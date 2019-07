Wurzen

Der Wartburg kommt von der Straße ab. Schlittert auf den zugefrorenen Teich. Und geht – krach – samt Fahrer, Schlips und Anzug unter. Tür öffnen? Unmöglich. Der Druck, viel zu stark. Der Fahrer behält die Nerven. Kurbelt die Scheibe ganz langsam herunter. Als das Auto voll läuft, schwimmt er durchs Fenster – wie der Fisch im Wasser.

Gerd Bretschneider wird die Story bei Wurzen nie vergessen. Vor allem deshalb, weil der Mann an dem Tag eine wichtige Prüfung in der Lebensmittelschule Dahlen hatte. „Also kleideten wir ihn neu ein und Edith, meine Frau, fuhr ihn noch hin.“ Zur Note 3 hat es noch gereicht, will Bretschneider von dem Tausendsassa hinterher noch erfahren haben.

Auch Bretschneider ist ein Tausendsassa. Seit einem halben Jahrhundert schleppt er Unfallautos ab. Und tut das immer noch, im stolzen Alter von 78 (!) Jahren. Bei Wind und Wetter. Von früh bis spät. Von seiner orangefarbenen Montur, passend zum Robur, trennt er sich gefühlt nur im Bett. Genauso wie von der abgegriffenen Schirmmütze, die an Zeiten erinnert, als er mal Bus fuhr.

Zur Galerie Gerd Bretschneider aus Wurzen schleppt seit einem halben Jahrhundert Autos in der Region ab. Aufhören will der 78-Jährige noch längst nicht.

Im Dienst der motorisierten Verkehrsteilnehmer

Ohne Kopfbedeckung sieht man Bretschneider nie. Das würde sich auch nicht ziemen für einen Kommandanten der Salutformation der Wurzener Bürgerschützengilde. Der Deutsche Schützenbund zeichnete ihn unlängst für 60 Jahre treue Dienste im Schießsport mit der Goldenen Plakette aus. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der militärisch exakte Mann, der im Zusammenhang von Schließungen einstiger volkseigener Betriebe offen von Ermordung und Kapitulation spricht, sieht sich auch heute noch als eine Art Soldat. So ist er auch weiter auf Achse, stets und ständig „im Dienst der motorisierten Verkehrsteilnehmer“. Ja, genauso müsse man es schreiben, fordert der bunte Hund.

Er wurde geboren in Lichtenstein in Sachsen, nicht in dem Liechtenstein mit langem „i“, wo die Kerle auf ihrer Kohle hocken, schiebt er nach. Es war Krieg und die Versorgungslage sei angespannt gewesen. In Glauchau lernte er Schlosser und zog mit seinen Eltern bald nach Wurzen. Dort bekam der sogenannte Kreisbau einen Autodrehkran, den fortan Vater und Sohn bedienten.

Der einst jüngste Kranführer im Bezirk

Als Kranführer und Anschläger gaben Erich und Gerd auf dem ADK 1-5, genannt Panther, ein gutes Team ab. „Ich war der jüngste Kranführer im Bezirk Leipzig“, bemerkt Bretschneider. Bei seinem Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee war er Werkstattleiter, verantwortlich für die Instandhaltung von Vollketten-, Amphibien- und Räderfahrzeugen.

Unvergesslich die Kollision zweier Züge in Leipzig im Mai 1960 – eines der schwersten Eisenbahnunglücke der DDR. Mindestens 54 Menschen starben. Die NVA wurde zu Hilfe gerufen. Und somit auch Gerd Bretschneider. Wie er als Retter mit den eigenen seelischen Verwundungen klar gekommen sei? „Die Hilfe durch meine Person war gewährleistet – fertig.“

Im Baukombinat war der Wurzener für den Großraum- und Schwerlasttransport zuständig. Immer öfter wurde er durch die Verkehrspolizei zu Unfällen gerufen. Nicht nur in Wurzen und Umgebung. Auch bis Torgau, Oschatz und Eilenburg. „Wir waren ja weit und breit die einzigen, die einen Autokran hatten – und ein Telefon.“

Ein Allradfahrzeug musste dringend her

1969 gründete Bretschneider seinen Abschlepp- und Bergungsdienst. Der Panther war dafür nicht mehr zugelassen. In seiner alten Heimat, dort, wo er einst in die Lehre ging, erstand der Wurzener einen Buick Master 132, einen Amerikaner. Nur fünf Modelle dieses Typs kamen 1930 im Hamburger Hafen an. Eines von ihnen ging an einen Industriellen im Erzgebirge.

Der ursprüngliche Pkw mit sieben Sitzen war bereits zum Abschleppauto umgebaut und stand 25 Jahre ungenutzt unter der Plane. Bretschneider arbeitete das Fahrzeug auf und schleppte damit ab. Schnell stand fest: Er brauchte ein Allradfahrzeug. Schließlich war er auf dem Lande unterwegs, auf Wiesen und Feldern. Er kaufte einen ausgemusterten Armee-LO 1800.

In der Zeitung annoncierte er: Berge- und Abschleppkran gesucht. In Wittenberg wurde er fündig. Ein ehemaliger Werkstattbesitzer hatte einen passenden Kran aus den 1930er-Jahren abzugeben. Bretschneider griff sofort zu. Er baute die Pritsche seines Ellos ab und montierte stattdessen den neu erstandenen Kran der Firma Kirsten.

Seit 50 Jahren auf der Straße unterwegs

Während er auf seinen Iveco die Unfallautos im Ganzen verladen kann, hängt er die geborgenen Fahrzeuge am Allrad-Robur an Vorder- oder Hinterachse aus. Und das seit 50 Jahren. Was hatte er nicht schon alles für Einsätze! Er zog etliche Autos aus vollgelaufenen Steinbrüchen und brachte ausgeschlachtete Geldschränke zu Schrotthändlern.

Er hatte jederzeit einen heißen Draht zur Gesellschaft für Sport und Technik, zu Tauchern sowie zur Verkehrspolizei. Mit vereinten Kräften habe man noch jede Bergung gemeistert. Bei der kleinsten Schwierigkeit die Arme heben und aufgeben – nicht mit Gerd Bretschneider: „Nachher heißt es noch, die in Wurzen sind zu blöd, ein Auto aus dem Teich zu zerren!“

Autos aus dem Wasser ziehen, kein leichtes Unterfangen. Man müsse schon den Grips einschalten. „Durchziehen mit Last bringt gar nichts. Dann verformt sich das Auto und ist unbrauchbar.“ Es gehört zu Bretschneiders Berufsehre, mit Unfallautos möglichst schonend umzugehen. Auch deshalb erinnert er sich gern an die Fahrzeugaufbereitung in Röcknitz, deren Technischer Leiter er war.

Gerd Bretschneider – Helfer in allen Lebenslagen

Dramatisch sei der Unfall in Machern gewesen: Bei Glätte stießen zwei Autos zusammen. „Eine Hochschwangere lag im Schneematsch, und Schaulustige waren zur Salzsäule erstarrt.“ Erst als Gerd Bretschneider mit Decken zu Hilfe eilte, tat sich etwas. „Wir hatten Glück. Die Mutter brachte wenig später ein gesundes Mädchen zur Welt.“

Wie lange er den motorisierten Verkehrsteilnehmern noch diene? Gerd Bretschneider kann sich ein Lächeln nicht ganz verkneifen: „Vielleicht falle ich ja schon morgen um, wer weiß.“ Auf jeden Fall mache er weiter, solange es die Gesundheit erlaube. Für jemanden, der mit Autos zu tun hat, gelte in besonderer Weise: Wer rastet, der rostet.

Reinhard Otto vom ODW Abschlepp- und Bergedienst Dornreichenbach gratuliert seinem Kollegen. Quelle: Kathrin Kabelitz

Herzlichen Glückwunsch, Gerd! Reinhard Otto, der in Dornreichenbach (Gemeinde Lossatal/Wurzener Land) einen eigenen Abschlepp- und Bergedienst betreibt, verneigt sich tief vor der Lebensleistung seines Wurzener Berufskollegen: „Was Gerd Bretschneider geleistet hat und noch immer leistet, nötigt Respekt ab. Wir reden ja nicht über einen Schreibtischjob, bei dem du früh auf Arbeit gehst und nachmittags wieder zu Hause bist. Wir sind 365 Tage im Jahr 24 Stunden einsatzbereit. Nicht selten passiert es, dass du in Schlips und Kragen in der Tür stehst und ins Konzert willst. Plötzlich kommt der Anruf, und du musst in die Kluft springen.“ Es sei erstaunlich, wie man mit fast 80 Jahren immer noch so eine Knochenarbeit verrichten könne, so Otto: „Herzlichen Glückwunsch, Gerd!“

Von Haig Latchinian