Wurzener Hausbesitzer beklagen Schmierereien auf Fassaden

Kommentar von Haig Latchinian

Was wahre Graffiti-Künstler können, bewiesen sie in der Unterführung des Wurzener Bahnhofes. Die gesprühten großformatigen Bilder von Mulde, Mühle und Co. sind noch heute ein Hingucker – auch wenn selbst diese Arbeiten regelmäßig von Schmierfinken verschandelt werden. Und das, obwohl es einen Ehrencodex in der Szene gibt, nachdem das Übermalen fremder Arbeiten verboten ist. Echte Graffiti-Künstler würden auch niemals wild auf Häuserwände los gehen.

Nun gilt Wurzen nicht etwa als stark gefährdet, was die Verschandelung von Fassaden betrifft. Anders als in der Großstadt gehören Sprühdosen dort nicht zur Grundausstattung. Entsprechend sind die meisten Fassaden auch noch nicht beschmiert. Aber genau das ist der Grund, weshalb das Entsetzen besonders groß ist, sobald Eigentümer doch mal geschädigt werden. Deren Entrüstung ist nur zu gut zu verstehen. Viele von ihnen haben ein Leben lang auf ihr Haus gespart.

Kleine Schmiererei – große Sauerei. Was in Sekunden verzapft, ist mitunter erst in Wochen oder Monaten bereinigt. Für den treu sorgenden Hausbesitzer ist es eben nicht damit getan, allein das Motiv zu übertünchen. Denn auch wenn er die ursprüngliche Fassadenfarbe noch irgendwo stehen hat, würde er den Ton des bereits verblassten Untergrunds nie mehr treffen. Im schlimmsten Fall muss also das ganze Haus neu gestrichen werden.

Einiges spricht dafür, dass hinter den aktuellen wilden Sprühereien sehr junge Leute stecken. Wahrscheinlich denken sie nicht darüber nach, wie unglücklich sie Menschen damit machen. Mag sein, dass sie sich selber besonders hipp und die verärgerten Hausbesitzer als spießig empfinden. Vielleicht ist es ein Privileg der Kinderjahre, so zu denken. Andererseits: Wie dumm würden sie selber aus der Wäsche gucken, wenn ihr wertvollstes Stück, ihr Handy, mit Füßen getreten würde.