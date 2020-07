Wurzener Grundschüler gehen auf literarische Entdeckungsreise

Wurzen

Das ist ein Kracher! Der riesige umgestürzte Baum, den die Biberfamilie im Goldenen Tälchen in Dehnitz durchnagte, beeindruckt am meisten. Fraßspäne verschwinden als Andenken in den Hosentaschen. Die 16 Kinder der „ Anna Hood-Gäng“ sind auf dem Wachtelberg und im Goldenen Tälchen mit Annett Steinert vom Geopark Porphyrland unterwegs. Sie entdecken die Spuren des Supervulkans, die Spuren der Eiszeit an der Mulde und das älteste Pflanzenschutzgebiet in Deutschland.

Was sie mitnehmen, ist Thema bei den nächsten Workshops im „ Seepferdchen“, dem Interimsdomizil des Ringelnatzvereins. Als Autorenpate zur Seite steht ihnen hier der Hallenser Lyriker und Schriftsteller André Schinkel. Da die Kinder ihr Buch selbst illustrieren, verrät Heike Lichtenberg, eine bekannte Buchillustratorin, ihnen ihre Geheimnisse. Großformatige Zeichnungen entstehen, und die Erlebnisse in Dehnitz gewinnen Farbe: Eine riesige Eule schwebt übers Blatt. Ein Vulkan spuckt Feuer und Asche. Ein Biber nagt an einem großen Baum, einer erhebt sich in die Lüfte. Warum nicht?

Anzeige

Die „Anna-Hood-Gäng“ lässt sogar Biber fliegen

Die „Anna-Hood-Gäng“ ist eine Dichter- und Literatenwerkstatt. Da können Biber fliegen und erleben Abenteuer. Auf einem der Bilder besteigen sie einen Vulkan. Schinkel feiert mit den Kindern diese Kreativität. „Jedes Kind sollte solche Möglichkeiten bekommen, denn jedes Kind ist schöpferisch“. Und er hält es mit Ringelnatz: „Das Sonderbare und das Wunderbare sind nicht imstande, ein Kind zu verwirren.“

Weitere LVZ+ Artikel

Kreative Buchillustration: Die Kreativität der kleinen Autoren kennt keine Grenzen. Quelle: Ringelnatzverein

Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, dazu hat ebenso der Schriftsteller Jürgen Jankofsky die Wurzener ermutigt. Er erfand die Anna Hood, und seinem Kinderbuch folgen mittlerweile Kinder in zehn europäischen Städten. Mit der Gitarre kam er auch nach Wurzen und stellte sein Buch und die Folgen vor. Natürlich ist Anna eine geistige Schwester des Rebellen Robin Hood, aber sie lebt heute. Alle Gangs stellen ihre Ergebnisse bei www.anna-hood.de ein. Dort findet man auch die Wurzener.

André Schinkel weiß: „Jedes Kind ist in der Lage, etwas zu unserem Buch beizutragen.“ Er begleitete schließlich schon die „Anna-Hood-Gäng“ in Braunsbedra und stellte mit den Kindern zusammen ihr Buch auf der Leipziger Buchmesse vor. „So manche Geschichte und mancher Vers ist schon in der Mappe für die Manuskripte verschwunden“, freut sich Eva Hänsel, die das Projekt für den Ringelnatzverein betreut. Weitere Erlebnisse stehen der „Anna-Hood-Gäng“ noch bevor. Zum Beispiel werden Ringelnatz‘ Tiergedichte sie bei einem Besuch im Zoo Leipzig zu eigenen Tiergedichten anregen.

Spätestens zur Buchmesse wird das Werk herausgegeben

„Seit mein Sohn mit dabei ist, liest er Bücher.“ Arthurs Mutter ist glücklich darüber. Am Ende des Jahres wird Arthurs Name selbst in einem Buch stehen. Noch bis Jahresende macht die Dichter-Gäng aus Schülern der Ringelnatz-Grundschule und der Diesterweg-Grundschule das Wurzener Land zum literarischen Gegenstand. Spätestens zur Buchmesse wird der Mitteldeutsche Verlag ihr Buch herausgeben.

„Wir hoffen bis dahin, dass auch das Ringelnatz-Geburtshaus fertig ist und die Kinder ihr Buch dort vorstellen können“, sagt die Vereinsvorsitzende Viola Heß mit Blick auf den verordneten Baustopp am Ringelnatzhaus. Fest davon überzeugt, dass des Dichters Geburtshaus demnächst eröffnet wird, gab André Schinkel dem gemeinsamen Buch den Titel „ Anna Hood und das Wunder vom Crostigall“.

Von LVZ