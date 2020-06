Wurzener Tierheim sucht Familien für Katzenbabys

Wurzen

Im Tierheim Wurzen staut sich die Arbeit. „Weil wir unseren traditionellen Frühjahrs-Arbeitseinsatz Corona-bedingt ausfallen lassen mussten, ist es jetzt höchste Zeit, dass unser Gelände auf Vordermann gebracht wird, zudem müssen die Holzhütten und andere Holzteile angestrichen werden“, berichtet Kristina Schmitt, die Vorsitzende des tragenden Tierschutzvereins „Ein Herz für Tiere“.

Da konzertierte Aktionen auf dem Areal der Einrichtung im Trauschkenweg wegen der Corona-Pandemie bis Oktober nicht möglich sein würden, setze man auf die Bereitschaft des ehrenamtlichen Unterstützer-Kreises zu Einzelaktionen. „Sie können und jederzeit anrufen, um Termine zu vereinbaren“, wirbt Schmitt.

Besuch im Tierheim Wurzen nur mit Termin

Apropos Terminvergabe: Diese war im Tierheim Wurzen seit dem Ausbruch der Pandemie eines der zentralen Planungsinstrumente. „Es wäre gar nicht auszudenken, wie wir unsere Tiere für den Fall versorgen sollen, wenn der Virus bei uns Einzug halten würde“, so die Vereinsvorsitzende. Deshalb habe man seit Anfang März Besucher der Einrichtung nur nach vorheriger Anmeldung empfangen. „Im Einzelfall mussten wir spontane Gäste auch abweisen“, blickt Schmitt auf die vergangenen Wochen zurück, durch die das Tierheim im Großen und Ganzen gut gekommen sei.

Ende Juli beginnt die Vermittlung der Katzenkinder

„Unsere Hunde finden zumeist sehr schnell einen neuen Besitzer, und hinsichtlich der zeitweiligen Pflege neuer Katzenbabys ist uns eine große Unterstützung zuteil geworden“, berichtet Schmitt. Nachdem die Jungen rund ein viertel Jahr bei ihren Müttern verbracht hätten, beginne man jetzt mit den Reservierungen und beabsichtige, Ende Juli die Vermittlung in Angriff zu nehmen.

Spendenbereitschaft für Tierheime in der Corona-Krise groß

Auf Kristina Schmitts Liste der noch zu erledigenden Dinge ganz oben steht zudem die Intensivierung der Werbung um Spendenmittel. Dass diesbezüglich die Bereitschaft in der Bevölkerung durchaus vorhanden ist, hätte das vergangenen viertel Jahr gezeigt. „Die Tierheime mit ihren ganz spezifischen Corona-Nöten haben es in den letzten Wochen ein ums andere Mal in die Medien geschafft, wodurch auch bei uns ein erhöhtes Spendenaufkommen zu verzeichnen war“, so Kristina Schmitt. Diesen Geldstrom nicht abreißen zu lassen, sei auch die zwingende Voraussetzung dafür, die Einrichtung personell dauerhaft auf solide Beine zu stellen. „Wir sind in der komfortablen Situation, über einen festen Stamm an gut ausgebildeten Tierpflegern zu verfügen, wenngleich Schulungen in der jüngeren Vergangenheit aufgrund des Virus’ nur eingeschränkt möglich gewesen sind“, so Schmitt.

Tag der offenen Tür im September

Eine mit der Übernahme entsprechender Verantwortung verbundene Leitungsstelle zu besetzen, sei aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine ganz andere Hausnummer. „Wer für eine Tierheim-Leitung so qualifiziert ist, dass er alle von den Veterinärämtern geforderten Voraussetzungen erfüllt, hat Anspruch auf eine entsprechende Entlohnung, die wiederum für einen kleinen Tierschutzverein nur ganz schwer zu erwirtschaften ist“, beschreibt Schmitt das Dilemma. Die nach Lage der Dinge nächste Gelegenheit, diesbezüglich in einem größeren öffentlichen Rahmen die Werbetrommel zu rühren, gibt es für den Wurzener Tierschutzverein und dessen Tierheim am 19. September, an dem in der Einrichtung der diesjährigen Tag der offenen Tür stattfinden soll.

Von Roger Dietze