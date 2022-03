Wurzener Jugend macht sich für Zwangsarbeiter-Gedenkstätte stark

Wurzen

„Ich habe das Gefühl, an einem kleinen Stück Wiedergutmachung mitzuwirken“, meint Helene Langer. Mit weiteren Mitgliedern der Jungen Gemeinde Wurzen und Kühren-Burkarthain hatte sich die 17-Jährige am vergangenen Wochenende zum wiederholten Mal mit dem Diakon Fabian Hanspach auf dem Wurzener Friedhof getroffen, um sich dort mit einem dunklen Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte auseinanderzusetzen.

Nach der Aufarbeitung der historischen Verbindungen zwischen der polnischen Region Schlesien mit dem Wurzener Land und einer Spurensuche nach jüdischem Leben in ihrer Heimatstadt widmen sich die jungen Frauen und Männer im dritten Teil eines Projektes innerhalb des Programms „Weltoffenes Sachsen“ mit dem Thema Zwangsarbeit.

Insgesamt über 160 Zwangsarbeiter

Waren die rund 20 an der Spurensuche beteiligten jungen Frauen und Männer zunächst davon ausgegangen, dass sich die Recherchen auf jene 13 polnischen Zwangsarbeiter beschränken würden, die nachweislich auf dem Wurzener Friedhof in Einzelgräbern begraben liegen, so wissen sie nun, dass es sich um eine dreimal so hohe Zahl handelt.

Und mehr noch: „In Wurzen sind wohl insgesamt über 160 Menschen aus Frankreich, Serbien, Russland und anderen Ländern beigesetzt worden, die zuvor unter anderem in der Wurzener Waggonfabrik und im Lüptitzer Steinbruch zur Zwangsarbeit verpflichtet worden waren“, so Hanspach.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polnische Tote verblieben in Wurzen

Während dem Wurzener Diakon zufolge nach dem Krieg die meisten der Gebeine von Vertretern der jeweiligen Länder exhumiert und überführt worden sind – so bettete etwa die damalige UdSSR die Gebeine ihrer Wurzener Zwangsarbeiter ins nahe Brandis um –, verblieben die der 39 Polen an Ort und Stelle. „Vor 16 Jahren sind dann die Gebeine von elf polnischen Zwangsarbeitern irrtümlich in ein Gräberfeld des Ersten Weltkrieges umgebettet worden“, weiß Hanspach.

Im Ergebnis von Gesprächen mit Zeitzeugen wie dem ehemaligen Friedhofsverwalter-Ehepaar Redlin und Archivstudien zu den Gräberlisten habe man nun eine viel größere Gewissheit darüber, dass sich die Gebeine aller 39 polnischen Zwangsarbeiter noch auf dem Wurzener Friedhof befinden.

Langer Prozess mit offenem Ende

In einem nächsten Schritt wolle man sich mit der das Projekt unterstützenden Friedhofsverwaltung und der Stadt über eine Kontaktaufnahme zur polnischen Botschaft verständigen, weil nur von dieser die Initiative zu einer Einschaltung der Kriegsgräberfürsorge und in der weiteren Folge der Exhumierung der Gebeine ausgehen könne.

„Unser Ziel ist im Sinne der Erinnerung an die Toten und ihrer Würdigung die Einrichtung einer zentralen Gedenkstätte respektive die Zusammenführung aller Gebeine“, betont der Wurzener Diakon. Man sei sich jedoch bewusst, dass dies nicht nur ein langer Prozess, sondern durchaus auch einer mit einem offenen Ende werden könne.

Von Roger Dietze