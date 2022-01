Wurzener Rudervereinigung trauert um Vereins-Urgestein Rolf Panzer

Wurzen

Die Rudervereinigung Schwarz-Gelb Wurzen trauert um einen ihrer letzten Sportfreunde der alten Garde – Rolf Panzer. Der bekannte Wurzener Glasermeister und Sozialdemokrat verstarb plötzlich und für alle unerwartet am 18. Dezember 2021 im Alter von 93 Jahren. Die Urnenbeisetzung fand vor wenigen Tagen im Kreise der Familie auf dem Friedhof in der Dresdener Straße statt.

„Rolf Panzer war sozusagen unser Vereins-Dino und maßgeblich an der Entwicklung des Rudersports beteiligt“, erinnert Vizevorsitzender Harald Dögnitz an den Veteranen, der sich 1942 erstmals in die Riemen legte. Zunächst im Ruderverein Möwe, dann in der Sektion Rudern der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Fortschritt Wurzen. Treu blieb er ab 1990 auch der Rudervereinigung „Schwarz-Gelb“.

Vereins-Urgestein wird 2017 Ehrenmitglied der Ruderer

„Selbst bis zum Schluss besuchte er uns an den Wochenenden im Bootshaus Schmölen und fehlten weder beim An- noch beim Abrudern.“ Zum Saisonstart 2017 ernannte die Gemeinschaft „ihr Vereins-Urgestein“ gemeinsam mit dem Nachwuchstrainer Hans Näther und dem früheren BSG-Sektionschef Herbert Helm zu Ehrenmitgliedern. Alle drei hatten zudem großen Anteil am Bau des Schmölener Vereinsheimes, das 1978 eingeweiht wurde.

Erfolgreicher Vierer mit Steuermann: Helmut Schorn, Kurt Schmidtchen, Steuermann Hellmut Panzer, Rolf Panzer und Werner Claus (v.l.n.r.) wurden 1953 Dritter der DDR-Meisterschaften in Berlin-Grünau. Quelle: privat

Als Ruderer blieb Rolf Panzer bis 1960 aktiv und konnte auf zahlreiche sportliche Erfolge blicken. Im Vierer mit Steuermann errang er 1953 mit Helmut Schorn, Kurt Schmidtchen, Werner Claus sowie Steuermann und Bruder Hellmut Panzer den ersten Platz in Halle/Saale. Im gleichen Jahr holte das Team die Bronzemedaille bei den DDR-Meisterschaften in Berlin-Grünau. „Übrigens hat seine Tochter Ina vom Vater das Ruder-Gen geerbt“, erzählt Dögnitz. „Sie erkämpfte 1972 bei den DDR-Meisterschaften den Sieg im Einer bei den Schülerinnen B.“

Panzer gründete 1990 den Wurzener SPD-Ortsverein mit

Doch nicht nur den Ruderern von „Schwarz-Gelb“ ist Rolf Panzer bekannt, sondern ebenso vielen Wurzenern durch sein Handwerk und sein Wirken im SPD-Ortsverein, zu deren Gründungsmitgliedern er gehörte. Zwei Legislaturperioden lenkte er außerdem die Geschicke der Stadt im Kommunalparlament und legte erst Anfang 2000 im Alter von 71 Jahren sein Mandat nieder. Sozialdemokrat wurde Panzer, der am 2. September 1928 in der Friedrich-Ebert-Straße 17 das Licht der Welt erblickt, bereits 1945. Allerdings wollte er mit der Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED nichts zu tun haben, wie er zu seinem 80. Geburtstag berichtete.

Die Wurzener Rudervereinigung „Schwarz-Gelb“ ernannte 2017 drei ihrer langjährigen Sportfreunde zu Ehrenmitgliedern (v.l.n.r.): Hans Näther (Jahrgang 1927) Herbert Helm (Jahrgang 1928) sowie Rolf Panzer Rolf Panzer (Jahrgang 1928). Quelle: Roger Dietze

Da seine Freundin und spätere Ehefrau Edith mit ihren Eltern in den Westen zog, folgte er ihr 1948. Allerdings nur für kurze Zeit. Denn mit dem Tod des Vaters übernahm Panzer 1949 dessen Werkstatt in der Dresdener Straße. 1951 kam auch Edith heim. Bis 2000 hinein stand der Glasermeister an Kreissäge und Hobelbank. Die Arbeit hielt ihn frisch und seine Liebe zum Rudersport drahtig.

„Ohne solche engagierten Menschen wie Rolf Panzer oder Rolf Pabst, dem ersten Vorsitzenden der im Sommer 1990 gegründeten Rudervereinigung, und Schatzmeisterin Inge Quaas wäre unsere Gemeinschaft nicht das, was sie heute ist. Schon deshalb werden wir Rolf Panzer in liebevoller Erinnerung behalten“, so Harald Dögnitz.

Von Kai-Uwe Brandt