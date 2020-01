Wurzener übersieht Ehefrau beim Einparken

Wurzen

Eigentlich hatte der 79-jährige Senior alles richtig machen wollen: Er ließ am Donnerstagnachmittag seine Ehefrau (85) aussteigen, um dann einzuparken. Doch während er zurücksetzte, um den Angaben der Polizei zufolge den Wagen frontal in eine Seitenparktasche der Kannengießergasse zu manövrieren, übersah der Wurzener seine eigene Frau, die hinter dem Wagen stand und fuhr sie – nur leicht – an. Dennoch stürzte die ältere Dame mit einem Schrei und verletzte sich am Knie.

Jungs stoppen den Fahrer und holen Hilfe

Die Helden der Geschichte sind zwei zwölfjährige Jungs, die den Hilferuf vernahmen, zu dem Fahrer rannten, ihm mitteilten, dass er soeben jemanden angefahren hatte und den Krankenwagen informierten. Am Fahrzeug, einem blauen Skoda Fabia, war kein Schaden erkennbar.

Die 85-Jährige musste jedoch zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Unfall um ein tragisches Unglück handelte. Dennoch muss sie Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 79-Jährigen einleiten.

Von Birgit Schöppenthau