Wurzener Tankstellen-Posse endet versöhnlich: 50 Euro-Gutschein für Frau Schmidt

Wurzen

Am Ende heiße es womöglich, Frauen hätten keine Ahnung von Technik, dachte Gabriele Schmidt zunächst. „Nicht, dass ich dann die Dumme bin.“ Tatsächlich überlegte sie sehr lange, ob sie sich mit ihrem Malheur an die Öffentlichkeit wendet. Doch ihr Mut, es zu tun, wurde belohnt. Mit einem 50-Euro-Tank-Gutschein.

Zur Erinnerung: Auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit fuhr die 59-jährige Lossatalerin in der Vorwoche zweimal vergeblich an der Tankstelle ihres Vertrauens vor. In beiden Fällen konnte sie nicht volltanken. Die Pumpe versagte schon nach 1,36 sowie 1,26 Litern Sprit. So musste sie 2,30 beziehungsweise 2,12 Euro berappen. Hohn und Spott gab es kostenlos.

Tankstelle räumt Fehler ein

„Wenn man es doch wusste, wieso hatte man an der defekten Säule keinen Hinweis angebracht?“, rätselte Gabriele Schmidt. Die Frau habe Recht, sagt Sascha Bergow. Er ist Betreiber der Nordoel Tankstelle Wurzen. Er meldete sich umgehend nach Erscheinen des LVZ-Artikels in der Redaktion, räumte Fehler ein und wollte sich bei der Kundin entschuldigen.

„Es war ein Loch im Schlauch. So hatte es Luft gezogen, und die Kundin bekam keinen Druck auf die Pistole“, sagt Bergow. Inzwischen sei der Mangel behoben und funktioniere alles einwandfrei. Nordoel übernahm die langjährige Esso-Tankstelle erst vor einem guten Monat. In dem Zusammenhang seien auch die Säulen erneuert worden.

Wurzen ist der südlichste Standort

Überhaupt präsentiere sich die Tankstelle inzwischen komplett im Design des mittelständischen, hanseatischen Unternehmens, das seit 1938 durchgehend in Familienbesitz ist. Dahinter steht die Firma Hermann Lother mit über 100 Mitarbeitern an den vier Standorten Hamburg, Itzehoe, Lübeck und Lüneburg.

„Wurzen ist die am südlichsten gelegene Tankstelle der im Norden bekannten Marke“, sagt Betreiber Bergow. Man habe am Standort viel vor, werde in Kürze mit der Modernisierung von Shop und Bistro beginnen. Fußboden, Möblierung, Tresen – alles werde nach neuestem Standard eingerichtet. Es gebe auch einen Monitor mit fortlaufend Werbung.

Ende gut, alles gut

Tankwartin Marion Figiel entschuldigte sich bei Gabriele Schmidt und überreichte ihr den Gutschein. Ende gut, alles gut? LVZ-Fotograf Thomas Kube nutzte die Gelegenheit, um seinerseits zu tanken. Doch, er hatte kein Geld dabei. Zu allem Unglück hatte auch sein Kollege das Portemonnaie nicht mit. Dafür aber die Sparkassenkarte in der Hosentasche.

Bloß gut, schlimmstenfalls hätte Frau Schmidt mit ihrem Gutschein aushelfen müssen. Weil der Fotograf für 48 Euro tankte, wäre ihr Guthaben arg gebeutelt worden, und die Lossatalerin hätte wieder nur für zwei Euro tanken können. Es kam anders, und am Ende lachten alle. Auch Gabriele Schmidt. Für sie sei die Sache nun vom Tisch.

Von Haig Latchinian