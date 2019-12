Wurzener entzünden Kerzen am Friedenslicht

Wurzen

In einem ungewöhnlichen Outfit trat Wurzens evangelischer Pfarrer Alexander Wieckowski am Sonntagvormittag in der Stadtkirche St. Wenceslai in Erscheinung. Neben seinem schwarzen Talar trug der Gottesmann ein grün-weiß gestreiftes Tuch um den Hals, mit dem er sich zusätzlich Sympathien bei den überwiegend jugendlichen Besuchern des zweiten Pfadfinder-Gottesdienstes nach 2018 erwarb. „In meiner Vikariatszeit bin ich zum Pfadfinder-Ehrenmitglied ernannt worden, und mindestens einmal im Jahr bekenne ich mich mittels des Tragens dieses Tuches dazu“, so Wieckowski, der am Sonntag das Aussenden des Friedenslichtes aus Bethlehem liturgisch begleitete.

Pfadfinder aus Machern überbringen das Licht

Selbiges Licht wird seit Mitte der 80er-Jahre alljährlich in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und per Flugzeug in einer explosionssichere Lampe nach Wien gebracht, von wo aus es nach einem Aussendungsgottesdienst weiter auf den Weg geschickt wird. Im Jahr des Mauerfalls griff der Wiener Pfadfinderleiter Herbert Grünwald die Idee auf und organisiert seitdem alljährlich die Verteilung des Friedenslichtes an ausländische Pfadfinderdelegationen im Rahmen einer ökumenischen Lichterfeier in der österreichischen Hauptstadt. Von dort aus fand das Friedenslicht in diesem Jahr seinen Weg nach Dresden und weiter nach Leipzig, wo es von Pfadfindern des Macherner Stammes St. Jakobus abgeholt und an jene des Wurzener Stammes St. Wenceslai weitergegeben wurde.

Licht nährt Hoffnung auf Frieden

Im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes nutzten die Besucher die Möglichkeit, sich eine Kerze am Friedenslicht zu entzünden und sich dieses damit über die Weihnachtszeit hinweg in die heimischen vier Wände zu holen. Dort und an anderen Orten erinnert es daran, dass dauerhafter Frieden in allen Regionen auf diesem Planeten ein nach wie vor hehrer Wunsch ist. „Die Flamme hat Mauern und Grenzen überwunden, und die Menschen verbinden mit ihr die Hoffnung auf eine bessere Welt und Frieden für alle Menschen“, so Pfarrer Alexander Wieckowski. Und es möchte zugleich Mut machen, sich für Frieden im privaten Umfeld einzusetzen. „In der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, aber auch im eigenen Herzen.“

Kinderpunsch und Gulaschsuppe bei den Pfadfindern

Menschen zueinander zu bringen, war auch die Absicht des ehemaligen Wurzener Gemeindepädagogen Stefan Winkelmann, der vor 17 Jahren den Wurzener Pfadfinder-Stamm ins Leben rief. Mittlerweile gehören diesem reichlich 40 Mädchen und Jungen zwischen sechs und 19 Jahren an, die sich einmal im Monat treffen. Dabei spielt die Religion laut Gruppenleiter Jörg Klinger nur eine untergeordnete Rolle. „Die Pfadfinder sind grundsätzlich überkonfessionell, aber das Gebet vor den Mahlzeiten gehört bei ihnen dazu, was allgemeiner Konsens ist“, so der 43-jährige Ringelnatzstädter, der mit seinen Pfadfindern den sonntäglichen Gottesdienst dazu nutzte, um im Anschluss an ihn mit Kinderpunsch und Gulaschsuppe das Jahr ausklingen zu lassen.

Denn große Dinge werfen in 2020 für die Wurzener Pfadfinder ihre Schatten voraus. „Im nächsten Jahr werden wir an einem großen Lager bei Magdeburg mit den drei Verbänden Christlicher Pfadfinder Sachsens, Mitteldeutschlands und Brandenburgs teilnehmen“, berichtet Klingers Gruppenleiter-Kollege Jörg Wechsel (38).

Von Roger Dietze