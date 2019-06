Wurzen

Trump? Putin? Rolf Panzer sieht beide Staatenlenker kritisch. Der eine fordere die Deutschen auf, mehr Geld in die Rüstung zu stecken. Der andere besetze mit dem Recht des Stärkeren die Krim. Nein, Friedensengel seien beide nicht, sagt der Wurzener. Er heiße zwar Panzer, mache seinem Namen aber keine Ehre: „Ich hatte meiner Tochter schon zu tiefsten DDR-Zeiten gesagt, dass wir keine Soldaten mehr brauchen. Die plauderte es in der Schule aus, woraufhin ich von der Polizei vorgeladen wurde. Ich hatte Glück. Mein Gegenüber schien recht zugänglich. Jedenfalls kamen wir sogar ins Gespräch miteinander.“

SPD braucht eine Spitze vom Schlag Willy Brandt oder Helmut Schmidt

Mit tiefen Sorgenfalten verfolgt Panzer in diesen Tagen die Nachrichten. Der Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles beschäftigt den Witwer sehr. „Wir brauchen einen Führer, nein keinen Hitler, einen SPD-Führer, einen Menschen vom Schlage eines Willy Brandt oder Helmut Schmidt. Einen, der die Massen begeistert.“

Rolf Panzer ist 90 Jahre alt. In Wurzen gilt er als Urgestein der SPD. 1990 war er im Schweizergarten dabei, als die Sozis ihre Wurzener Ortsgruppe wiedergründeten. Im selben Jahr wurde der Glasermeister in den Stadtrat gewählt. Zum Wohle seiner Heimatstadt schlug er sich bis zu seinem 70. Geburtstag die Nächte im Bauausschuss um die Ohren. Ehrenamtlich wohlgemerkt. „Es hat sich gelohnt. Wir haben viel erreicht. Wurzen kann sich wieder sehen lassen.“ Viele schimpften inzwischen. Das könne er nur bedingt verstehen, sagt Panzer. „Haben die Leute schon vergessen, was war? Den meisten geht es doch besser als früher.“

Straffällige Flüchtlinge müssen bestraft werden

Er stehe zur Bundesrepublik und sei überwiegend zufrieden, betont der einstige Handwerker. „Ich weiß, mancher schiebt Frust wegen der Flüchtlinge. Auch ich sage: Wer sich von denen was zu Schulden kommen lässt, gehört hart bestraft und muss unser Land verlassen. Aber grundsätzlich habe ich Mitleid mit denjenigen, die aus Kriegsgebieten zu uns kommen.“ Die Empathie für Ausgegrenzte liege ihm in den Genen. Sein Vater Karl, ebenfalls Glasermeister und Genosse, nagelte das Schaufenster der jüdischen Familie Luchtenstein zu, nachdem es in der Kristallnacht eingeworfen wurde.

Unmittelbar nach dem Krieg, mit gerade mal 18, trat Rolf Panzer der SPD bei. Für ihn – wie die meisten – stand fest: Nie wieder Krieg! Nie wieder eine Waffe in der Hand! Der junge Luftwaffenhelfer musste selbst noch an die Front. Dort kam er jedoch nicht an. Flieger attackierten seinen Truppentransport. Rolf wurde an den Beinen schwer verwundet. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft, türmte und harrte mehrere Wochen auf der Bennewitzer Seite des Grenzflusses Mulde aus, ehe er zu den Eltern hinüber nach Wurzen konnte.

Lebensabschnitt im Westen folgt schnelle Rückkehr nach Wurzen

Letztlich hatte ihn Vater überredet, in die Partei einzutreten. Doch nachdem sich im Osten SPD und KPD zur SED vereinigten, stellte sich Rolf Panzer auf die Hinterbeine. „Ich ging einfach nicht mehr hin.“ Seine Freundin und spätere Ehefrau Edith zog mit ihren Eltern in den Westen. 1948 folgte Rolf ihnen nach. Er wurde Bundesbürger, kehrte aber wenig später nach Wurzen zurück: Sein Vater war 53-jährig gestorben. Rolf übernahm die Glaserei in der Dresdner Straße. 1951 kam auch Edith heim. Noch im gleichen Jahr heirateten sie in Wurzen.

Rolf Panzer, längst DDR-Bürger, machte sich in Schmölen fürs Rudern stark. Mit Sektionsleiter Herbert Helm und Gleichgesinnten gehörte er zu den Erbauern des Bootshauses. Zehn Jahre werkelten die Nimmermüden daran. Im Westfernsehen verfolgte der Glasermeister die bundesrepublikanische Politik und schwärmte für die in seinen Augen charismatischen SPD-Vorsitzenden. Er wünschte sich nichts sehnlicher als die Wiedervereinigung von Ost und West.

DDR – weder sozialistisch noch demokratisch

Die kam und Panzer träumte weniger von Bananen als vielmehr vom demokratischen Sozialismus. „Nein, die DDR war weder sozialistisch noch demokratisch. Das System wurde uns von der Sowjetunion aufgezwungen. Die Wahlen waren nicht frei.“ Wohl auch deshalb pflegte der Wurzener Glasermeister das Ritual, zu den Wahlen im Osten immer erst fünf vor sechs zu gehen. „Das war meine Form des Protests. Ab und zu verschwand ich auch in der Wahlkabine. Allein damit machte man sich schon verdächtig. Auf jeden Fall war ich immer am Wachtelbergturm spazieren, als die Wahlhelfer zu mir nach Hause kamen.“

Ob Bebel oder Liebknecht – Panzer weiß, dass es in der Region zwischen Leipzig und Wurzen große sozialdemokratische Traditionen gab. Nach dem Sozialistengesetz kamen die Genossen aus der nahen Großstadt ins Umland und hielten Versammlungen nicht selten im Grünen ab. Auch hatte Wurzen als Industrie- und Arbeiterstadt einen bedeutenden SPD-Bürgermeister: Georg Boock. „Seit dem Tod meiner Frau 2016 gehe ich zu keiner Parteiveranstaltung mehr – aus Altersgründen“, gesteht der Rentner. Er sei mit der SPD jedoch auch weiter verbunden und – er mache daraus kein Geheimnis – er wähle sie auch.

SPD muss in der GroKo zu viele Kompromisse machen

Umso trauriger nahm er die Ergebnisse zur Kenntnis. Für ihn war der wiederholte Misserfolg seiner Partei keine Überraschung: „In der Großen Koalition reibt sich die SPD auf. Wir müssen einfach zu viele Kompromisse machen.“ Debatten über Enteignungen kämen bei den Wählern nicht gut an. Zwar gebe es die Arbeiterklasse nicht mehr in der Art wie früher. „Dennoch arbeiten nicht wenige Menschen unter unwürdigen Bedingungen. Immer weniger müssen immer mehr leisten. Manager verdienen an einem Tag, was Angestellte nicht mal im Monat bekommen.“ Die Schere gehe immer weiter auseinander. Und genau hier müsse die alte Dame SPD ansetzen.

Es seien Werte wie Solidarität, Demokratie und Frieden, die die älteste Partei Deutschlands lange stark gemacht hätten. Gerade jetzt, da Arbeiter mehr und mehr von Robotern ersetzt würden, käme es auf den Nachwuchs an: „Wir müssen die jungen Leute für uns gewinnen, müssen sozialer, linker werden.“ Auf die Frage, ob er in der Linkspartei einen möglichen Partner sehe, antwortet er zurückhaltend: „Ich habe nichts gegen einzelne ihrer Mitglieder. Aber das Misstrauen sitzt nach wie vor tief.“

Von Haig Latchinian