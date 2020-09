Wurzens Einwohner erstellen Wunschliste für Investitionen

Wurzen

Wenn es nach dem Willen der Einwohner von Wurzen ginge, müsste die Kommunalverwaltung zuallererst Gelder in die Sanierung der Sporthalle Kühren stecken. Denn allein 517 Einwohner votierten für eine Frischekur der Trainingsstätte. Auf Platz zwei landete mit 222 Stimmen ein Streetballplatz an der Diesterweg-Grundschule und gleich dahinter der Wunsch nach einer sauberen Innenstadt (200 Stimmen).

Bürgerwerkstatt am 1. Oktober im Schweizergarten

Jene Ergebnisse resultieren aus einer Online-Umfrage, die das Stadthaus initiierte. Hintergrund, so Stadtsprecherin Cornelia Hanspach, sei die derzeitige Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2021/2022. In den Etat sollen dann nämlich auch die Bedürfnisse der Einwohner einfließen. „Im neuen Doppelhaushalt plant die Stadt Wurzen mittelfristig eine Investitionssumme von 17 Millionen Euro. Ein Teil davon wollen wir den Bürgerprojekten widmen.“

Der Rapunzelturm im Stadtpark. Er steht ebenfalls auf der Wunschliste der Bürger und soll in Zukunft wieder begehbar werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Deshalb startete im Juli/August zunächst eine erste Beteiligungsrunde. Danach konnte per Mausklick im Internet über die eingereichten Ideen abgestimmt werden. Die dritte und letzte Phase findet nächste Woche am 1. Oktober im Kulturhaus Schweizergarten statt. Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) sowie Mitarbeiter der Verwaltung stellen hier ab 18 Uhr die Eckpunkte des vorliegenden Haushaltsplanes und die Investitionsvorhaben vor. Danach wollen sie im gemeinsamen Gespräch mit den Einwohnern den Wunschkatalog vertiefen.

Von Kneipp-Pfad im Stadtpark bis Radweg nach Falkenhain

„Wer an der Bürgerwerkstatt am 1. Oktober aktiv mitwirken möchte, braucht sich lediglich bis zum 28. September per E-Mail unter c.hanspach@wurzen.de anmelden“, teilte die Stadtsprecherin mit. Erfreut zeigte sich Hanspach bereits von der Resonanz auf die jüngste Online-Aktion und über die vielen Vorschläge. Dazu zählen neben den Erstplatzierten beispielsweise die Aufwertung des Stadtparkes unter anderem mit einem Wasserbecken als Kneipp-Pfad, der Bau einer Turnhalle für die Ringelnatz-Grundschule, der Austausch der kommunalen Straßenbeleuchtung durch LED-Laternen, die Erweiterung des Spielplatzes auf dem Bürgermeister-Schmidt-Platz, ein Radweg von Wurzen nach Falkenhain oder eine Bootsanlegestelle an der Wurzener Seite der Mulde sowie die Errichtung eines Parkplatzes vorm Rosental. Welche der heutigen Anliegen es letztlich bis in die Lebenswirklichkeit schaffen, entscheidet sich Ende des Jahres per Beschluss des Stadtrates.

Übrigens praktizierte die Wurzener Stadtverwaltung das Mitspracherecht der Einwohner am Budget erstmals von zwei Jahren im Plenarsaal – mit verhaltener Resonanz. Damals hofften die Ideengeber noch auf eine neue Fassade für den Schweizergarten, mehr Hundetoiletten und Papierkörbe sowie einen Themenspielplatz im Stadtpark.

Von Kai-Uwe Brandt