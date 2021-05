Wurzener Stadthaus ignoriert Kritik an wilder Müllhalde

Wurzen

Sie hat immer wieder Briefe geschrieben und telefoniert. Doch nichts ist passiert. Selbst nachdem Margareta Richter unlängst den verwahrlosten Zustand des Grundstücks Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1 persönlich zur Bürgerfragestunde im Stadtrat ansprach, blieb die Verwaltung stumm. Mittlerweile weiß sich die 76-jährige Rentnerin nicht mehr zu helfen. Denn ihre Bitte um Ordnung und Sauberkeit auf dem Gelände der einstigen Spedition Krebs dauert bereits zehn Jahre.

Der Eigentümer hat noch nie Grundsteuern gezahlt

Erstmals wandte sich die Wurzenerin im Mai 2011 an die Kommunalpolitiker der Linksfraktion. Damals mit Erfolg. Der frühere Fraktionschef Klaus Meißner reagierte schnell und erreichte zumindest, dass seither ein Bauzaun das verwaiste Areal begrenzt. Viel von dem maroden Nebengelass des Fuhrgeschäftes ist aufgrund des dichten Gestrüpps heute nicht zu sehen. Zwischen Büschen und mannshohen Bäumen lagert jede Menge Müll und von Jahr zu Jahr wird es mehr – volle Einkaufstüten, sogar ein Kinderwagengestell. „Nachbarn des gegenüberliegenden Hauses beobachten hier schon Ratten“, erzählt Richter.

Der wilde Müll zieht bereits Ratten an, wie Nachbarn beobachten konnten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Aus dem Antwortschreiben Meißners erfuhr die Bewohnerin der Ringelnatzstraße, dass die wilde Deponiefläche zum leerstehenden Gebäude Bürgermeister-Schmidt-Platz 6 und die Immobilie einem „vermögenslosen“ Eigentümer aus Iserloh in Nordrhein-Westfalen gehört. Dieser habe allerdings noch nie Grundsteuern bezahlt, weshalb die Forderungen der Stadt als Zwangssicherungshypothek ins Grundbuch eingeschrieben wurden. Alles in allem sei das Grundstück mit mehr als 270 000 Euro belastet. Daher lohne sich auch keine Zwangsversteigerung zur Deckung der Schulden. Meißners Schlussbemerkung an Margareta Richter lautete: „Soweit die Antwort der Stadtverwaltung, welche wenig optimistisch betreffs dieses Schandflecks ausfällt. Wir können wohl nur hoffen und über den unbefriedigenden Zustand schimpfen.“

Das Stadthaus schweigt beharrlich auf alle Hinweise

„Was soll ich noch machen“, fragt sich die ehemalige Hauptbuchhalterin. Denn zu hoffen, dass sich demnächst etwas vor Ort ändert, fällt ihr schwer. Insbesondere, weil das Stadthaus bislang auf jeden ihrer schriftlichen wie mündlichen Hinweise beharrlich schweigt. Und die nächsten Jahre vergeblich weiter zu schimpfen, will die Seniorin nicht. „Ich erwarte einfach nur, dass die Stadtverwaltung endlich handelt.“ Aufgrund dessen rief sie vor einigen Tagen erneut das Ordnungsamt an. Nach einigem Hin und Her versprach ihr die Mitarbeiterin, sich um das Problem zu kümmern. „Na, mal sehen!“

Blick vom Hinterhof auf das mittlerweile desolate Dach: Seit über 20 Jahren ist das verwaiste Haus der ehemaligen Spedition Krebs dem Verfall preisgegeben. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bedauerlicherweise sei die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1 keineswegs die einzige Dreckecke in ihrem Wohnumfeld, merkt Richter zum Schluss an. Schlimm sehe es ebenso an der Kurve Marienstraße/Heinrich-Heine-Straße aus. Bis Anfang 2014 befand sich hier das griechische Restaurant „Athen“, bevor die gastronomische Einrichtung mit neuem Namen „Kreta“ auf das Gelände der alten Teppichfabrik zog. Das einst gepflegte Freisitz-Ambiente gehört längst der Geschichte an und dient heute Müllfrevlern als klammheimlicher Entsorgungsstandort.

Von Kai-Uwe Brandt