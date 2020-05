Wurzener Ruderer trainieren nur im Einer

Wurzen/Schmölen

Es sind große Dinge, die auf dem Schmölener Vereinsdomizil der Wurzener Rudervereinigung „ Schwarz-Gelb“ derzeit geplant werden. Und dies im wahrsten Wortsinn. Denn die neue Bootshalle, die auf dem Papier Konturen annimmt, wird in der Länge über 20 Meter messen. Viel Platz, den der Verein für seine Boots-Flotte auch dringend benötigt.

Der Baustart liegt laut der Vereinsvorsitzenden Simone Dögnitz in Reichweite. „Da der B-Plan für unser Vereinsgelände bereits genehmig ist, steht auch der Baugenehmigung grundsätzlich nichts mehr im Weg“, so Dögnitz, der zufolge ihr Verein den Bau auch in die eigenen Hände nehmen wird. Unterstützung allerdings gäbe es von verschiedener Seite.

„Die Stadt Wurzen hat uns bereits finanzielle Hilfe zugesagt, und wir werden für den Neubau auch Fördergelder beim Landessportbund beantragen.“ Laufe alles wie geplant, könnte im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden.

Das kleine Bootshaus (l.) soll einer geräumigeren Bootshalle weichen. Quelle: Ines Alekowa

Training nach einem festen Zeitplan

Im Bestandsgebäude, das dem Neubau im nächsten Jahr weichen muss, sind derzeit alle schwarz-gelben Boote mit mehr als einem Sitz mehr oder weniger „Ladenhüter“. Denn die Corona-Pandemie macht, immerhin, bis auf Weiteres, nur Training im Einer möglich. „Da wir über keinen unbegrenzten Bestand an Einern verfügen, haben unsere Trainer den Nachwuchs in drei feste Gruppen mit jeweils fünf Kindern und Jugendlichen eingeteilt, die seit Anfang des Monats an drei Tagen in der Woche abwechselnd trainieren“, beschreibt Dögnitz die aktuelle Situation, die ihr zufolge vorerst bis zum 21. Juni Bestand hat.

„Die Vorkehrungen umfassen zudem einen Desinfektionsplan, die Duschen können nicht benutzt werden“, so die Vereinsvorsitzende, der zufolge die Ruderer der Altersgruppe Ü 18 individuell Zugriff auf die Einer haben. „Aber auch für sie gelten die Abstands- und Hygieneregeln“, so Dögnitz, die in regelmäßigem Kontakt zum schwarz-gelben Eigengewächs Paul Dormann steht, der am Dortmunder Ruder-Leistungszentrum trainiert.

Sächsische Landesmeisterschaften sind noch offen

„Nachdem er sich für den deutschen U-23-Achter qualifizieren konnte, hat ihm nun das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung in punkto WM-Teilnahme gemacht“, berichtet die Vereinsvorsitzende, die mit vorsichtigem Optimismus dem September entgegen schaut. In diesem nämlich gäbe es einige Wettkampfmöglichkeiten für ihre Nachwuchs-Ruderer, die die einzigen in diesem Jahr sein könnten. „Zwei Regatten in Marbach und Dresden stehen dann ebenso auf dem Plan wie die sächsischen Landesmeisterschaften, und wir wären sehr glücklich, wenigstens an diesen Wettkämpfen teilnehmen zu können“, so Dögnitz.

Im September hat der Verein zudem sein traditionelles Vereinsfest samt Regatta ins Auge gefasst. „Ob es stattfinden kann und, wenn ja, ob wir wieder befreundete Vereine werden einladen können, ist derzeit allerdings ebenfalls alles andere als sicher.“

Von Roger Dietze