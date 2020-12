Wurzener Händler und Land-Werke beschenken Heimkinder in Dehnitz

Wurzen/Dehnitz

Die Wünsche sind wahrlich bescheiden: Max (16) zum Beispiel mag Fußball und würde sich über einen Fanartikel von RB Leipzig freuen. Die 16-jährige Annabell wäre glücklich über einen neuen Rucksack sowie Jonas (14) über ein Badehandtuch. Nichts leichter als das dachten sich die fünf Gewerbetreibenden um Jan Jentzsch, Inhaber der Boutique YaY Fashion & Shoes, und überraschten zum 4. Advent die 14 Bewohner des Kinder- und Jugendhauses „Am Wachtelberg“ in Dehnitz.

„Wir wollten vor allem in diesem schwierigen Corona-Jahr etwas Gutes tun und haben uns deshalb zusammengetan, um den Kindern das Weihnachtsfest zu versüßen“, berichtet der 38-Jährigen. Zum Team um Jan Jentzsch gehörten die Wurzener Apothekerin Angelika Wittor, Finanzberaterin Vivian Aé, Elli Defort von Genedl Catering und Robby Carl, Marktleiter des Gartencenters Dehner in Taucha. „Jeder von uns hat etwas besorgt und die Tüten um einige Mitbringsel bereichert.“

Händler würzen ihre Aktion mit Gänsekeule, Rotkraut und Klößen

Außerdem würzte das Quintett seine Aktion mit einer lukullischen Idee. Genedl Catering sponserte allen Mädchen und Jungen ein traditionelles Weihnachtsessen – Gänsekeule, Rotkraut und Klöße und ließ so am Sonntag vor Heiligabend die Herzen der Schützlinge in der Einrichtung der Volkssolidarität Leipziger Land-Muldental höher schlagen.

Nur wenige Tage zuvor erhielt das Kinder- und Jugendhaus übrigens schon Besuch von einem altbekannten Weihnachtswichtel. Britt Unglaube, kaufmännische Leiterin der der Wurzener Land-Werke Energie, überreichte Einrichtungschefin Martina Jüntschke und Mandy Öhlert, Teamleiterin der Heimgruppe, einen Scheck für zwei Trikes im Wert von 650 Euro.

Unternehmen sponsert zwei Trikes im Wert von 650 Euro

Unglaube erinnert sich noch gut an ihren ersten Besuch in der Finke-Villa: „Das ging mir damals und geht mir noch heute sehr nah, als ich die Hoffnung auf den Besuch und die Freude über die geschenkte Tischtennisplatte bei den Dehnitzer Kindern sah und auch etwas über die teilweise tragischen Familiengeschichten erfuhr.“ Insofern sei es ihr eine Herzensangelegenheit, wie bereits seit 2018, das Kinder- und Jugendhaus zu unterstützen.

Die Wurzener Land-Werke Energie sponsern zwei Trikes im Wert von 650 Euro für das Kinder- und Jugendhaus in Dehnitz. Diesmal überreichte die kaufmännische Leiterin Britt Unglaube den Scheck an Martina Jüntschke und Mandy Öhlert, Teamleiterin der Heimgruppe (v.l.n.r.). Quelle: privat

Gerade deshalb gab es auch diesmal keinen Zweifel daran, dass das Geld statt für weihnachtliche Kundenpräsente lieber für eine Weihnachtsüberraschung und Kinderlachen im Lindenweg verwendet werden sollte. „Immerhin steht unser Unternehmen für Energie sowie schnelles Breitband-Internet im Wurzener Land und die Trikes demnächst für schnelle Fahrt und energiegeladene Rennen im Wurzener Kinderhaus“, begründet Unglaube das Geschenk.

Martina Jüntschke musste jedoch den jüngsten Bewohnern die Anschaffung der beiden Trikes noch vor der eigentlichen Bescherung verraten, da die Dreirad-Flitzer erst Ende Februar geliefert werden können und „wir unsere Kinder das Weihnachtsfest mit ihren Familien feiern lassen wollen“.

Lockdown hat das Kinder- und Jugendhaus hart getroffen

Der jetzige Lockdown, so Jüntschke, treffe die Einrichtung hart. Vor allem, weil der tägliche Stellenplan durch Krankmeldungen, Corona-Verdachtsfälle in der Schule sowie bei den Mitarbeitern durcheinandergewirbelt wird. „Im Frühjahr haben wir uns Tagesprogramme mit Radtour und Wandern für die Kinder ausgedacht, um die ausgefallene Schulzeit abzudecken. Teilweise brachte der gestoppte Besuchsverkehr eine angenehme Ruhe für die Kinder. Zu Weihnachten wollen wir sie gern zu ihren Familien schicken, weil das unser Ziel unterstützt, die Familienbeziehungen zu stabilisieren und zu fördern.“

Die Einrichtung „Am Wachtelberg“ existiert seit 1986/1987. Vor der Wende betrieb der damalige Rat des Kreises in der Villa mit dem 8000 Quadratmeter großen und parkähnlichen Garten zunächst ein Kleinstkinderheim sowie eine Krippe. Anfang der 90er-Jahre folgte eine Mutter-Kind-Betreuung im Objekt, und ab 1996 zogen hier die ersten Kinder ein. Errichtet wurde das Gebäude 1908 von Johannes Finke, Prokurist der Wurzener Firma Heinrich August Schmidt Transportanlagenbau. Heute bietet das 2003 sanierte Haus vier Ein- und fünf Zweibettzimmer mit Gemeinschaftsküchen.

Von Kai-Uwe Brandt