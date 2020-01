Wurzener Sternsinger fahren zu Kanzlerin Angela Merkel

Wurzen

Gregor Kiebs, Hannah Marche und Jakob Mundry, acht, neun und zehn Jahre alt, haben den Hauptpreis gezogen. Nicht genug damit, dass sie als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet im Wurzener Land unterwegs sind, reisen sie am Dienstag sogar nach Berlin. Dort folgen die Heiligen Drei Könige auf den Spuren ihrer biblischen Vorbilder dem von Lena Beyer (6) getragenen hellen Stern. Der weist ihnen jedoch nicht den Weg zum Jesuskind im Stall, sondern zu Angela Merkel im Bundeskanzleramt.

Die drei Weisen aus dem Morgenland

Manja Mundry ist die Mutti von Jakob, einem der drei Weisen aus dem Morgenland. Die 43-Jährige wird die vier Wurzener Kinder auf ihrem Weg in die Hauptstadt begleiten. Sie freut sich wie Bolle: „Mit unseren Sternsingern waren wir schon mal bei Stanislaw Tillich in der Dresdener Staatskanzlei. Der schrieb fleißig Autogramme für die Kinder. Nun geht es also zur Bundeskanzlerin. Das ist noch einmal eine Steigerung.“ Frau Merkel habe Deutschland voran gebracht, sagt die Wurzenerin: „Ich bin sehr gespannt auf das Treffen.“

Das Einladungsschreiben für die Wurzener Sternsinger, um in Berlin beim Empfang der Bundeskanzlerin teilnehmen zu dürfen. Quelle: Frank Schmidt

Überglücklich zeigt sie den Bescheid aus Aachen. In dem offiziellen Schreiben teilen Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und Bund der Deutschen Katholischen Jugend mit, dass die Wurzener Pfarrei St. Franziskus in diesem Jahr vier Kinder zum Empfang nach Berlin entsenden darf. Die Wurzener vertreten das Bistum Dresden-Meißen und gehören somit zu den insgesamt 108 Sternsingern aus allen 27 Bistümern, die den Segen im Kanzleramt anschreiben und damit für die Aktion werben.

„Christus segne dieses Haus“

Gregor, Hannah, Jakob und Lena stehen stellvertretend für die 300.000 Mädchen und Jungen, die sich um den Jahreswechsel bundesweit in mehr als 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen am 62. Dreikönigssingen beteiligen. Seit 1984 bringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ins Kanzleramt. Merkel selbst empfängt die kleinen und großen Könige mit ihren goldenen Sternen und glänzenden Kronen bereits zum 15. Mal.

Das Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion weltweit. Kinder sammeln dabei für Kinder in Not. In diesem Jahr dreht sich vieles um den Libanon. Pfarrer Uwe Peukert segnete am Freitag die Wurzener Sternsinger und auch ihre Kreide, mit der sie den Segen über die Türen schreiben werden. Außerdem zeigte er den Film von Willi Weitzel ( Willi will’s wissen), der Hilfsprojekte für Kinder im Libanon besuchte. Zwischen 1975 und 1990 tobte dort ein erbitterter Bürgerkrieg. 90.000 Menschen starben.

Willi Weitzel: Willis wilde Wege. Quelle: Archiv

Gemessen an seiner Einwohnerzahl von gut sechs Millionen nahm der Libanon die mit Abstand größte Zahl an syrischen Flüchtlingen auf (25 Prozent seiner Bevölkerung). Die am Mittelmeer gelegene einstige „ Schweiz des Orients“ beheimatet damit weltweit pro Kopf die meisten Flüchtlinge. Und das beinahe schon traditionell. Wegen der Massaker im Osmanischen Reich fanden dort vor 100 Jahren bereits Armenier eine neue Heimat, später vor allem Palästinenser. Heute kommen Iraker, aber auch Arbeitsmigranten aus Asien und Afrika hinzu.

Im Beiruter Stadtviertel Bourj Hammoud gibt es viele Glaubensrichtungen. Über Lautsprecher schallt das christliche Angelusgebet mittags genauso durch die Straßen und Gassen wie der Gebetsruf des Muezzins. Das scheinbar friedliche Miteinander der Religionen trügt. Rund 150.000 Menschen wohnen auf einer Fläche von 2,5 Quadratkilometern. Sozialer Zündstoff ist da programmiert: „Die syrischen Flüchtlinge sind schuld“, sagt mancher Alteingesessener. „Sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg, und die Mieten werden ihretwegen immer teurer.“

Spendengelder helfen Projekten mit Kindern

Mitten drin: die Kinder. Kassem, der Flüchtlingsjunge aus Syrien, spielt mit den libanesischen Nachbarn Fußball. Hiba, die zur besten Lehrerin des Landes gekürte engagierte Frau, gibt Friedensunterricht. Nayla, eine Muslimin, führt Christen durch ihre Moschee. Kassem, Hiba und Nayla leben nach der Goldenen Regel: Verhalte dich stets so, wie du selbst behandelt werden willst. Es sind Projekte wie die im Libanon, die mit Geldern unterstützt werden, die die Sternsinger in Wurzen, Sachsen und ganz Deutschland einsammeln.

So ähnlich könnte es auch am Dienstag aussehen, wenn Angela Merkel (CDU, M.) wie hier 2013 abermals Sternsinger begrüßt. Quelle: dapd

Manja Mundry aus Sachsendorf bei Wurzen lebt die Ökumene in der eigenen Familie. Sie selbst ist evangelisch, ihr Mann und die drei Kinder seien katholisch. Natürlich sind die beiden größeren Geschwister etwas traurig, nicht mit nach Berlin zu dürfen. Aber letztlich gönnen sie es dem jüngeren Brüderchen, zusammen mit der Mutter und drei weiteren Wurzener Kindern in die Hauptstadt zu reisen: „Montag Mittag geht es los. Mit dem Zug nach Berlin. Dort treffen wir uns mit all den anderen in der Jugendherberge“, sagt Manja Mundry.

1,14 Milliarden Euro, mehr als 74.400 Projekte Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 74.400 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 61. Aktion zum Jahresbeginn 2019 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.226 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 50,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

Ehepaar Marche beteiligt sich an Preisausschreiben

Die Logopädin wirft einen Blick voraus: „Am Dienstag fahren wir nach dem Frühstück mit Bussen der Bundespolizei zur großen Waschmaschine“, zitiert sie den Volksmund und meint damit das Kanzleramt. Ab 11 Uhr empfange Merkel die Abordnungen. Dass die Wurzener Kinder überhaupt in die engere Auswahl kamen, verdanken sie Stefan und Kathleen Marche. Das Ehepaar hatte sich mit seiner Tochter Hannah an einer Art Preisausschreiben beteiligt. Auf einem vorbereiteten Bogen Papier galt es, die Punkte 1 bis 58 miteinander zu verbinden.

Die Wurzener Sternsinger der Wurzener Gemeinde. Quelle: Frank Schmidt

Das Symbol, das dabei heraus kam, war gleichzeitig das Lösungswort: Friedenstaube mit Ölzweig im Schnabel. Bis zum 18. November 2019 konnte die Antwort eingereicht werden. Alle richtigen Einsendungen wanderten in den Lostopf. Aus jedem Bistum wurde schließlich eine Gruppe gezogen, die als Vertretung des jeweiligen Einzugsbereichs am Empfang im Kanzleramt teilnehmen darf. Die Pfarrei mit Sitz in Wurzen hat es sich verdient. Laut Pfarrer Peukert sammelte sie allein im Vorjahr über 5000 Euro ein!

Diese Gruppen sind in Berlin dabei Aachen St. Peterin 41379 Brüggen-Born Augsburg St. Georg und Michaelin 86199 Augsburg-Göggingen Bamberg St. Johannes der Täuferin 96158 Frensdorf-Reundorf Berlin Herz Jesuin 16515 OranienburgDresden-Meißen St. Franziskusin 04808 Wurzen Eichstätt St. Johannes der Täuferin 91180 Heideck Erfurt St. Johannes Baptistin 07743 JenaEssen Heilig Geistin 44804 Bochum-Harpen Freiburg Heilig Kreuzin 77871 Renchen Fulda St. Michael in 36115 Hilders-Eckweisbach Görlitz Zum Guten Hirtenin 03046 Cottbus Hamburg St. Knudin 25840 Friedrichstadt Hildesheim St. Raphaelin 30823 Garbsen Köln St. Matthäusin 53859 Niederkassel Limburg St. Margarethain 61276 Weilrod-Hasselbach Magdeburg Pfarrei St. Franziskus Bad Liebenwerda, Gemeinde Falkenberg/ Uebigau in 04938 Uebigau-WahrenbrückMainz Liebfrauenin 63667 Nidda München und Freising St. Nikolausin 82061 Neuried Münster St. Maria Magdalenain 45711 Datteln-Horneburg OsnabrückUnbefleckte Empfängnis Mariensin 49832 Freren-Suttrup Paderborn St. Heinrichin 33100 Paderborn Passau St. Petrusin 94137 Bayerbach Regensburg St. Ulrichin 93462 LamRottenburg-Stuttgart Mariä Geburtin 88348 Bad Saulgau-HochbergSpeyer Hl. Pirminiusin 66497 Contwig Trier St. Helenain 66679 Losheim am See-Wahlen Würzburg St. Johannesin 97332 Volkach-Fahr

Von Haig Latchinian