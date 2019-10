Wurzener Gymnasiasten lernen Schweden in allen Facetten kennen

Wurzen

Ende September starteten 17 Schüler des Lichtwer-Gymnasiums Wurzen und ihre Lehrerinnen Heidrun Liebold und Violetta Wollny für elf Tage zum mittlerweile 22. Schüleraustausch nach Schweden. Gut 23 Stunden später erreichten sie per Bus ihr Ziel – die Stadt Gävle. „Auch wenn wir nur noch eine Partnerschule, nämlich die altehrwürdige Vasaskolan, von ehemals drei Schulen haben, war der Empfang mit einem Frühstück nicht minder herzlich“, berichtet Wollny von den erlebnisreichen Tagen.

Immerhin hatten die beiden Lehrer Olle Käll und Ingalill Zeek für ihre Gäste wieder einmal ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Das berühmte V wie Vasaschule, König Gustaf Vasa gründete sie 1557, wurde für knapp zwei Wochen zum Ort, um Bildung hautnah mitzuerleben und natürlich Informationen aus und über Sachsen im Deutschunterricht beizusteuern. Im Dom zu Uppsala erfuhren die Wurzener Gymnasiasten mehr über die Vasa-Dynastie, und beim Besuch des Vasamuseums in Stockholm beeindruckte vor allem der Untergang des Vasa-Schiffes und das Thema Vikinger die Teilnehmer. Im Museum von Gävle sowie im Vikingsgarden von Arssunda, so Wollny, konnten die Schüler selbst zum Vikinger werden oder Spiele aus jener Zeit ausprobieren.

Vom schweren Leben der Grubenarbeiter

„In Alt-Uppsala war man der Vikingerzeit erneut sehr nah, ob im Museum, der Kirche oder bei den Hügelgräbern. G wie Gävle, unsere Partnerstadt und Aufenthaltsort mit dem bekannten Gevalia-Kaffee, den sicherlich jeder Schüler für seine Eltern mitgenommen hat, oder F wie Falun Gruva.“ Denn der Besuch des ehemaligen Kupferbergwerkes gehörte zu einem weiteren Höhepunkt des Schüleraustausches. Hier erfuhren die Gäste vom schweren Leben der Grubenarbeiter und wo die typisch rote Farbe der Schwedenhäuser herkommt. In Falun besichtigten die Schüler ebenso das Arbeitszimmer der Literatur-Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf, die mit ihrem Roman „ Nils Holgerson“ weltberühmt wurde. Nicht zuletzt wanderten die Wurzener auf den Spuren des schwedischen Botanikers und Zoologen Carl von Linné. „Im Gustavanium in Uppsala fühlten wir uns fast wie Biologiestudenten anno dazumal, denn der Hörsaal war sehr altehrwürdig.“

Das Abba-Museum in Stockholm: Selbst auf der Straße oder im Bus sangen die Schüler noch so manchen Song der schwedischen Gruppe. Quelle: privat

Besuch des legendären Abba-Museums in Stockholm

Ein Abstecher ins Museumshaus des Malers Carl Larsson und seiner Frau Karin ließ alle schließlich noch in die ländliche Idylle Schwedens eintauchen. „Leider konnten wir die Elche nicht aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Es war Brunftzeit und die Tiere daher unberechenbar.“ Für Lust auf mehr Musik sorgte beim Aufenthalt übrigens eine Folkloregruppe älteren Semesters mit regionalen Tänzen, erzählt Wollny. Insofern schloss sich der Kreis mit dem Besuch des legendären Abba-Museums in Stockholm. Das Fazit der Begleiterinnen: „Alles in allem war es wieder ein gelungener Austausch und die Zimtschnecken-Kanelbullar durften natürlich auch nicht bei ,Fika’ fehlen, der gemütlichen Kaffeepause der Schweden.“

Finanziell unterstützt wurde die Reise von Landesamt für Schule und Bildung, während der Werksverkauf von Griesson-de Beukelaer die Schweden mit heimischen Gebäck versorgte. Nächstes Jahr im September heißt es dann „Vällkommen in Wurzen“.

