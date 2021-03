Grimma/Wurzen

„Click & Meet“ ist der englischsprachige Name jenes Services, den die Händlerschaft im Freistaat Sachsen seit Montag überall dort, wo die Inzidenzwerte unter 100 liegen, ihrer Kundschaft anbieten können. Das dahinterstehende Prinzip ist denkbar einfach: Kunden vereinbaren vorab via Internet, E-Mail oder Telefonat einen Termin bei einem Einzelhändler ihrer Wahl.

Anke Rüssel, Vorsitzende des Gewerbevereins Grimma-Sachsen, bewertet diesen ersten Öffnungsschritt vorsichtig optimistisch. „Ich meine, dass kleine Händler hierbei gegenüber den großen Häusern einen Vorteil haben, weil sich dieser Service bei ihnen aufgrund der Überschaubarkeit der Kundschaft besser umsetzen lässt“, so die Grimmaer Drogerie-Inhaberin.

Die Skepsis überwiegt

Allerdings spüre sie bei ihren Grimmaer Händler-Kolleginnen und -Kollegen in diesem Zusammenhang nichts weniger als Euphorie. „Die Skepsis überwiegt, damit nennenswerte Umsätze generieren zu können“, so Rüssel. Der Frust sei quer durch die Händlerschaft groß darüber, dass noch immer trotz der vorhandenen Hygienekonzepte keine Öffnungen beschlossen worden sind.

Das Click & Meet sei zwar ein Anfang, so mancher Händler habe sich von der Mittwoch-Runde im Kanzleramt aber sicherlich mehr versprochen. „Es ist für die Händler nur schwer nachvollziehbar, warum man ihnen nicht zugesteht, auf der Basis ihrer durchdachten Hygienekonzepte verantwortungsbewusst mit der Situation umzugehen, während in den Supermärkten das Einkaufsgeschäft nahezu uneingeschränkt vonstatten geht“, so Rüssel. Auch die Grimmaer Händlerschaft stehe in den Startlöchern, um wieder für ihre Kundschaft tätig werden zu können. „Der erhoffte Lichtblick allerdings ist vom jüngsten Corona-Gipfel nicht ausgegangen.“

Klage über fehlende Perspektive

Ähnlich sieht man es bei der Standortinitiative Wurzen und Wurzener Land, in der Marcel Buchta für die Belange der Händlerschaft verantwortlich zeichnet. „Der jetzt beschlossene Schritt mit Click & Meet ist zwar eine kleine Hilfe, aber mit Sicherheit kein Reißer, um die Situation für die Händler nachhaltig zum Positiven zu verändern“, so Buchta. Er könne nicht nachvollziehen, dass auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie den Händlern keine klare Perspektive gegeben werde.

Zudem sehe er eine Zweiklassengesellschaft, wenn einerseits Blumenläden öffnen könnten, andere Branchen aber nicht. „Hinsichtlich des Infektionsgeschehens macht das keinen Sinn.“ Der Finanzberater sieht grundsätzlich bei den Schließungs-Verordnungen ein fehlendes Augenmaß für die Gegebenheiten im ländlichen Bereich. „In Städten wie Wurzen sind auch außerhalb von Pandemie-Zeiten im Schnitt nicht mehr als drei Kunden gleichzeitig im Geschäft. Sprich der Einzelhandel im ländlichen Bereich ist ganz sicher kein Inzidenztreiber respektive wäre nicht zu einem solchen geworden, wenn er auf der Basis der Hygienekonzepte hätte weiterlaufen können.“

Click & Meet bis 21 Uhr

Seit Montag läuft er nun immerhin auch bei Ute Finsterbusch vom Grimmaer Modefachgeschäft „Go In“ per Click & Meet. „Ich habe bereit einige Anrufe von Kundinnen erhalten und werde diesen Service wenn gewünscht auch täglich bis 21 Uhr anbieten“, so die Grimmaer Einzelhändlerin. „Grundsätzlich kann ich die Schließungsverordnung aber nicht nachvollziehen, da das Infektionsrisiko in Geschäften wie dem meinigen ganz sicher nicht höher ist als etwa im Supermarkt.“

Von Roger Dietze