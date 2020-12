Wurzen

Die kritischen Töne an der Arbeit und dem Nutzen der Wurzener Citymanager werden lauter. Vor allem die Stadtratsfraktion der unabhängigen Wählervereinigung „Bürger für Wurzen“ (BfW) bemängelt, dass sich bisher bei der „strategischen Innenstadtentwicklung keine nachhaltige Politik“ erkennen lässt und „deutliche Ergebnisse fehlen“. Doch gerade für diese soll die Bietergemeinschaft „Die City-Manager Wurzen“ mit Sitz in Leipzig sorgen und das nun schon seit Januar 2018.

Denn im September 2017 schrieb die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH das Projekt aus, um „Unterstützung und Ideen“ bei der Belebung der Altstadt und Ostvorstadt sowie im Kampf gegen den wachsenden Laden-Leerstand zu erhalten, wie im damaligen Ratsprotokoll nachzulesen ist.

Allerdings fiel das Echo auf die Wurzener Offerte seinerzeit mau aus. Lediglich die Leipziger Gruppe, anfangs aus vier und heute aus drei Fachleuten bestehend, bewarb sich und erhielt den Zuschlag für die mit einem Jahressalär von knapp 40 000 Euro dotierte Stelle. Der Großteil jener Summe fließt aus zwei Städtebauprogrammen des Freistaates, circa 13 200 Euro schustert die Stadt zu.

Im Dezember 2018 luden die Citymanager erstmals zu einem Blick hinter die Fassaden der Häuser in der Wurzener Altstadt und der Ostvorstadt ein. Die Veranstaltung lockte damals knapp vierzig Interessenten. Quelle: privat

Die aktuelle Debatte um den Job der Citymanager entzündete sich übrigens im Vorfeld der Sitzung des Technischen Ausschusses, da das Gremium über die Vertragsverlängerung für 2021 zu beschließen hatte. Hierbei machte der Stadtrat und BfW-Vereinsvorsitzende Andreas Fricke nochmals den Standpunkt seiner Fraktion deutlich. „Uns geht es keinesfalls darum, die drei Citymanager zu diskreditieren“, sagt er im Nachgang der Sitzung. Vielmehr wollen die „Bürger für Wurzen“ die Aufgaben und Anforderungen an ein Citymanagement auf breitere Füße stellen. Momentan, so Fricke, konzentrierten sich die Bemühungen des Trios lediglich auf eine Art Leerstandskataster von Immobilien. „Doch das ist uns schlichtweg zu wenig!“

Was es aus Sicht der BfW in Zukunft brauche, seien „öffentlich wahrnehmbare Ergebnisse“. Daher, betonte Fricke, wünsche sich die Wählervereinigung für die erfolgreiche Entwicklung Wurzens inklusive der Ortsteile ein Zusammenspiel vieler Akteure sowie ein Betätigungsfeld, das unter anderem auch städtische Veranstaltungen, Wirtschaftsförderung, Unternehmensakquise und die Vermarktung des im November 2015 eingeführten Einkaufsgutscheines „StattGeld“ beinhalte. „Leider hat Wurzen den Anschluss in Sachen Außenwerbung verpasst. Nachbargemeinden sind längst schon an uns vorbeigezogen. Während beispielsweise von Taucha über Torgau bis Grimma regionale Markttage locken, ist der Wurzener Frischemarkt nur noch ein Schatten seiner selbst.“

Eben deshalb plädierte die BfW im Ausschuss, den Vertrag der Citymanager für 2021 nicht zu verlängern, sondern Stadtmarketing grundsätzlich neu zu denken. Letztlich scheiterte der Vorstoß. Sechs der neun Mandatsträger votierten für die erneute Vergabe an die Bietergemeinschaft „Die City-Manager Wurzen“, darunter Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) und sogar der BfW-Vertreter Matthias Lange. Fricke, René Opolka ( AfD) sowie David Kramer (Neues Forum für Wurzen) stimmten dagegen.

