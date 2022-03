Wurzen

Platzwart Daniel Heinze kennt jeden Grashalm. Strafraum, Torlinie, Anstoßkreis – mit seinem Kreidewagen markiert er verlässlich das Wurzener Spielfeld. Auch den Elfmeterpunkt vergisst er nie. Alles ist immer gleich. Bis zum Krieg in der Ukraine. Auf Bitten einer Schülerin malt er diesmal ein riesiges Peace-Zeichen auf die Wiese.

Die Schülerin heißt Lena Wagner. Die Zehntklässlerin vom Lichtwer-Gymnasium hat eine Idee: Wer will, kommt nach der Frühstückspause mit auf den Rasen. „Wenn wir genügend Leute sind, stellen wir uns auf die Kreidelinien und bilden das Friedens-Symbol.“ Sie traut ihren Augen nicht: 800 Schüler und Lehrer folgen ihrem Aufruf.

„Krieg ist große Scheiße“

Sie stehen sogar in Dreier- und Viererreihen! Davon kann sich auch Platzwart Heinze überzeugen. Als die Aktion läuft, arbeitet er gerade auf dem Dach und hat den Draufblick. Ob es schwierig war, das Peace-Zeichen zu malen: „Ach woher“, winkt der Platzwart ab: „Ich mach’s gern. Krieg ist große Scheiße. Der trifft uns alle. Wird ja alles teurer.“

Nick Bohnenkamp startet seine Drohne, um das Bild aus der Vogelperspektive zu ermöglichen. Quelle: MTL-Picture

Nick Bohnekamp aus der Zwölften ist der wichtigste Mann im Stadion. Er steuert die Drohne und schießt ein Luftbild nach dem anderen. Das Foto wird Geschichte schreiben, da ist er sich sicher: Eine ganze Schule setzt ein Zeichen für den Frieden. Seine einzige Sorge: Dass die Krähen die Drohne als Bedrohung sehen und angreifen...

„Unsere Generation kennt keinen Krieg“

Max Ritter ist der Schülersprecher. Der Junge aus der elften Klasse bezeichnet den 24. Februar als schwarzen Tag für Europa, die ganze Welt und speziell für seine Generation. Denn bis zu jenem Tag hätten er und seine Mitschüler keinen Krieg gekannt, „zumindest keinen direkt vor der eigenen Haustür“.

Schüler formieren sich zum Peace-Symbol. Bis der Kreis geschlossen ist, dauert es eine Weile. Quelle: MTL-Picture

Wie schlimm Krieg sei, davon habe er sich in Friedenszeiten ein Bild machen können: Als er 2018 von Kroatien aus die Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina besuchte, sah er erstmals Kriegsspuren: „Einschusslöcher in fast allen Häuserwänden. Und das ganze 17 Jahre nach dem Ende des Krieges auf dem Balkan.“

Hoffen auf baldigen Frieden

Es soll einfach wieder Frieden sein, wünscht sich Lilly Großkopf aus der Neunten. Auch sie verkörpert das Peace-Zeichen auf dem Sportplatz mit. Jedoch wolle sie sich nicht anmaßen, den Schiedsrichter zu spielen. Im Fernsehen erfahre man in der Regel nur die Sicht des Westens. Die Gegenseite werde kaum gehört.

„Der Krieg hat eine Vorgeschichte“, ergänzt Jannis Hartmann. Es sei schwierig, an ungefilterte Informationen zu kommen, sagt der Schüler aus der Zwölften. Es passiere mehr, als wir ahnten, glaubt Neuntklässlerin Lisa Hammer. Jedoch stehe fest: „Ich möchte nie in einem Land leben, das sich im Krieg befindet.“

Keine Vorurteile gegenüber Russen

Oleksandr Kolbeck aus der Neunten ist mit seinen Eltern im vorigen Jahr aus Kiew gekommen. Den Krieg verfolgt er auf Instagram. Wie alle seine Mitschüler hofft er auf baldigen Frieden: „Meine Verwandten mussten ihre Wohnungen verlassen. Einige suchen Schutz in Kellern, andere sind aufs Land geflohen.“

„Das Schönste in der Welt ...“ mit Schüler Yannik Huhn. Quelle: MTL-Picture

Nein, gegen Russen hat er nichts. Wenn ein russischer Schüler in seiner Klasse wäre, würde ihn das nicht stören. „Wieso auch. Der könnte doch auch nichts für diesen Krieg!“ Eine Lehrerin stimmt „dona nobis pacem“ an. Dona nobis, was?, rätselt Lorenz Krause aus der Fünften. Seine kleine Nachbarin Emilia Peters löst auf: „Gib’ uns Frieden!“

Wer ist ein Held?

Jede Klasse steht zusammen. Auf ältere Schüler, das verlangt die Regie, folgen jüngere und umgekehrt. Lina Weiß und Nils Gläser aus der Fünften tragen das Gedicht „Friede“ von Josef Reding vor: „Bloß keinen Zank und keinen Streit!“ Yannik Huhn rezitiert: „Das Schönste in der Welt – der Friede im Gemüt, der wie die Lilie auf dem Feld, auch unter Stürmen blüht.“

Lina Weiß und Nils Gläser aus der Fünften rezitieren das Gedicht „Friede“. Quelle: MTL-Picture

Sie behandele mit ihrer Siebten gerade das Thema „Helden“, sagt Englischlehrerin Ines Wende: Ob Soldaten auch welche seien, dazu habe jeder seine eigene Meinung. „James Clarke war auf jeden Fall ein Hero. Vor über 100 Jahren rettete er mehrere Kinder vorm Ertrinken. Er war der erste Farbige, nach dem in Liverpool eine Straße benannt wurde.“

Lichtwerianer stehen für Frieden

Die Lichtwerianer hätten die Tsunamiopfer unterstützt. Sie engagierten sich für Afrika und spendeten für die Betroffenen nach den Bränden in Australien, sagt Lehrerin Ina Erbs. „Nun stehen wir hier für den Frieden.“ Aufatmen bei Drohnenpilot Nick Bohnekamp. Die Krähen haben die Kamera nicht attackiert. Das Peace-Zeichen aus der Vogelperspektive ist im Kasten.

Von Haig Latchinian