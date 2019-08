Wurzen

Rückkehrer sind derzeit in aller Munde. Ossis, die nach der Wende der Arbeit gen Westen hinterher fahren mussten und sich wegen des Arbeitskräftemangels aktuell wieder auf ihre alte Heimat besinnen. So gesehen ist Tom Hesse (50) ein Pionier unter den Rückkehrern. Er orientierte sich schon vor 13 Jahren dauerhaft nach Wurzen zurück. Dabei wartete er nicht auf bessere Zeiten und darauf, dass ihn jemand einstellte. Er hatte eine zündende Geschäftsidee, wurde sein eigener Chef und freut sich inzwischen über volle Auftragsbücher.

Hesse war nie richtig weg. Der gelernte Maschinenanlagenmonteur gab sein Zuhause in Wurzen zwar zu keiner Zeit auf, war unter der Woche jedoch zumeist auf Montage im Westen. Die Pendelei nach Bayern und Baden-Württemberg nervte irgendwann. Und so suchte er nach Alternativen. Die Bekanntschaft zu einer tschechischen Dolmetscherin in Leipzig eröffnete ihm ganz neue Möglichkeiten. Ausgerechnet der Blick ins östliche Nachbarland erlaubte es Tom Hesse, dem goldenen Westen Lebewohl zu sagen.

Von Finnland im Norden bis Spanien im Süden

Hesse vertreibt deutschland- und europaweit tschechische Spezialitäten. Käse, Wurst, Bier – rund 800 Produkte gehen über seinen Onlinehandel von Wurzen bis nach Finnland im Norden und bis nach Spanien im Süden. Weil im heimischen Lager aus Platzgründen nicht das komplette Sortiment verfügbar sein kann, karrt Hesse die gewünschten fehlenden Lebensmittel mit seinem Kleinbus immer frisch heran. In der Regel fährt er einmal in der Woche nach Usti nad Labem.

Sein Firmenname Tsche-Deu, die Abkürzung steht für die Verbindung aus Tschechien und Deutschland, ist längst zur Marke geworden. Zu seinen über 14 000 Kunden gehört die Tschechische Botschaft in Berlin, aber auch der dortige Tourismusverband. Selbst ein Energieriese aus der Lausitz orderte bei ihm leckere Produkte, genauso wie der Flughafen Leipzig und ein Skoda-Importeur in Salzburg. Das größte Stück des „Kuchens“ gehe aber an ganz normale Auslands-Tschechen, die auch in der Fremde nicht auf die eigene Küche verzichten wollen.

„Tschechische Lebensmittel haben eine spezielle Geschmacksrichtung – es werden ganz andere Gewürze als hierzulande verwendet, gerade bei Wurst oder in Chips darf Knoblauch nur selten fehlen“, sagt der Kenner und nimmt einen großen Schluck von der tschechischen Milch. Renner seien vor allem Oblaten, Salami und Sliwowitz, der legendäre Obstbrand aus Pflaumen. Werbebilder mit den Flaschen des bekannten Schnapses zieren auch das Gefährt, mit dem Tom Hesse unterwegs ist und in Wurzen immer wieder die Blicke auf sich zieht.

Das Hauptgeschäft läuft übers Internet

Dabei hat der Einmann-Betrieb in der Region nur wenige Stammkunden. Das Hauptgeschäft wickelt Hesse übers Netz ab. Das war nicht immer so: „In der Anfangszeit musste ich noch jede Woche über die Lande tingeln und meine Sachen auf Märkten anbieten. Inzwischen fahre ich nur noch zum Böhmischen Weihnachtsmarkt nach Babelsberg und zum Zwiebelmarkt nach Torgau.“ Auch in diesem Jahr ist der Wurzener dort vom 19. bis 21. September wieder mit einem eigenen Stand vertreten.

Manche Gaststätten in Berlin oder auf der Insel Rügen beliefert er eigenhändig. Alles, was darüber hinaus geht, verlässt Wurzen per Paket. Sämtliche Angaben zu den Produkten – das verlangen die Vorschriften – sind ins Deutsche übersetzt. Ob er denn auch schon Tschechisch spricht? „Ich kann mich verständigen. Außerdem sprechen viele meiner Händler gut Deutsch.“ Übrigens, wie begehrt und verlässlich der Wurzener liefert, zeigt, dass er selbst Kunden in Marienberg hat. Und das liegt ja bekanntlich gleich hinter der Grenze.

Von Haig Latchinian