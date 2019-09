Wurzen

Eine Ära endet: Museumsleiterin Sabine Jung geht zum 1. November in den Ruhestand. Bereits am 18. September wird sie an Verwaltungsleiter Raymund Töpfer die Schlüssel der städtischen Einrichtung in der Domgasse 2 übergeben und kurz darauf ihren überfälligen Jahresurlaub antreten. Wie die promovierte K...