Wurzener Kita-Projekt sorgt für überraschte Gesichter

Wurzen

Eine Kita mitten im Grünen: Bereits Anfang April dieses Jahres stellte der Kleingartenverein (KGV) Sonnenblick im Landratsamt sein Konzept für eine neue Kindertagesstätte in Wurzen vor. „Die Initiative stammt von Thomas Schorn aus unserem Vorstand, der selbst Erzieher ist und auf die Idee kam, da wir im Verein Mitglieder haben, denen damals noch kein Kita-Platz zur Verfügung gestellt werden konnte“, berichtet KGV-Vorsitzender Frank Lichtenberger.

Am Termin in der Kreisbehörde nahmen seinerzeit neben der zweiten Beigeordneten Ines Lüpfert auch Vertreter der Stadtverwaltung teil. „Leider war dem Vorstoß kein Erfolg beschieden.“ Lichtenberger zufolge, der zugleich als Präsident des Regionalverbandes (RV) der Kleingärtner das Vorhaben unterstützt, lehnte Wurzen das Vorhaben kategorisch ab. Die Begründung: Es gebe keinen Bedarf an Kita-Plätzen in der Stadt. „Daraufhin legten wir das Projekt zunächst ad acta.“

Ortsbesichtigung auf dem Werksgelände im Badergraben

Doch mit Erstaunen musste der Verein Sonnenblick und der RV nunmehr erfahren, dass gerade einmal vier Monate später eine Ortsbesichtigung auf dem Werkgelände der Leuchten-Manufactur Wurzen: GmbH im Badergraben 16 erfolgte und plötzlich Bedarf vorhanden zu sein scheint. Wie berichtet, will der Leipziger Elternverein „Kinder in Bewegung“ hier eine Kleinsteinrichtung betreiben. „Die Nachricht hat uns schon überrascht, zumal davon sogar einige Stadträte nichts wussten und Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) erst auf Anfrage der Fraktion Bürger für Wurzen darüber informierte.“

In der ehemaligen Werkhalle von rund 300 Quadratmeter soll die künftige Kindertagesstätte des Leipziger Elternvereins „Kinder in Bewegung“ untergebracht werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Jüngst stellten die Leipziger ihren Plan eines „Kinderhauses“ zur Sitzung des Kulturausschusses vor. Dabei erläuterten Vereinsgeschäftsführerin Uta Kähler und die ehemalige Mitarbeiterin Sabine Meyer die Ziele des künftigen Trägers. Für Meyer war es übrigens nicht der erste Auftritt vor dem parlamentarischen Gremium. Im September 2015 offerierte sie an gleicher Stelle ihren Wunsch einer sogenannten Freinet-Kita mit 18 Plätzen im König-Georg-Wohnpark. Zum aktuellen Angebot sagte sie: „Unser Anliegen ist es, Familien aktiv mit Bildungsangeboten zu unterstützen.“

Künftiger Träger erläutert das Betreuungskonzept der Kita

Das „Kinderhaus“ solle klein und flexibel bleiben und Eltern beispielsweise das Buchen zusätzlicher Betreuungsstunden ermöglichen. „Das Konzept basiert auf Erkenntnissen der Pädagogin Elfriede Hengstenberg – Bildung und Entfaltung durch Bewegung.“ Darüber hinaus wolle der Verein die Eigenständigkeit seiner Schützlinge nach dem Prinzip der ungarischen Kinderärztin Emilie Pikler (1902 – 1984) fördern. Als Standort der Kita sei laut Meyer das Backsteingebäude der Leuchten-Manufactur in Höhe der Franz-Mehring-Straße vorgesehen – inklusive eines Gartenareals.

Vereinshaus in der Sparte an Georg-Schumann-Straße im Gespräch

Was den Inhalt des Konzeptes von Meyer betrifft, ähneln die Grundpfeiler dem Vorschlag des KGV Sonnenblick, welchen Thomas Schorn erarbeitete: „individuelle Entfaltung, Lernen in Projekten, Wertschätzung, Elternbeteiligung und deren Mitverantwortung“. Angedacht hatte Schorn ferner die enge Zusammenarbeit mit den Kleingärtnern. Heimstatt der Sonnenblick-Kita mit circa 36 Kindergarten- und 15 Krippenplätzen sollte das Vereinshaus der Sparte in der Georg-Schumann-Straße 71 werden. Das leerstehende Gebäude verfüge immerhin über einen großen Saal, Küche mit Vorratsraum, ein Vorstands- sowie Badezimmer, Keller und einen weiteren Raum im Obergeschoss. „Der angrenzende Stadtwald mit seinem Fußballplatz befindet sich in unmittelbarer Umgebung und lädt zum Erkunden, Forschen und Träumen ein.“ Schorns Traum rückt allerdings in weiter Ferne – trotz des Erstaufschlages.

Von Kai-Uwe Brandt