Wurzen

Vier Anläufe und etliche Debatten hat es gebraucht, um am 27. September vor nunmehr über zwanzig Jahren Grundstücksbesitzer mit einem prozentualen Obolus am Straßenbau zu beteiligen. Genauso lange kämpft mittlerweile die Fraktion der Linken im Wurzener Stadtrat, diese „ungerechte Abgabe“ wieder ad acta zu legen – bislang ohne Erfolg. So auch zuletzt während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses.

Allerdings fiel das Ergebnis der Bemühungen diesmal denkbar knapp aus. Von den acht Mitgliedern des Gremiums inklusive Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) votierten drei Volksvertreter für das Anliegen der Genossen, darunter CDU-Mann Andreas Kewitz. Drei Mandatsträger lehnten ab und zwei enthielten sich. „Bei Stimmengleichheit ist der Antrag zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung abgelehnt“, kommentierte der Stadthauschef kurz darauf die Patt-Situation.

Linke: Wurzen handelte im vorauseilenden Gehorsam

Dabei gab sich Peter Poppe (Linke) redlich Mühe, das Anliegen seiner Partei durchzusetzen. Warum sollen ausschließlich Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten werden, wenn letztlich alle Verkehrsteilnehmer die neuen Straßen nutzen dürfen, fragte er in die Runde und fügte an, dass die Städte Grimma, Eilenburg und Leipzig das Regelwerk bereits in den Reißwolf geworfen hätten. „Die Einführung der Straßenausbaubeitragssatzung wurde damals durch die Verwaltung mit den angeblich ausbleibenden Fördergeldern des Landes begründet“, so Poppe. Dem sei aber nicht so, wie sich heute feststellen ließe. Seinerzeit handelte Wurzen aus Sicht der Linken im vorauseilenden Gehorsam. Und anstatt jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, würden die Bürgerinnen und Bürger weiterhin unnötig belastet.

Glatter Asphalt, moderne Beleuchtung und gepflasterte Fußwege: Auch beim grundhaften Ausbau der Wurzener Kleiststraße Mitte 2019 wurden die Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Als Verteidiger des Statuts schickte die Stadtverwaltung im Anschluss den Fachdienstleiter Michael Zerbs ans Rednerpult. Er sprach sich angesichts der Erfahrungen, die die Kommunalbehörde sammelte, und anhand von Fakten ganz klar und deutlich für den Erhalt der Vorschrift aus. Zerbs zufolge lagen die Beiträge stets in einen erträglichem Rahmen von durchschnittlich 100 bis 1000 Euro. „Außerdem nehmen wir bei Straßenbauvorhaben von Anfang an sämtliche betroffenen Grundstückseigentümer mit, und jeder konnte bisher die Summe zahlen.“ Insgesamt flossen in den zwei Jahrzehnten 350 000 Euro in die Stadtkasse. Zum Schluss seiner Ausführungen verwies Zerbs darauf, dass die Satzung sowieso in absehbarer Zukunft auslaufe, da dann der grundhafte Ausbau von Straßen nahezu abgeschlossen sein.

Oberbürgermeister Röglin bleibt seiner Linie treu

Seiner Linie treu blieb übrigens Oberbürgermeister Röglin, der schon beim Vorstoß der Linken im September 2019 eine Zäsur ablehnte. Aus Sicht des Sozialdemokraten habe die „kleine Summe eine große steuerliche Wirkung“ und sei ein wichtiges Instrument der Investitionstätigkeit. Darüber hinaus, so der 51-Jährige, würden die Immobilien der Grundstückseigentümer mit dem Straßenausbau eine Wertsteigerung erhalten.

Zumindest eines erreichte die Linksfraktion mit ihrer aktuellen Initiative: Die Phalanx der Gegner beginnt zu bröckeln. Denn 2019 sah sich Linken-Fraktionschef Jens Kretzschmar im Finanz- und Verwaltungsausschuss mit der Parteioffensive noch allein auf weiter Flur. Jetzt braucht es für den Fall der Straßenausbaubeitragssatzung lediglich eine Stimme mehr.

Lesen Sie dazu auch:

Wurzens Linke wollen Beitragssatzung für Straßenausbau kippen

Leipzig: Anlieger müssen ab 2019 für den Ausbau nicht mehr zahlen

Von Kai-Uwe Brandt