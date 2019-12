Wurzener Modelleisenbahner stellen die Signale auf Grün

Wurzen

Im Gewerkschaftshaus stehen am Wochenende die Signale auf Grün: Denn traditionell zum zweiten Advent öffnet der Wurzener Modelleisenbahnclub dem neugierigen Publikum Tür und Tor in der Heinrich-Heine-Straße 20 und präsentiert unter dem Motto „Modelleisenbahn unterm Weihnachtsbaum“, was sich alles in den Clubräumen verändert hat. Also, Vorsicht an der Bahnsteigkante und Augen auf!

Bastler rüsten H0-Anlage auf digitalen Fahrbetrieb um

Schließlich gibt es viel zu sehen, da die Mitglieder das ganze Jahr über an den Vereinsanlagen der Spurweiten N, TT, H0 sowie der Gartenbahn gewerkelt und außerdem die Optik verbessert haben, lockt Vereinsvize Dieter Hertel zum Besuch. Einzug hielt dabei natürlich auch moderne Technik. Allein die H0-Anlage sei Hertel zufolge nunmehr komplett auf den digitalen Fahrbetrieb umgerüstet. „Dazu wurde ein Computer in die Steuerung eingebaut, was zum Teil die Erneuerung der Gleisstrecke erforderte und eine Anpassung der Geländegestaltung.“

Mit allerlei Details frischten die Hobbybastler zudem ihre N-Anlage auf und entwickelten die Stromversorgung weiter. Begeistert zeigt sich Hertel ferner über die erste TT-Anlage. Dank der Digitalsteuerung auf der Nebenbahnstrecke können mittlerweile die Züge sogar im Gegenverkehr fahren.

Noch etwas warten müssen hingegen die ehrgeizigen Pläne des Clubs für die S-Bahn auf der zweiten TT-Anlage. Deren digitale Steuerung, so Hertel, erweise sich leider komplizierter als anfangs gedacht.

Kinder dürfen zur Ausstellung einmal Lokführer sein

Bei alledem dürften die Besucher am 7. und 8. Dezember einiges zu entdecken und manches zu erleben haben, versprechen die Modelleisenbahner. Zumal gerade die kleinen Gäste an beiden Tagen gern auch Lokführer auf den Spielbahnen sein können. Die Öffnungszeiten der Weihnachtsausstellung sind am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt drei Euro und für Kinder, die nicht mehr unter die Signalschranke passen, anderthalb Euro.

>> Lesen Sie auch: Die Sonderschau des Wurzener Modellbahnclubs

Nicht zuletzt hoffen Hertel und seine Mitstreiter, dass eventuell der eine oder andere Interesse an ihrem Hobby findet, und dem Club, der 2002 gegründet wurde, beitreten möchte. „Nach wie vor sind wir gern bereit, Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und schicken keinen weg, der uns donnerstags ab 17 Uhr im ehemaligen Gewerkschaftshaus besucht.“

Weihnachtsausstellung „Modelleisenbahn unterm Weihnachtsbaum“ am 7. Dezember von 13 bis 18 Uhr und am 8. Dezember von 10 bis 17 Uhr im Gewerkschaftshaus, Heinrich-Heine-Straße 20

Von Kai-Uwe Brandt