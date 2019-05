Wurzen

Mit einem bunten Programm gab sich der Kindergarten „ Märchenland“ an der Lüptitzer Straße in Wurzen am Sonnabend zu seinem 60-jährigen Jubiläum alle Ehre. Von der kleinsten bis zur ältesten Gruppe erfreuten die Mädchen und Jungen ihre Eltern, Großeltern und Geschwister, indem sie in farbenprächtigen Kostümen Märchenspiele aufführten, sangen und tanzten.

Mitunter musste das Publikum erraten, um welches jeweilige Märchenstück es sich gerade handelt. Vor allem den jüngsten Zuschauern fiel das nicht schwer, kennen sie doch die Geschichten von Aschenputtel bis zu zu den Sieben Zwergen bestens. Und für die Erwachsenen war es in erster Linie ein Vergnügen, den Kleinen zuzusehen.

Neues Spielgerät wird freigegeben

Voller Spannung warteten die Kinder auf die Freigabe ihres neuen hölzernen Spielgeräts, dessen Aufbau sie seit Wochen beobachteten hatten. Es bietet ihnen fortan genügend Möglichkeiten, darauf herumzutollen, zu klettern, sich abzuseilen oder über eine Rutsche schnell nach unten zu gelangen.

Eltern und Großeltern nutzten die Gelegenheit, sich im Haus umzuschauen, wo gleich am Eingang eine Tafel mit historischen Fotos und Dokumenten die Geschichte des Hauses als Kindergarten dokumentierte. Leiterin Katrin Boecker freute es besonders, dass die erste Chefin der Kindereinrichtung, Sigrid Thiel, die damals noch Friederici hieß, sogar ein Dokument von 1959 beibrachte, das den Beginn der Kindereinrichtung aufzeigt.

Historisches Bild: Das Verkleiden hat den Steppkes auch in früheren Jahrzehnten schon Freude bereitet. Quelle: René Beuckert

Dokumente und Fotos gesucht

„Damit haben wir etwas Wesentliches bekommen, das bis zum Ursprung zurückführt“, sagte sie und machte zugleich deutlich: „Um noch einige Lücken zu schließen, fehlen uns dennoch Dokumentationen und Fotos aus den verschiedenen Epochen.“

Nicht nur die historische Wandgestaltung ließ Einblicke in die 60-jährige Historie zu; eine Ausstellung mit Lehrmaterialen, Büchern und Spielen aus DDR-Tagen komplettierte die Jubiläumsschau. „Es gab tatsächlich Dokumentationen, wie das große Wandbild mit Vögeln oder einige Bilderbücher, die wir heute noch gebrauchen, weil sie den Kindern viel Wissenswertes vermitteln. Die Kinder spielen viel draußen in der Natur, und da bereichern die Abbildungen das Erlebte“, erklärte Katrin Boecker.

Eltern begeistert von Kita

Eltern zeigten sich begeistert von der Kindertagesstätte. Janine Naundorf meinte, sie gefalle ihr vor allem, weil sie überschaubar ist und ein gutes Klima vermittelt. „Mein großes Kind ist auch schon in diesen Kindergarten gegangen, und jetzt nutzt ihn mein jüngstes Kind“, hob sie hervor.

Der Vater des kleinen Jon, André Franke, verwies auf die ausgewogene Ernährung. „Ich habe einen sehr guten Eindruck von dem Kindergarten, in dem sich mein Kind sichtlich wohl fühlt“, sagte er. „Die Erzieherinnen sind freundlich und nehmen sich Zeit für die Kinder. Meinem Gefühl nach geht es hier sehr familiär zu.“

Auch Dana Lutz hielt mit Lob nicht hinterm Berg. „Ich weiß hier mein Kind in guten Händen. Die Kinder sind viel draußen inmitten des Grüns, was mir besonders gefällt“, erklärte die junge Mutter.

Das neue Spielschiff ist von viel Grün umgeben. Quelle: René Beuckert

Kinder reiten Ponys

Märchenspiele, Einweihung eines neuen Spielgeräts und Informationen zur Geschichte der Einrichtung – das war nicht alles, was der Nachmittag zu bieten hatte. Die Kinder konnten außerdem auf Ponys reiten. „Der Umgang mit den Pferden ist für sie immer wieder ein Erlebnis. Selbst die anfangs Ängstlichen fassen schnell Mut und wollen am liebsten im Sattel bleiben“, konstatierte Nadine Schuster vom Pferdehof.

Von René Beuckert