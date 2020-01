Wurzener Gymnasiast siegt beim Vorlesewettbewerb

Naunhof

Felix Krause vom Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium Wurzen vertritt den Landkreis Leipzig dieses Jahr im Sachsenfinale des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Sechstklässler setzte sich am Sonnabend im zum 29. Mal in Naunhof ausgetragenen Kreisfinale gegen 18 weitere Oberschülerinnen und Gymnasiasten durch. Und dies mit ziemlich deutlichem Abstand.

„Der diesjährige Jahrgang war zwar ein sehr, sehr guter. Felix stand aber auf den Zetteln aller Mitglieder der Jury ganz oben“, erläuterte die Sprecherin des Preisgerichts, Christa Winkelmann. Sie war früher Geschäftsführerin des Buchverlages für die Frau und gehört schon seit langem zu den Jurys derartiger Veranstaltungen im Naunhofer Bürgersaal.

Sieger aus Wurzen greift oft zum Buch

Für den Gewinner kam sein Leseerfolg, den er sich mit Gerhard Holtz-Baumerts Kinderbuch-Klassiker „Alfons Zitterbacke“ holte, nicht ganz unerwartet. „Sowohl meine Lehrerinnen als auch meine Eltern haben mir gegenüber meine guten Lesequalitäten oft bestätigt“, sagte der selbstbewusste Zwölfjährige, der zugleich einräumte: „Andererseits haben aber auch viele andere Teilnehmer des Kreiswettbewerbs sehr gut gelesen.“ Er selbst greife oft zum Buch, am liebsten zu Tier- und Abenteuer-Geschichten.

Buch behauptet sich gegen Konkurrenz

Das gute alte Buch, das lehrt auch der diesjährige Kreis-Vorlesewettbewerb, ist so schnell nicht tot zu kriegen. Was auch Renate Pönack bestätigt, die seit Jahren den innerschulischen Lesewettbewerb an der Naunhofer Oberschule in ihren Händen hält.

Lesen Sie auch:

„Natürlich hat das Lesen aufgrund der diversen bekannten Ablenkungen in den vergangenen Jahren abgenommen“, so Deutschlehrerin, in deren Stadt der Kreisentscheid Tradition hat. „Gleichwohl gibt es immer noch sehr viele Kinder und Jugendliche, die gern lesen. Es lassen sich zudem kaum Qualitätsunterschiede zwischen Oberschule und Gymnasium ausmachen.“

Verschärfte Datenschutzregeln

„Wir haben schon außergewöhnliche Leseleistungen hier erlebt. Mindestens drei der Teilnehmer haben es bis zum Bundesfinale in Berlin geschafft“, berichtet die Leiterin der Naunhofer Stadtbibliothek, Stefanie Teichmann, die mit ihrem Team die Leselust seit Jahren fördert.

Gut gefüllt: Zum Vorlesewettbewerb hatte es zahlreiche Besucher in den Bürgersaal des Naunhofer Stadtguts gezogen. Quelle: Roger Dietze

„Unsere Arbeit ist seit dem vergangenen Jahr nicht leichter geworden, weil wir die Schülerinnen und Schüler nicht mehr persönlich zum Kreisentscheid einladen dürfen, sondern das nur noch zentral vom Börsenverein getan werden darf“, so Teichmann, die in diesem Jahr ein weiteres Novum erleben musste. „Eine Familie hat sich dagegen ausgesprochen, ihr auf der Schulebene nominiertes Kind in Naunhof teilnehmen zu lassen.“

Aufruf an alle Grundschulen

Ein Einzelfall, denn grundsätzlich ist Teichmanns Werben um die Lese-Förderung von Erfolg gekrönt. So stoßen in diesem Jahr zu dem von der Naunhofer Stadtbibliothek im April zum wiederholten Mal ausgerichteten Grundschul-Lesewettbewerb zu den bereits „etablierten“ Grundschulen Naunhof, Parthenstein und Belgershain die von Beucha und Großpösna. „Wir wollen diesen Wettbewerb entwickeln und laden entsprechend weitere Grundschulen ein, daran teilzunehmen“, so Stefanie Teichmann.

Kommentar: Die Vorteile des Lesens Ein Kommentar von Frank Pfeifer: Dass Sie gerne lesen, beweisen Sie gerade, indem Sie sich diese Zeilen zu Gemüte führen. Ja, genau, Sie sind gemeint! Wissen Sie eigentlich, was Sie sich da gerade Gutes tun? Lesen – von Zeitungen und Büchern – bildet nämlich nicht nur, Wissenschaftler entdeckten noch viel mehr Vorteile. So bleiben Menschen im Alter länger mental fit, wenn sie ihr Gehirn immer wieder herausfordern, was bei der Lektüre unweigerlich geschieht. Sie erweitern ihren Wortschatz, entwickeln Fantasie und reduzieren Stress, indem sie den hektischen Alltag einfach mal hinter sich lassen. Bei einem guten Roman entschleunigt sich ein Leben, das ansonsten durch unzählige Nachrichten über elektronische Medien geprägt wird, die hektisch und bruchstückhaft konsumiert werden, bis sich alle zu Tode informiert haben. Lesen erweitert den Horizont und gilt als die preiswerteste Art zu reisen. Es fördert soziale Kompetenzen, indem es dazu animiert, sich in die Gedankenwelt anderer hineinzuversetzen und dafür Verständnis zu wecken. Und nun kommt’s: Lesen macht sogar sexy, denn laut Umfragen wirken Menschen, die ein Buch in der Hand halten, intelligenter, attraktiver und begehrenswerter. Das Schmökern liegt also im eigenen Interesse. Und weil das Kinder aus eigenem Antrieb noch nicht wissen können, ist es gut, wenn es Wettbewerbe wie jene am Sonnabend in Naunhof gibt. Die dortige Stadtbibliothek macht sich seit Jahrzehnten stark für eine Leseförderung der Jugend und kreierte 2018 sogar einen eigenen Ausscheid für Grundschulen der Region, der auf wachsende Resonanz stößt. In einer Zeit zunehmender Oberflächlichkeit der richtige Impuls. f.pfeifer@lvz.de

Von Roger Dietze