Wurzener ist Kreischef der Linken Westsachsen

Einen Wechsel hat es an der Spitze des Linken-Kreisverbandes Westsachsen gegeben. Auf ihrem Kreisparteitag in Borna wählten die Mitglieder einen neuen Vorsitzenden. Der langjährige Kreischef Holger Luedtke aus Borna trat nach 14 Jahren an der Spitze nicht mehr an. Als Nachfolger erhielt der Wurzener Jens Kretzschmar das Vertrauen. Mit 95 Prozent der Stimmen sprachen sich die Delegierten für den Domstädter aus.

Kretzschmar will an Erfolge anknüpfen

Kretzschmar ist Vorsitzender der Stadtratsfraktion der Linken im Wurzener Stadtrat und sitzt für seine Partei auch im Kreistag des Landkreises Leipzig. „Ich bin dankbar für ein so gutes Ergebnis. Ich verstehe dies als Aufforderung, an frühere Erfolge im Landkreis anzuknüpfen“ , erklärte der Neue.

Ein Schwerpunkt: kostenloser Nahverkehr

In seiner Bewerbungsrede äußerte sich Kretzschmar zu seinen Schwerpunkten. „Zum einen ist es nach innen unbedingt notwendig, die Ortsverbände zu stärken und eine kreative Nachwuchsgewinnung voranzubringen. Zum anderen brauchen wir konkrete Angebote an die Menschen in unserem Landkreis. Dazu gehören für mich kostenloser öffentlicher Nahverkehr sowie gute medizinische Versorgung in den Muldentalkliniken, welche in der Hand des Landkreises bleiben müssen. Unerlässlich ist auch der Kampf gegen den Rechtsextremismus, der gerade in den vergangenen Wochen wiederholt sein mörderisches Gesicht gezeigt hat“.

Junge Gesichter im Vorstand

In den Kreisvorstand gewählt wurden außerdem Karin Bummer und Enrico Stange als stellvertretende Vorsitzende, Ines Graichen, Sabine Schmidt (Schatzmeisterin) sowie Nadja Luedtke und Paul Podbielski als Jugendpolitische Sprecher. Das Gremium komplettieren Ina Adler, Adelheid Noack, Michael Eichhorn und Maximilian Anger als Beisitzer.

