Wurzener Weihnachtsbaum macht Kinderwünsche wahr

Wurzen

Er ist gut sieben Meter hoch und wird von 10 000 LED-Lämpchen sowie 12 000 Kristallen in Szene gesetzt: der erste Wurzener Weihnachtsbaum für Kinderwünsche im Badergraben 16. Die Idee dazu hatten die beiden hier ansässigen Firmen – Smartlux Lichtsteuerung GmbH und das Traditionsunternehmen LMW-Leuchtenmanufactur.

Eine Idee mit sozialem Gedanken

Anlass der Aktion, so Stadtsprecherin Cornelia Hanspach, sei es seitens der Initiatoren gewesen, sich bekannt zu machen und während der Adventszeit mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Daraus entwickelte sich letztlich in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung der soziale Gedanke eines Wunschbaumes für Kinder.

Der Besuch des Firmensitzes der Leuchtenmanufactur Wurzen und der Smartlux GmbH lohnt – besonders für die Kleinen. Quelle: Frank Schmidt

Geschenke werden alle am 21. Dezember übergeben

„Das heißt, bis zum 18. Dezember können die Kleinen vor Ort in ein Kärtchen ihren Weihnachtswunsch für ein Geschenk im Wert von bis zu zehn Euro schreiben und es an den Baum hängen“, erläutert Hanspach. Erwachsene wiederum, die bei ihrem Besuch der Innenstadt am Badergraben vorbeikommen, dürfen sich einen dieser Zettel mitnehmen und die Bitte erfüllen. Spätestens am 18. Dezember müssen dann schließlich alle Gaben inklusive des roten Wunschzettels in der Tourist-Information, Markt 5, vorliegen. „Denn am 21. Dezember ab 16 Uhr wollen wir die Geschenke am Baum übergeben. Dazu gibt es Glühwein und Kinderpunsch.“

Auf eine breite Resonanz für die Premiere hofft übrigens auch Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD). „Diese Wunschbäume gibt es in vielen anderen Städten bereits, und wir hoffen darauf, dass es auch in Wurzen funktioniert und viele Unterstützer die Wünsche der Kinder pflücken“, sagte der 49-Jährige.

Von Kai-Uwe Brandt