Wurzener Großvermieter investiert 2021 acht Millionen Euro

Wurzen

„Wie baut man schnell, gut und billig?“ titelte die Leipziger Volkszeitung am 21. September 1956, um in Wort und Bild über die noch junge Erfolgsgeschichte der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) „Albert Kuntz“ zu berichten. Gerade einmal neun Monate und ein Jahr zuvor – im Dezember 1954 – schlossen sich 14 Frauen und Männer zusammen und legten im Frühjahr 1955 mit dem Bau der ersten acht Wohnungseinheiten am Steinhof den Grundstock des AWG-Nachfolgers, der Wohnungsgenossenschaft Wurzen (WG). Heute zählt der Verband mit einem aktuellen Bestand von 1788 Wohnungen und zehn Gewerbeeinheiten neben der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH zu den Großvermietern der Muldestadt.

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Wurzen, Sven Mittenzwei. Quelle: Lisa Stagge

„Im Vorjahr haben wir wieder ein sehr gutes Geschäftsergebnis verzeichnet“, berichtet Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender Sven Mittenzwei. „Unsere Genossenschaft steht auf soliden wirtschaftlichen Füßen. Kein Mitglied muss sich Sorgen machen.“ Vor allem aber zeigt sich der 52-Jährige erfreut über die geringe Leerstandsquote von 2,4 Prozent (2019 – 2,6 Prozent). Bei Wohnungen, die länger als drei Monate ohne Mieter sind, beträgt der Wert sogar nur 0,9 Prozent. „Das entspricht in etwa einer Vollvermietung.“ Kein Wunder also, dass in der WG-Zentrale Georg-Schumann-Straße 25 derzeit eine Warteliste mit 335 Interessenten existiert, darunter 119 interne Umzugswünsche.

Corona-Pandemie bleibt für Vermieter ohne größere Folgen

Auf die Frage, inwieweit die WG von der Corona-Pandemie betroffen ist, sagt Mittenzwei: „Zum Glück gab und gibt es kaum Auswirkungen.“ Durch die Beschränkungen konnten lediglich der Gesellschaftsraum und die drei Gästewohnungen nicht genutzt werden. Ansonsten blieb die Genossenschaft von negativen Folgen verschont, so auch bei der Errichtung der zwei Mehrfamilienhäuser im Brandiser Zentrum. Mitte 2020 legten hier Mittenzwei, Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Gündel, Birgit Huber, Kaufmännischer Vorstand, sowie Bürgermeister Arno Jesse (SPD) für den ersten Neubau seit 23 Jahren den offiziellen Grundstein an der Ecke von Rathausgasse und Mathildenstraße. Voraussichtlich im September/Oktober sollen die 20 Wohnungen, darunter 16 barrierefrei, bezugsfertig sein. „Momentan sind knapp die Hälfte der Arbeiten erledigt. Jetzt läuft der Innenausbau.“

Gemeinsam legen sie die Schatulle in die oberste Treppenstufe (v.l.): Birgit Huber, Kaufmännischer Vorstand, der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse, Sven Mittenzwei und Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Gündel. Quelle: Archiv

Ein- und Auszüge halten sich die Waage

Obwohl das Brandiser Vorhaben den Großteil der 2020er-Gesamtinvestitionssumme von fünf Millionen Euro benötigte, flossen immerhin noch 1,2 Millionen Euro in die Vorrichtung von Wohnungen nach Mieterwechsel. Dabei, so Mittenzwei, hielt sich im Vorjahr das Verhältnis von 128 Ein- zu 119 Auszügen im normalen Rahmen. „Ungefähr 50 Prozent der Einzüge innerhalb von Wurzen betraf Personen, die von anderen Vermietern stammen.“ Darüber hinaus beobachtet der WG-Geschäftsführer einen gewissen Trend. Insbesondere ältere Menschen verkaufen des Öfteren ihre Häuser im Grünen, um sich eine komfortable Wohnung zu suchen. Übrigens seien die Männer dann im Gegensatz zu ihren Frauen weniger an der Ausstattung interessiert. „Sie wünschen sich viel lieber einen Keller zum Basteln.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um den wachsenden Ansprüchen der Mieter gerecht zu werden, bemüht sich die WG von jeher, individuelle Bedürfnisse zu erfüllen. „Das geht vom schönen, modernen Bad über mehr Steckdosen bis hin zu den Fliesen. Beispielsweise haben wir bei uns einen kleinen Ausstellungsraum mit sechs verschiedenen Fliesenkollektionen.“ Ferner halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genossenschaft stets engen Kontakt zu ihren Mitgliedern und überreichen ihnen zu runden Geburtstagen ab dem 70. Lebensjahr oder bei Jubiläen persönlich einen Blumenstrauß.

Frischekur für Wohnblock in der Theodor-Körner-Straße

Zuletzt kommt Mittenzwei auf die Projekte für 2021 zu sprechen. Allein acht Millionen Euro will die WG dieses Jahr in die Hand nehmen. Schwerpunkt neben der Fertigstellung des Baus in Brandis sowie den üblichen Instandsetzungsarbeiten am Bestand wird die komplexe Modernisierung des Wohnblocks Theodor-Körner-Straße 74 – 80 sein. Im gleichen Stil wie schon das benachbarte Objekt Theodor-Körner-Straße 82 – 88 erhält die Immobilie mit 40 Wohnungen eine Rundum-Frischekur – Balkone, Wintergarten, Esszimmer sowie einen Aufzug für 30 Wohnungen. Kostenpunkt: über zwei Millionen Euro.

Zwei Jahrzehnte nach der AWG-Gründung am 22. Dezember 1956 verschmolzen 1978 die seinerzeit bestehenden fünf regionalen Genossenschaften in Wurzen, Brandis, Bennewitz, Lüptitz und Hohburg zu einer. Die WG beschäftigt heute 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einen Auszubildenden. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder beträgt 62,2 Jahre.

Lesen Sie dazu auch:

Wohnungsgenossenschaft Wurzen legt Grundstein für Neubauten in Brandis

Wurzens Großvermieter drückt Leerstand unter drei Prozent

Von Kai-Uwe Brandt