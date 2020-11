Wurzener Stadträte bündeln Ideen für mehr Nahverkehr

Wurzen

Mit eigenen Ideen und Vorschlägen will die unabhängige Wählervereinigung „Bürger für Wurzen“ (BfW) die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region stärken. „Während sich das Umfeld von Wurzen mit zählbaren Ergebnissen stetig weiterentwickelt, scheint die Muldestadt selbst ein ewig weißer Fleck zu bleiben“, begründete BfW-Fraktionschef Thomas Schumann den jüngsten Vorstoß.

Eben deshalb lud der 47-Jährige unlängst die Vertreter der Stadtratsfraktionen, des Vereins Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land sowie Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) zu einem ersten Kontaktgespräch in die BfW-Schaltzentrale, das „Mittags-Gericht“ an der Friedrich-Ebert-Straße, ein. Ziel sei es, so Schumann, gemeinsam mit den Einwohnern und Unternehmen vor Ort die Probleme zu benennen und nach Lösungen zu suchen, um diese dann dem Landkreis zu offerieren.

Ausbau von Ladestationen hinkt hinterher

Als Anreiz für eine rege Debatte hatten die BfW-Initiatoren ihren Gästen bereits im Vorfeld eine Reihe von Stichwörtern vorgegeben: Carsharing, Mitfahrbörsen, Rufbusse oder Kombinationsbusse, die Personen wie Waren befördern, ein Bürgerticket oder Mitfahrbänke sowie Anrufsammeltaxis. „Besonders freut es mich, dass uns die Regionalbus Leipzig GmbH zu einem der nächsten Treffen mit einem Bus unterstützen wird, um einmal bestimmte Problem- und Entwicklungsfelder zu besichtigen“, informierte Schumann.

An welchen Stellen es in Sachen Mobilität momentan hakt, stellte sich übrigens noch an diesem Abend heraus. Kritische Töne schlugen die Teilnehmer der Runde beispielsweise beim derzeit „unübersichtlichen Streckennetz“ an. Darüber hinaus gebe es keine optimale Anbindung von Nischwitz und Nemt, die mit der S-Bahn-Taktung am Bahnhof Wurzen abgestimmt ist. Und Senioren könnten lediglich eine Busverbindung zum Friedhof in der Dresdener Straße nutzen. „Außerdem hinkt der Ausbau der Ladestationen für Elektrofahrzeuge hinterher. Es fehlen Buslinien und Fahrer“, fügte Schumann ferner an.

BfW-Initiative soll keine Eintagsfliege werden

Letztlich einigten sich die Anwesenden darauf, dass der ÖPNV nur dann deutlich an Attraktivität gewinnt, wenn die Mängel behoben werden, die Akzeptanz der Nutzer steigt und das am 7. August 2017 gestartete Verkehrsprojekt „Muldental in Fahrt“ intensiviert wird.

Die BfW-Fraktion, versicherte ihr Vorsitzender zum Schluss, bleibe jedenfalls am Thema dran. „Das Treffen soll keineswegs eine Eintagsfliege, sondern vielmehr unser politischer Willen sein, etwas an der Mobilität in der Stadt zu verändern.“

