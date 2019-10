Wurzener Stadtbibliothek ist fit für die Zukunft

Wurzen

Auch Leseratten gehen mit der Zeit – vor allem der digitalen. Und so erweiterte die Stadtbibliothek bereits Ende Oktober 2015 ihren Service und bietet seither rund um die Uhr 365 Tage im Jahr die Möglichkeit der Onleihe. „Als Mitglied im Onleihe-Verbund Leipziger Raumkönnen unsere Nutzer zu jeder Zeit aus einer Fülle von elektronischen Büchern, Zeitungen sowie Magazinen, Hörbüchern, Musik und Videos heraussuchen, was ihnen gefällt“, erzählt Leiterin Cornelia Reichel.

Mittlerweile gehören der Allianz mit einem Bestand von gut 10 600 Medien insgesamt 20 Büchereien der Region an. Viel mehr als einen Internetanschluss, Rechner, Laptop oder Tablet, E-Reader oder das Smartphone und natürlich den gültigen Bibliotheksausweis braucht es nicht, um dabei zu sein.

Buntes Programm und vielseitiges Angebot

Wie fit die Wurzener Stadtbibliothek für die Zukunft ist, davon können sich alle Nutzer und die, die es werden wollen, am 11. Oktober überzeugen. Die kommunale Einrichtung öffnet Tür und Tor im Alten Rathaus und lädt von 10 bis 17 Uhr zu einem bunten Programm und vielseitigen Angebot ein. Los geht es am Vormittag mit dem Kinder- und Jugendbuchautoren Jens Reinländer aus Frohburg, der die Frage stellt: „Warum ist ein A nicht krumm und ein O nicht so: @?“

10.30, 14.00 und 16.30 Uhr führen Reichel und ihre drei Mitarbeiterinnen durchs Haus und stellen die Onleihe sowie den Onlinekatalog (WebOpac) vor. Außerdem veranstaltet die Bibliothek ab 15 Uhr eine Buchpräsentation der Neuerwerbungen. Kinderschminken, Bastelstrecke, ein Quiz für Kinder, Wii-Spiele testen oder Kreativ-Tonies besprechen locken ebenfalls zum Kommen.

Uschi Brüning ist Gast im Schweizergarten

Der eigentliche Höhepunkt findet dann am Abend im Saal des Kulturhauses Schweizergarten statt. Ab 19.30 Uhr liest die 1947 in Leipzig geborene Jazz- und Soulsängerin Uschi Brüning aus ihrer Autobiografie „So wie ich“ und wird dabei von Lukas Natschinski am Piano begleitet. Der 24-jährige Ausnahme-Musiker ist der jüngste Sohn des bekannten DDR-Film-, Musical- und Schlagerkomponisten Gerd Natschinski (1928 – 2015). Karten im Vorverkauf gibt es für 18 Euro in der Tourist-Information beziehungsweise Bibliothek oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Bibliothek bildet erstmals wieder aus

Die Stadtbibliothek Wurzen, so Reichel, verfügt aktuell über 45 000 Medien auf einer Fläche von 260 Quadratmeter, die von 2302 Personen aktiv genutzt werden. Der Statistik zufolge gab es circa 38 000 Entleihungen. Im Gegensatz dazu griffen lediglich 94 Leser in diesem Zeitraum etwa 2450-mal auf die Onleihe-Offerte zu. Übrigens bildet die Einrichtung aufgrund des Ausscheidens von Fachkräften mittlerweile wieder für den eigenen Bedarf aus. Seit September gehört Vanessa Klöthe zum Teamum Diplom-Bibliothekarin Reichel im Alten Rathaus. Eben hier ging am 1. September 1928 Wurzens erste öffentliche Bücherei an den Start und blieb bis Ende der 30er-Jahre, da die Nationalsozialisten im Gebäude ihre Verwaltung einrichteten. Die Bibliothek musste ins Stadthaus umziehen und kam 1948 zurück an ihren Gründungsort.

„Fit für die Zukunft“, Tag der offenen Tür der Stadtbibliothek Wurzen am 11. Oktober von 10 bis 17 Uhr, Altes Rathaus, sowie Lesung mit Uschi Brüning ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Schweizergarten

Von Kai-Uwe Brandt