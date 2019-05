Wurzen

Aus Anlass des bevorstehenden Ehrentages aller Mütter haben Mädchen und Jungen der 6 b der Wurzener Pestalozzischule allen Mut zusammen genommen, der ganzen Welt zu sagen, warum ihre Mutti die Beste ist.

Zur Galerie Sechstklässler aus der Wurzener Pestalozzischüler mit besonderen Grüßen an ihre Mütter.

Um den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Mamas zu überraschen, opferte Kerstin Neubauer ihre ganze Vertretungsstunde. Die bekennende Wurzenerin, selbst Mutter von vier Kindern sowie Lehrerin für Sport und Deutsch, unterrichtet seit über 35 Jahren in der Stadt – zunächst in der Diesterweg- dann in der Nordschule und nun an der Pesta. Sie hatte bereits Geschwister der heutigen Sechstklässler unter ihren Fittichen, aber auch deren Vatis und Muttis.

Mutti, ist die Beste. Quelle: Andreas Döring

Sie mag Kinder, arbeitet gern und ist stolz auf ihre Pesta. Über 300 Schüler lernen an dieser Oberschule. Mädchen und Jungen aus über 15 Ländern. Darunter sind leistungsstarke Kinder, aber auch junge Leute, denen das Lernen nicht leicht fällt. Sie kommen aus gut situierten Familien aber auch aus Elternhäusern, die das Geld zusammen halten müssen. „Wir sind eine typische Stadtschule“, bringt es die Lehrerin auf den Punkt. In Turnschuhen und Trainingshose ist sie gespannt darauf zu hören, was ihre Schützlinge sagen, um ihre Muttis zu würdigen: „Also Freunde der Langspielplatte, los gehts!“

Woher kommt der Muttertag? Der offizielle Muttertag feiert bald seinen 100. Geburtstag, denn in Deutschland wurde er zum ersten Mal am Anfang der 20er-Jahre gefeiert. „Ehret die Mutter“ lautete das Motto, das der Verein Deutscher Blumengeschäftsinhaber auf Plakate drucken ließ. Und bis heute gelten Blumengeschenke als die beliebteste Art, der Mama eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Während schon die alten Griechen und Römer bei Verehrungsritualen auch die Verehrung der Mutter nicht außen vor ließen, gründet sich der heutige traditionelle Muttertag in der englischen und US-amerikanischen Frauenbewegung, angestoßen von der Amerikanerin Ann Maria Reeves Jarvis und ihrem „Mothers Friendships Day“ im Jahr 1865. In der DDR wurde der Muttertag offiziell nicht begangen, sondern durch den Internationalen Frauentag am 8. März ersetzt. Deutschland ist übrigens nicht das einzige Land, das sich den zweiten Sonntag im Mai als Termin ausgesucht hat. Auch die Italiener feiern am Sonntag die „festa della mamma“. Die Franzosen lassen sich mit der „fête des Mères“ bis zum letzten Sonntag im Mai Zeit und die Spanier starten schon am ersten Sonntag im Mai den „Día de la Madre“. Aber egal, wann der Termin im Kalender steht – wichtig ist doch nur, dass die Muttertagsgrüße von Herzen kommen, ob mit oder ohne Blümchen.

Von Haig Latchinian