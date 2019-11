Wurzener besuchen Grab von Joachim Ringelnatz

Wurzen

„Wie ist es uns ergangen, vergesst es nicht in bess‘rer Zeit“ – mit diesem Spruch auf der Schleife eines Gestecks reisten neun Mitglieder des Wurzener Ringelnatz-Vereins kurz vor dem 85. Todestag von Joachim Ringelnatz nach Berlin.

Wanderung über drei Stunden auf dem Waldfriedhof

Auf dem Waldfriedhof an der Heerstraße in Berlin sind auch viele von Ringelnatz‘ Freunden, Förderern und Zeitgenossen bestattet, oft in Ehrengräbern wie Ringelnatz, deren Pflege die Stadt Berlin übernimmt. Deshalb hatte sich der Verein für seinen Besuch an den Grabstätten einen kundigen Führer, den Berliner Literaturwissenschaftler Paul Alfred Kleinert, zur Unterstützung geholt. Fast drei Stunden dauerte dann auch die Wanderung zu den Grabsteinen und -platten der Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts. Nicht alle waren mit Ringelnatz bekannt, aber alle prägten seine Lebenszeit kulturell – Georg Grosz und Paul Cassierer, Paul Wegener oder Georg Kolbe, Frauen wie Tilla Durieux oder Thea von Harbou.

Während sich Kleinert an Ringelnatz‘ Grab für seine berühmten Verse „An M.“ entschieden hatte, trug Viola Heß, Vorsitzende des Ringelnatzvereins, sein nachdenkliches Gedicht über „Freunde, die wir nie erlebten“ vor und berichtete von der Sanierung des Geburtshauses in Wurzen und den Plänen nach der Wiedereröffnung.

Eine Rose für Ringelnatz :Frau Muschelkalk

Das Grab seiner Frau hingegen, beschriftet mit dem ihr lieb gewordenen Kosenamen Muschelkalk, war nicht leicht zu finden. Der Verein gedachte hier der belesenen und sprachkundigen Partnerin von Ringelnatz, die nur 14 ihrer 79 Lebensjahre an seiner Seite verbrachte, die aber das Werk des vielseitigen Künstlers katalogisierte, zusammenhielt und für den Nachlass sorgte, während sie für sich und ihren Sohn aus zweiter Ehe durch literarische Übersetzungen den Lebensunterhalt sicherte. Gerade hatte sich der Geburtstag der 15 Jahre jüngeren Gefährtin von Ringelnatz am 5. November zum 121. Male gejährt. Die Ringelnatzfreunde dankten ihr mit einer Rose.

Ringelnatz‘ Todestag am 17. November begeht der Verein nachträglich mit einer Hommage an Ringelnatz unter dem Titel „Jede Laune meiner Wimper“. Diese gestalten der Erfurter Kabarettisten Ulf Annel und musikalisch Verena Fränzel am 22. November ab 19 Uhr im „Seepferdchen“ in der Schweizergartenstraße 2 in Wurzen.

Von LVZ