Wurzener Schulklasse nach Corona-Test in Quarantäne

Wurzen

Der Corona-Zwischenfall im Schloss Wurzen zieht Kreise. Nach Angaben des Gesundheitsamtes im Landkreis Leipzig befanden sich am Mittwoch 62 Menschen in Quarantäne. Ein Tag zuvor waren es nur zwei. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegt wie am Vortag bei sechs.

Der sprunghafte Anstieg der Anordnung von Quarantäne heizt die Gerüchteküche an. So hieß es am Mittwochvormittag, dass sämtliche Schüler der Diesterweg-Grundschule in der Eduard-Schulze-Straße auf den SARS-CoV-2-Virus getestet worden sind. Auslöser ist der Corona-Fall einer Mitarbeiterin im Schlossrestaurant der Stadt. In diesem Zusammenhang soll sich auch ein Kind aus dem Umfeld der Schlossgastronomie infiziert haben.

Wie Schulleiterin Heike Kempe auf Nachfrage mitteilte, erfolgte zwar per Anordnung des Gesundheitsamtes der Kreisbehörde eine Untersuchung, jedoch betraf diese lediglich die Kinder einer Klasse. Mit dem Befund rechnet Kempe in 24 bis 48 Stunden. Erst dann sei klar, wie weiter verfahren werde. „Momentan halten wir ganz normal unseren Unterricht ab, und es gibt keinen Grund zur Aufregung.“

Klassen sind auch während der Hofpausen getrennt

Dass es bei vielen Eltern dennoch Fragen gibt, zumal sich die getesteten Mädchen und Jungen jetzt in Quarantäne befänden, sei aus Sicht Kempes nur allzu verständlich. Allerdings betonte sie, dass im Schulhaus und auf dem Gelände von Beginn an die entsprechenden Hygieneregeln gelten. Demnach seien die Klassen auch während der Hofpausen getrennt.

Zu dem aktuellen Vorkommnis im Schloss äußerte sich unter anderem die Stadtratsfraktion „Bürger für Wurzen“ (BfW), zumal Schlossbesitzer Ronny Wedekind für die unabhängige Wählervereinigung im Kommunalparlament sitzt. „Die derzeitige Corona-Situation hat mich und unsere Fraktion keineswegs überrascht“, sagte BfW-Vorsitzender Thomas Schumann. Aus seiner Sicht sei es lediglich eine Frage der Zeit gewesen, dass sich Wurzen mit dem Thema auseinandersetzen muss. „Ich möchte aber ausdrücklich davor warnen, einzelne Personen für die derzeitige Verbreitung des Virus‘ verantwortlich zu machen.“

Falsches Signal wäre ein Ausbleiben der Gäste

Das Augenmerk liege vielmehr darauf, aus den Geschehnissen die richtigen Erkenntnisse zu ziehen. „Die zuständigen Behörden werden hier alles erdenklich Mögliche tun, eine Verbreitung unter Kontrolle zu halten.“ Darüber hinaus betonte Schumann, sei er sich ziemlich sicher, dass die Gastronomen und Unternehmer Wurzens sehr verantwortungsvoll mit der Corona-Lage umgehen. Daher wäre es ein falsches Signal, „wenn sich die Gäste jetzt aus den Angeboten der Hotels und Gaststätten unserer Stadt zurückziehen“.

Von Kai-Uwe Brandt