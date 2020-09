Wurzener Land- und Tierwirte erhalten Abschluss-Zeugnisse

Wurzen

Den Abschluss ihrer Ausbildung konnten jetzt 29 Auszubildende am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Wurzen feiern. In würdigem Rahmen erhielten 13 Landwirte, ein Fachpraktiker Landwirtschaft, drei Fachkräfte Agrarservice, sechs Tier- und eine Pferdewirtin, zwei Hauswirtschafterinnen und drei Fachpraktiker Hauswirtschaft ihre Abschlusszeugnisse sowie Berufsurkunden überreicht.

Bei einer Veranstaltung in der Aula des BSZ gratulierten neben dem ersten Beigeordneten des Landkreises, Gerald Lehne, Schulleiter Gunnar Dübener, die Referentin für Berufliche Bildung im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Katja Zschaage, die Vorstandsmitglieder des Kreisbauernverbandes Borna/ Geithain/ Leipzig, Marc Büchner, beziehungsweise des Regionalbauernverbandes Muldental, Thomas Opolka, der Fachleiter im Fachbereich Agrarwirtschaft, Andreas Müller sowie der Bildungsberater für Land- und Hauswirtschaft im Landkreis Leipzig, Karsten Engelmann.

Lehne zollt Auszubildenden Respekt für Berufswahl

Gerald Lehne zollte den Absolventen auch im Namen von Landrat Henry Graichen Respekt für ihre Berufswahl. „ Berufe in der Landwirtschaft bekommen im Freundeskreis vielleicht nicht immer die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Viele wissen nicht, wie viel Wissen, Kraft und Technik gebraucht werden, um Lebensmittel effektiv und nachhaltig zu produzieren. Sie haben sich für Berufe entschieden, bei denen Erfolg oder Misserfolg oft nicht beeinflusst werden können und beispielsweise vom Wetter abhängig sind. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen aber sagen, dass ihr Beruf Sie erfüllen und zufrieden machen kann.“

Das Berufliche Schulzentrum Wurzen verfügt seit 2019 über einen modernen Melkstand für die Ausbildung von Land- und Tierwirte sowie Fachpraktikern in der Landwirtschaft. Quelle: Thomas Kube

Max Rohnke von der AG Pötzschau schafft besten Abschluss

Bei den Landwirten erreichte Max Rohnke von der Agrargenossenschaft Pötzschau mit einer Abschlussnote von 1,69 das beste Ergebnis. Auch Karl Priemer (Landwirtschaftsbetrieb Wehner GbR), Martin Winter (Agrar GmbH Auligk) und Philip Dathe (Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft mbH) zählten zu den Jahrgangsbesten. Bei den Tierwirten hatte Anne-Katrin Hollstein (Milchproduktion Boerman Lossatal GmbH & Co. KG) die Nase vorn. Bei den Fachkräften Agrarservice und den Fachpraktiker Landwirtschaft waren es Gabriel Schnabel (Beiersdorfer Pflanzenproduktion GmbH) beziehungsweise David Frank Arnhold (Landwirtschaft Kunzmann).

Arbeitsvertrag schon in der Tasche

Bemerkenswert ist, dass alle Absolventen bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche haben oder sich ab Herbst Studium oder eine weiterführende Ausbildung beginnen. Am Beruflichen Schulzentrum in Wurzen wurden weiterhin 61 Gärtner beziehungsweise Fachpraktiker für den Gartenbau ausgebildet. Die Freisprechungsfeier für die gärtnerischen Berufe fand bereits am Ende August im Schloss Hartenfels in Torgau statt.

