekommunikationskonzern schieben. Zwar ist der Salon dank Rufumleitung zumindest telefonisch für Kunden erreichbar. Aber weder die Kasse noch das EC-Kartengerät funktionieren. Wie dem Ehepaar ging es bereits vielen, obwohl jeder ein Recht auf die nahtlose Versorgung mit Telefon und Internet hat. So darf das Netz beispielsweise bei einem Anbieterwechsel per Gesetz höchstens einen Tag unterbrochen sein. Wer in solchen Fällen Hilfe braucht, sollte sich an die Bundesnetzagentur wenden und auf der Internetseite der Behörde ein Beschwerdeformular herunterladen. Verbraucherschützer raten außerdem, den Netzbetreiber schriftlich zu ermahnen, da es leider nicht reicht, die Hotline anzurufen. Butzeks hoffen allerdings, dass ihr aktueller Ärger spätestens am Freitag ein für alle Mal endet und die Telekom dann auch den versprochenen Umschalttermin hält. Falls nicht wieder der Verteilerkasten zugeparkt ist. Angeblich! k.brandt@lvz.de

Trotz Hartnäckigkeit kein Rückruf

Funkstille herrschte selbst nach dem Feiertag. Daher versuchte der 72-Jährige sein Glück kurz darauf direkt bei der Telekom und weiß jetzt, wie unendlich lange Warteschleifen dauern können. Nachdem er endlich jemanden an der Strippe hatte, gab es kurz und knapp den Hinweis, dass er ja Vodafone-Kunde sei und sein Anliegen die Telekom überhaupt nichts anginge. Was der Rentner zurückwies, weil die Telekom als Netzbetreiber die Leitung zur Verfügung stellen muss. Butzek blieb hartnäckig, doch ohne Erfolg. Zuletzt vertröstete ihn das Servicecenter, in zwanzig Minuten zurückzurufen. Darauf wartet der Rentner bis heute.

„Dank einer Rufumleitung sind wir zumindest momentan in unserem Salon zu erreichen“, fügt seine Frau an. Allerdings muss sie weiterhin jeden bitten, für ihre Dienstleistung Bargeld zu entrichten statt mit der EC-Karte zu zahlen.

Am 7. Juni soll nun die Umschaltung erfolgen

Mittlerweile ließ Vodafone verlauten, dass die Telekom am Freitag nun endlich Tatsachen schafft. So recht daran glauben wollen Brigitte und Horst Butzek nach dem Hickhack nicht „Wenn das Umschalten vielleicht zwei Tage dauern würde, hätte ich Verständnis. Aber nicht anderthalb Wochen. Ich betreibe ein Geschäft mit drei Angestellten und bin auf Telefon sowie Internetanschluss angewiesen“, klagt die Friseurmeisterin, die den Laden seit 1993 betreibt.

Gemeinsam mit ihrem Mann wartet sie nunmehr auf den 7. Juni und das „hoffentlich gute Ende einer Odyssee“. Brigitte Butzek zum Schluss: „Eines haben wir gelernt. Alle versprechen etwas und falls es nicht klappt, tut es ihnen leid. Sofort helfen kann ihnen jedoch niemand.“

Von Kai-Uwe Brandt