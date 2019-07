28 vorläufige Festnahmen und zahlreiche sichergestellte Computer, Handys, fingierte Meldebescheinigungen und Heiratsurkunden – das ist das Ergebnis einer Großrazzia an diesem Mittwoch in vier Bundesländern mit dem Schwerpunkt Leipzig. Die Aktion richtete sich gegen bandenmäßig organisierte Scheinehen. Im Visier auch Objekte in Wurzen, Rackwitz und Taucha.