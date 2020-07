Wurzener Riesenbank wird zum beliebten Foto-Hotspot

Wurzen

Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. So heißt der Film, in dem Erfinder Wayne Szalinski seine Kinder verkleinert. Der markige Titel der Hollywood-Komödie dürfte sich ab sofort auch unter etlichen Fotos wiederfinden, die Wurzener und ihre Gäste per Smartphone mit Freunden teilen. Möglich wird das durch die fesche XXL-Bank zu Füßen der Wenceslaikirche.

Wer auch immer diese Bank drückt, müsste sich eigentlich nur noch die Zipfelmütze aufsetzen, um als einer der sieben Zwerge durchzugehen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In jedem Falle – das betonen die Erbauer – seien die Wurzener mitnichten größenwahnsinnig geworden. Auch wenn es das vier Meter lange und zwei Meter hohe Sitzmöbel vermuten ließe.

Anzeige

Keine Jagd nach Rekorden

Ob es nun die größte städtische Sitzbank in Sachsen, im Landkreis oder doch nur von Wurzen ist – dem Verschönerungsverein ist das egal, man hechele keinen Rekorden hinterher, heißt es: „Es ist eine Bank, auf der man Beine und Seele zugleich baumeln lassen kann – eben eine Baumelbank“, sagt Thomas Zittier. Der Spiritus Rector leitet den Verein „Die Stadtwandler“.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Die Muldestadt hat eine neue Sehenswürdigkeit

Rücklings steht er vor der Bank und drückt sich wie der Turner am Barren nach oben. Es gebe viele Varianten, sich in Sitzposition zu bringen, sagt er. Und tatsächlich: Kinder kämpfen sich wie an einer Eskaladierwand hoch. Andere steigen über eine Räuberleiter auf. Die nächsten haben eine Hitsche dabei und betreten die Bank wie das Siegerpodest. Jeder wie er mag. Zittier freut sich, dass die Bank gut ankommt.

Preiswerte Top-Sehenswürdigkeit

Während Dom, Mühlentürme oder Schloss in die Millionen gehen, gilt die Baumelbank mit Kosten von um die 2000 Euro als die wohl preiswerteste Top-Sehenswürdigkeit der Stadt. Finanziert wurde sie zu gleichen Teilen aus Mitteln des städtischen Verfügungsfonds und Eigenmitteln des Verschönerungsvereins. Letzteres nennt Bürgermeister Jörg Röglin augenzwinkernd Muskelhypothek.

Wen wundert’s: Es waren die Stadtwandler, die im Schweiße ihres Angesichts die über 400 Kilo schwere Riesenbank per Hänger anlieferten, mit Hacke sowie Spaten sechs Löcher aushoben und die stählernen Pfostenschuhe im vorbereiteten Beton versenkten. Unter den tatkräftigen Helfern waren auch Denny Scharf und Jens Lochmann. Susann Kippenhahn kümmerte sich zuvor um die Bürokratie.

XXL-Bank im Allgäu Seit 2015 thront im Allgäu, auf einem rund 1000 Meter hohen Plateau am Mittelberger Panoramaweg, eine XXL-Bank. Zwölf Meter breit, sechs Meter hoch und 15 Tonnen schwer ist sie im Normalmaß tausendfach entlang von Bergpfaden und Wanderwegen zu finden. Die Botschaft der Bank mit Lehne und Armstützen: Wandern im Allgäu ist eine Riesensache. Blöd nur: Die Bank ist weder zu begehen noch darf man sich darauf setzen.

Kiefer aus heimischen Wäldern

Sebastian Scheuring von der Firma Mobama aus Thammenhain hat die Bank zusammen mit Marlies Scholz und Mathias Schöllig in nur vier Tagen gezaubert. Er betont, dass heimisches Kiefernholz verbaut wurde. Er selbst habe die Balken und Bohlen zugeschnitten, die fünf Jahre lang trocknen mussten, ehe der eigentlich Bau beginnen konnte. Holznägel fixieren die Schlitz- und Zapfenverbindungen.

Die biologische Holzölfarbe sei nicht gespritzt oder gerollt, sondern gestrichen worden. Das klassische Weiß der Bank hebt sich gut von der dahinter befindlichen Bruchsteinmauer ab, die das Grundstück um die Wenceslaikirche einfriedet. Wolfgang Ebert, stets gestrenger Ortschronist und Stadtführer, lobt die Bank in für seine Verhältnisse höchsten Tönen: „Gut, nee, wirklich gelungen, gefällt mir.“

Viel Lob und gute Wünsche

Entweder steht die Bank noch nicht lange genug, oder sie ist doch nicht groß genug: Denn Ebert hatte das gute Stück zwischen St. Wencel und Postmeilensäule bislang glatt übersehen. Erst auf Nachfrage machte er sich selbst ein Bild. Anerkennende Worte finden auch Kristina und Hans-Otto Jurich von der Kirchgemeinde: „Mal was anderes, prima! Hoffentlich wird die Bank nicht beschmiert.“

Baumelbank Baumelbänke dienen der Erholung von Körper und Geist. Daher auch der Slogan: Beine und Seele baumeln lassen. Dank der Sitzhöhe gewinnt der Nutzer nicht nur sinnlich Abstand von irdischen Zwängen – er entlastet damit auch die Knie- und Sprunggelenke. So kann der Knorpel entsprechend Körperflüssigkeit saugen und sich regenerieren. Die Entlastung der Gelenke beim „Baumeln“ soll sogar Schmerzen bei Arthrose-Patienten lindern helfen.

Matthias und Stefanie Röthig, selbst Stadtwandler, lassen ihre beiden Kinder Jona und Elise gleich mal Probe sitzen. Die beiden genießen die Aussicht, fast so, als befänden sie sich auf einem hohen Turm. „Es geht uns um den Aha-Effekt“, sagen die Initiatoren. In Corona-Zeiten ziehe es Touristen weniger ins Ausland. Stattdessen fahren sie mit dem Rad: „In Wurzen bieten wir ihnen nun ein Fotomotiv mehr.“

Platz wird weiter aufgewertet

Ausgerechnet jenes Wiesenstück unterhalb der Kirche sorgte zuletzt für Negativschlagzeilen. Weil dort immer wieder gelbe Säcke abgeladen wurden, verkam die Örtlichkeit beinahe zur Müllhalde. Das habe dieser wunderschöne Platz nahe der Wenceslaigasse nicht verdient, dachten sich die Stadtwandler und werteten ganz bewusst die Achse zwischen Bahnhof und Markt auf.

Die Bank passe dorthin wie „Arsch auf Eimer“, finden auch Anwohner. Damit möglichst viele den ganz besonderen Sitzkomfort genießen können und in luftiger Höhe niemand Wurzeln schlägt, denken die Initiatoren bereits über ein kleines Zusatzschild nach: „Unter dieser Bank sitzt ein Geist, der jeden, der zu lang verweilt, in den Allerwertesten beißt.“

Längste Sitzbank der Welt Bis zum Jahr 2007 war sie der unangefochtene Rekordhalter: die 1989 errichtete „längste Sitzbank der Welt“ am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals bei Rendsburg. 501,53 Meter lang, aus 282 Stahlbetonfertigteilen und Holzplanken, für insgesamt 1594 Verschnaufende gebaut. Doch dann wurde auf der Bundesgartenschau im Thüringischen Ronneburg eine 550 Meter lange Bank gebaut. Und dann mischten auch noch die Schweizer mit! Über 1000 Meter lang war deren Bank, aufgestellt 2012 im Appenzeller Land. Letztere ist im Ranking jedoch zu vernachlässigen, da sie bereits zwei Jahre später wegen behördlicher Auflagen verschwinden musste. Um ihre Wettbewerber aus Thüringen zu kontern, verlängerten die Rendsburger ihre Bank: Stolze 575,75 Meter misst sie nun wieder. Und so holte die Stadt am Kanal den Weltrekord wieder zurück in den Norden.

Von Haig Latchinian