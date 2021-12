Wurzener Totschlagsprozess: Staatsanwaltschaft zieht Revision beim BGH zurück

Wurzen/Leipzig

Unbekannte fällten in Tatortnähe bereits ihr eigenes Urteil: „Mörder“, ist an einer Hauswand zu lesen. Das Urteil des Landgerichts vom 28. Juni 2021 ist dagegen noch nicht rechtskräftig. Sowohl Nebenklage als auch Staatsanwaltschaft legten Rechtsmittel ein. Letztere zog ihre Revision nun zurück. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auf LVZ-Anfrage.

Wie berichtet, hatte die Strafkammer den 22-jährigen S. vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. S. wurde aber wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz für schuldig erklärt. Weil er mehrere Patronen aus einer Schreckschusspistole abgefeuert hatte, wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, die zum Teil mit bereits abgesessener U-Haft verrechnet wird.

Heftiger Streit im Vorgarten

Wegen mutmaßlich zu lauter Musik kam es in den frühen Morgenstunden des 22. Mai 2020 zum heftigen Streit im Vorgarten des Mehrfamilienhauses Dresdener-/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße, in dessen Folge der 17-jährige C. erstochen wurde. Aline Luderer, Verteidigerin von S., sprach von einem Überfall auf die Party. Ihr Mandant habe das Messer aus Notwehr geführt.

Ralf H. Schröper, Anwalt der Nebenklage, bestreitet die Notwehr-These. Es habe noch andere Möglichkeiten gegeben, sich zu verteidigen: „S. musste keinesfalls zustechen – erst recht nicht zweimal.“ Schröper forderte sechs Jahre Gefängnis für S. und zeigte sich enttäuscht vom Urteil. Er ging in Revision und hält sie weiter aufrecht.

Staatsanwaltschaft: Revision nicht aussichtsreich

Anders die Leipziger Anklagebehörde. Wie berichtet, hatte Staatsanwältin Katharina Thieme auf „Totschlag in minderschwerem Fall“ plädiert und eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren beantragt. Zwar rief die Staatsanwaltschaft zunächst ebenfalls den Bundesgerichtshof (BGH) als höchstes deutsches Gericht an. Mittlerweile nahm die Behörde die Revision aber wieder zurück.

Nach Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung habe man die Revision „als nicht aussichtsreich“ eingeschätzt, sagt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz der LVZ. Der BGH durchleuchte das Urteil ohnehin ausschließlich auf Rechtsfehler. Eine Wiederholung der Beweisaufnahme sei nicht Sache des Revisionsgerichts, so Schulz.

Nebenklage: Sehen sehr wohl Rechtsfehler

„Das Revisionsgericht hat die vorliegende Beweiswürdigung grundsätzlich hinzunehmen, auch wenn eine andere Beurteilung möglich gewesen oder vielleicht sogar näher gelegen hätte“, macht Schulz klar. Der BGH befände wirklich nur über die Rechtmäßigkeit des Urteils. – „Wir sehen sehr wohl Rechtsfehler“, betonen dagegen die Nebenkläger.

Sie bedauerten den Rückzieher der Staatsanwaltschaft, durch den die Erfolgsaussichten nicht gerade gestiegen seien, räumt Anwalt Schröper ein. Doch bleibe er dabei. Seiner Mandantschaft, den Eltern des toten Jungen, sei wichtig, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Die Anteilnahme in Wurzen ist groß. Der Tatort ist noch immer von Blumen und Kerzen gesäumt.

Blumen und Kerzen am Tatort

Auf Anfrage beim BGH hieß es, die Akten lägen derzeit noch beim Generalbundesanwalt. Wann mit einer Entscheidung des zuständigen 5. Strafsenats gerechnet werden könne, sei unklar. Würde die Revision verworfen, wäre das Urteil rechtskräftig. Andernfalls würde das Urteil aufgehoben und das Verfahren am Landgericht neu aufgerollt. Dann wäre eine andere Kammer zuständig.

