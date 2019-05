Wurzen

Die Polizei brachte einen Wurzener in eine psychiatrische Klinik, nachdem er am Mittwoch in den späten Abendstunden Passanten belästigt hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte es Zeugenhinweise gegeben, denen zufolge der 23-jährige Bewohner auf dem Fensterbrett sitze und Gegenstände aus dem Fenster werfe sowie auf die Straße uriniere. Aufgrund des gesundheitlichen Zustands des Betroffenen sei es erforderlich gewesen, ihn zwangsweise in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus zu überstellen.

Widersacher dringen in Haus ein und planen Selbstjustiz

Wenige Stunden später, etwa gegen 1 Uhr am Donnerstag, seien mindestens drei junger Männer (um die 30 Jahre) am Haus erschienen und hätten versucht, in die Wohnung des 23-Jährigen einzudringen. Als sich ein Nachbar nach dem Grund des Lärms erkundigte und ihnen sagte, der Gesuchte sei nicht mehr da, verschwand das Trio wieder. Die Äußerungen ließen laut Polizei darauf schließen, dass es sich mit dem Gedanken getragen hatte, den 23-Jährigen für sein Tun zur Rechenschaft zu ziehen.

Von Birgit Schöppenthau