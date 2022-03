Wurzenererin wehrt sich gegen ihren Müllgebührenbescheid – mit Erfolg

Wurzen/Mühlbach

Kerstin Schreier bewohnt im Wurzener Ortsteil Mühlbach ein Eigenheim. Als die alleinstehende Frau Mitte Februar ihren Abfallgebührenbescheid erhielt, wurde sie bei genauer Prüfung stutzig. Denn statt der festgesetzten drei Pflichtentleerungen für die Restmülltonne waren ihr für 2021 vier Entleerungen angerechnet worden. Kerstin Schreier ließ einige Tage verstreichen und wurde dann tätig, indem sie einen Widerspruch an die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (Kell) formulierte.

Regelung in Abfallgebührensatzung des Landkreises Leipzig

Manche Leute auf dem Dorf, die ihr Haus mit Gas oder Öl heizen, den Kompost im Garten haben und sauber Papier und Plaste trennen, müssen die Restmülltonne kaum bemühen. Der Landkreis schreibt allerdings drei Mindestentleerungen pro Behälter und Jahr vor, was in Paragraf 7 der Abfallgebührensatzung geregelt ist. Kerstin Schreier, die ihre Restmülltonne ebenfalls kaum füttert, wurden jedoch für die ersten zehn Monate des vorigen Jahres drei Entleerungen berechnet und eine weitere für die letzten beiden Monate. Ende Oktober war ihre Restmülltonne ausgetauscht worden – die Mühlbacherin hat erfahren müssen, dass darin der Fehler im Kell-Berechnungssystem liegt. Die Kell reagierte rasch. Unmittelbar nach dem Absenden ihres Widerspruchs rief ein Mitarbeiter die Vorruheständlerin an und erklärte, dass die zusätzliche Berechnung durch die Vergabe einer neuen Behälternummer entstanden sei. An dem Programmierproblem werde gearbeitet, sie erhalte das Geld umgehend zurück. So schildert es die Mühlbacherin.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Frau aus Mühlbach geht es ums Prinzip

Kerstin Schreier geht es weniger um die 5,49 Euro, die das Entleeren des Restmüllbehälters zu Buche schlägt, sondern ums Prinzip. Bei einem Gebührenbescheid eines Landkreis-Unternehmens gehe man davon aus, dass der auch korrekt ist. Deshalb unterstellt sie der Kell „eine gewisse Vorsätzlichkeit, da vielen Verbrauchern auf einem ordnungsgemäßen Bescheid die Falschberechnung nicht auffällt.“ Die Mühlbacherin glaubt, dass der Kommunalentsorger auf diesem Weg eine beträchtliche Summe ungerechtfertigt einstreicht. In ihrem Widerspruch formuliert sie deshalb zum Schluss: „Aus diesem Grund wäre durch die Dienstaufsichtsbehörde eine generelle Überprüfung der Gebührenbescheide angezeigt.“

Kell: Widersprüche werden mit großer Sorgfalt bearbeitet

Die Kell antwortet ausweichend auf die konkreten LVZ-Fragen. „Widersprüche gegen den Abfallgebührenbescheid bearbeiten unsere Gebührensachbearbeitenden stets individuell und mit großer Sorgfalt“, lässt Öffentlichkeits-Mitarbeiterin Sandra Fröbel wissen. „Anfragen jeglicher Art und insbesondere Rückfragen zum Gebührenbescheid nehmen unsere Mitarbeitenden auf und versuchen, insofern das möglich ist, ad hoc Lösungen zu finden.“

Aus den bisherigen Widersprüchen zeige sich, so Sandra Fröbel, „dass in Einzelfällen abhängig vom Termin der Bereitstellung eines neuen Restabfallbehälters in Verbindung mit einer Unterschreitung der Mindestentleerungen eine zusätzliche Mindestentleerung zum Ansatz gebracht wurde“. Derartige Fehler würden, wie andere Fehler auch, in Rahmen der Widerspruchsbearbeitung korrigiert.

Lesen Sie auch Landkreis Leipzig: Kell verschickt 80.000 Gebührenbescheide

Kell verteidigt die drei Pflichtentleerungen im Jahr

Auf die Frage, wie viele Tonnen im vorigen Jahr getauscht getauscht wurden, verwies sie auf „regelmäßige Pressemitteilungen“. Allerdings erreichtedie LVZ keine derartige Meldung. Auch auf der Kell-Homepage findet sich keine Information.

Die Kell-Mitarbeiterin verteidigt die dreimalige Mindestentleerung pro Jahr. „Die Gebühr für die drei Pflichtentleerungen unterstützt die korrekte Trennung der Abfälle, indem Restabfälle auch tatsächlich in der schwarzen Tonne landen und nicht, um Gebühren zu sparen, in andere Sammelsysteme entsorgt werden.“ Zudem dienten die Pflichtentleerungen der Durchsetzung einer geordneten Abfallentsorgung, betont sie.

Die Mühlbacherin Kerstin Schreier sieht das sicher ein. Doch ihr liegt nach der eigenen Erfahrung am Herzen, die anderen Kell-Kunden zu sensibilisieren. Die Leute, sagt sie, sollten sich ihren Gebührenbescheid genau anschauen.

Von Frank Prenzel