Wurzens Alt-Dompropst Ernst-Heinz Amberg ist verstorben

Wurzen/Leipzig

Bereits am 11. Dezember vergangenen Jahres ist der langjährige Domherr und Dompropst des Domkapitels am Dom St. Marien zu Wurzen, Professor Dr. Ernst-Heinz Amberg, im 94. Lebensjahr in einem Leipziger Pflegeheim verstorben.

Amberg war von 1965 – 1992 als Theologieprofessor an der Universität Leipzig tätig. Er gehörte für die damalige Theologiestudenten zu jenen Persönlichkeiten, denen Respekt und Vertrauen entgegengebracht wurde. Denn er hatte das Amt des Dekans der Theologischen Fakultät gerade zu der Zeit inne, als nach den Plänen Walter Ulbrichts und seines SED-Statthalters in Leipzig die Universitätskirche St. Pauli gesprengt werden sollte.

Amberg war der einzige Dekan der Universität, der damals dem von der SED verlangten Beschluss des Senats der Universität zum Universitätsneubau und damit zur Vernichtung der Universitätskirche widersprach. Neben seinen universitären Ämtern arbeitete der Theologe ehrenamtlich in verschiedenen kirchlichen Gremien mit, darunter seit 1983 als Domherr in Wurzen, von 1999 bis 2005 als Dompropst. Auch als Prediger am ehrwürdigen Dom St. Marien ist er bei manchem Wurzener Gottesdienstbesucher noch in guter Erinnerung.

Der Dom St.Marien in Wurzen: Blick zum Altar. Quelle: Archiv

Der Domstift wird von einem Domkapitel verwaltet.

Der Wurzener Dom wird zwar auch als Gottesdienst- und Konzertort durch die evangelisch-lutherische Ortsgemeinde genutzt. Aber er untersteht nicht der Kirchgemeinde, sondern wird durch ein Domkapitel geleitet, dessen Leiter der jeweilige sächsische Landesbischof als Stiftsherr ist. Das zeigt sich vor allem darin, dass der Landesbischof einmal im Jahr beim Festgottesdienst zum Domherrentag die Predigt hält, und dass er das Kollegium der Domherren – dazu zählt seit 2020 erstmal auch eine Domherrin – in ihre ehrenamtlichen Ämter beruft. Dieses Gremium wird von einem Dompropst in geistlich-theologischen Fragen und vom Dechanten in Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten geleitet. Dompropst ist gegenwärtig der frühere Grimmaer Superintendent Christoph Richter, als Domdechant fungiert Leo von Sahr.

Ein Trauergottesdienst für Professor Amberg wird nach dem Abklingen der Corona-Pandemie in der neuen Universitätskirche St. Pauli stattfinden. Das Domkapitel Wurzen gedenkt seines ehemaligen Mitgliedes und Propstes in großer Dankbarkeit.

