Wurzen

Mit einem Vereinsfest und einer Jubiläumsregatta auf der Mulde begeht die Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb am Sonnabend, 31. August, ihr 130-jähriges Bestehen. Denn 1889 gründeten Jungmitglieder des Männerturnvereins eine Ruderriege und ließen am Mühlgraben das erste Boot zu Wasser. „Es war ein sechsrudriges Gigboot, welches vom Ruderverein Mannheim stammte“, weiß Vereinssprecher Holger Fröhlich aus den Annalen der Gemeinschaft.

Bundesliga-Achter wird ebenfalls zu Wasser gelassen

Solche Boote gibt es heute nicht mehr, dafür schnelle und sehr teure Achter aus Kevlar und Carbon. Mit gleich drei dieser modernen Sportgeräte geht es ab 10 Uhr an den Start. „Alles in allem treten gut 100 Ruderer in 40 Rennen gegeneinander an“, so Fröhlich. Neben den Aktiven aus Dresden, Mühlberg, Radebeul und Eilenburg wollen dann auch die Wurzener Eltern ins Boot steigen und zeigen, was sie extra in den vergangenen Wochen gelernt haben.

„Wer also Zeit und Lust hat, 130 Jahre Rudersport zu feiern und spannende Vergleiche auf der Mulde zu erleben, ist herzlich nach Schmölen ins Bootshaus der Wurzener Rudervereinigung eingeladen“, lockt Fröhlich im Namen des Vorstandes zum Kommen. Schließlich sei fürs leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen sowie Deftigem vom Grill und leckerem Fisch bestens gesorgt. „Die Achter werden übrigens gegen 16.45 Uhr zu Wasser gelassen.“

Geburtsstätte der Ruderer befand sich am Mühlgraben

Die Geburtsstätte des Wurzener Rudersports befand sich am Mühlgraben gleich neben der Brücke über die Bundesstraße 6 und unterhalb der Krietschvilla. Im Laufe der Anfangsjahre gründeten sich gleich mehrere Vereine – insgesamt vier: die Wurzener Rudergesellschaft, der Ruderklub Möwe, der Ruderverein Saxonia sowie der Ruderclub Wiking. Nach dem Zweiten Weltkrieg existierten allerdings nur noch zwei Gemeinschaften. Im Bootshaus Damaschkestraße die Sektion Rudern der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Konsum Wurzen und später der BSG Motor Nord sowie im Bootshaus Schmölen zunächst die Sportgemeinschaft Bennewitz und danach die Sektion Rudern der BSG Fortschritt Wurzen. 1981 verschmolzen beide Sektionen unter den Farben Schwarz-Gelb. Hieraus ging schließlich 1990 die Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb hervor, die ihren Sitz auf Bennewitzer Flur hat.

Eben dort errichtete der Ruderclub Wiking schon 1926 ein Domizil in Holzbauweise. Da die Heimstatt nach Jahrzehnten keineswegs mehr den Anforderungen entsprach, wurden 1960 Pläne für ein neues Gebäude erarbeitet. Es dauerte jedoch noch eine ganze Weile bis zur Übergabe der Immobilie im Jahr 1978. Allein 26 000 Arbeitsstunden leisteten seinerzeit die Männer und Frauen der Sektion.

Ruderer benötigen größeres Bootslager

Mittlerweile platzt das Bootslager in Schmölen aus allen Nähten, weshalb die Rudervereinigung gern das Gelände erweitern möchte. Immerhin eint der legitime Nachfolger des Wurzener Rudersports heute gut 120 Mitglieder und kann auf zahlreiche Erfolge verweisen. Eine erste Hürde konnte das aktuelle Vorhaben bereits Ende des Vorjahres nehmen: Der Gemeinderat Bennewitz stimmte damals dem Entwurf des Bebauungsplanes zu.

Vereinsfest und Jubiläumsregatta der Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb am 31. August ab 10 Uhr am Bootshaus Schmölen.

Von Kai-Uwe Brandt