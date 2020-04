Wurzener Großvermieter nimmt erste eigene Solaranlage in Betrieb

Wurzen

Die Wohnungsgenossenschaft Wurzen setzt auf erneuerbare Energien. So ging vor kurzem die erste eigene Photovoltaik-Anlage des Großvermieters ans Netz.

Wie Vorstandsvorsitzender Sven Mittenzwei informierte, wurden die Module im Februar und März auf den Dächern der Geschäftsstelle in der Georg-Schumann-Straße 25 installiert und erzeugen in Zukunft circa 40 000 Kilowattstunde Strom pro Jahr. „Zum Vergleich: Das ist genug für zwanzig durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalte.“ Dank der Sonnenenergie, so der 52-Jährige, könne nunmehr der Strombedarf der Geschäftsstelle komplett gedeckt werden. „Wir verwalten unsere Genossenschaft also jetzt kohlendioxidfrei und leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.“ Alles in allem wurden 100 000 Euro investiert, die sich nach weniger als acht Jahren amortisiert haben.

Mitglieder der Vertreterversammlung werden gewählt

Weiterhin teilte Mittenzwei mit, dass derzeit die Wahlen der neuen Vertreter der Genossenschaft stattfinden. Sämtliche Kandidaten des Gremiums stehen fest, und jeder Haushalt erhielt mittlerweile den entsprechenden Wahlzettel. Daher bittet der Vorstandsvorsitzende, sich an der Wahl zu beteiligen, da die jährliche Vertreterversammlung ein wichtiges Instrument sei. „Bis spätestens zum 21. April müssen dann die Wahlscheine in der Geschäftsstelle vorliegen.“ Unmittelbar danach beginne die Auszählung und Veröffentlichung der Personen, die das Amt zum 25. Juni antreten.

Zuletzt erwähnt Mittenzwei noch, dass der diesjährige Flohmarkt, der am 9. Mai geplant war, aufgrund der Corona-Pandemie entfällt. Bereits seit Mitte März ist außerdem die Zentrale in der Georg-Schumann-Straße geschlossen. „Selbstverständlich arbeiten die Mitarbeiter im Hintergrund weiter und sind telefonisch erreichbar.“ Ebenso sei der Havariedienst gewährleistet. Nicht zwingende Reparaturen wurden indes zunächst ausgesetzt. „Es geht schlicht um Kontaktvermeidung und Risikominimierung für beide Seiten.“

Leerstandsquote des Vermieters liegt unter drei Prozent

Die Wohnungsgenossenschaft Wurzen wurde am 22. Dezember 1954 von 14 Personen unter dem Namen „Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Albert Kuntz“ gegründet. Mit dem Bau der ersten Wohnblöcke im Steinhof legten sie dann anderthalb Jahre später das Fundament des Immobilienbestandes. Im April 1957 zogen im Steinhof die ersten Mieter ein. 1978 fusionierten die dazumal bestehenden fünf regionalen Genossenschaften in Wurzen, Brandis, Bennewitz, Lüptitz und Hohburg zu einer. Zum heutigen Bestand gehören 1770 Wohnungen und zehn Gewerbeeinheiten. Ende des Vorjahres verzeichnete der Vermieter eine Leerstandsquote von 2,6 Prozent.

Von Kai-Uwe Brandt