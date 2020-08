Wurzens Großvermieter drückt Leerstand unter drei Prozent

Wurzen

Weniger Leerstand, mehr Mitglieder und eine Bauinvestitionssumme von 2,4 Millionen Euro: Das sind die Eckpunkte der Erfolgsbilanz 2019 für die Wohnungsgenossenschaft (WG) Wurzen. Allerdings musste Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Sven Mittenzwei das Vorjahresergebnis der Vertreterversammlung in ungewohnter Form präsentieren.

„Aufgrund von Corona konnte das Gremium nicht tagen, weshalb alle Beschlüsse in einem Umlaufverfahren erfolgten“, teilte der 52-Jährige mit. Insofern erhielten die 54 Vertreter den Bericht diesmal per Post zugeschickt. An den positiven Kennziffern nach der Wirtschaftsprüfung änderte die Verfahrensweise natürlich nichts.

Großvermieter erhöht Wohnungsbestand durch Zukauf

Demnach verzeichnete die WG zum 31. Dezember des Vorjahres eine Leerstandsquote von 2,6 Prozent (3,1 Prozent – 2018). „Nur zum Vergleich: Der Durchschnitt aller Wohnungsgenossenschaften im Landkreis Leipzig liegt bei über zehn Prozent“, unterstrich Mittenzwei das erfreuliche Resultat.

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Wurzen: Sven Mittenzwei. Quelle: Lisa Stagge

Der vielversprechende Trend setzt sich unter anderem beim Verhältnis von Ein- und Auszügen sowie den Mitgliederzahlen fort. „Den 142 Einzügen standen 135 Auszüge gegenüber. Fast die Hälfte aller Auszüge waren altersbedingt und folglich unvermeidbar.“ Dennoch erfreue sich die WG eines wachsenden Interesses von Mietern für genossenschaftlichen Wohnraum – „annähernd 200 Personen, die geduldig warten und hoffen“. Von der Entwicklung profitiert der Großvermieter, der über einen Bestand von 1766 Wohnungen und zehn Gewerbeeinheiten verfügt, ebenso bei den Mitgliedern. Aktuell sind es 1808 (2018 – 1785).

Mittenzwei zufolge sei der Aufwärtskurs unter anderem auf die vielen Dienstleistungen des Unternehmens zurückzuführen. „Da gibt es nicht nur unsere drei Gästewohnungen oder den Gesellschaftsraum, sondern auch Einbauküchen und hilfsbereite Genossenschaftswiesel. Für über 90 Prozent der Haushalte wird nämlich die Hausordnung inzwischen gemacht.“

Über zwei Millionen Euro fließen in die Werterhaltung

Ferner seien 80 Prozent an der genossenschaftseigenen SAT-Anlage angeschlossen, und vor den Häusern befinden sich 332 Fahrradboxen. Nicht nur deshalb betrage das Anlagevermögen der Genossenschaftsbriefe mittlerweile 2,7 Millionen Euro, betonte der Vorstandsvorsitzende.

Wie bereits in den Jahren zuvor flossen über zwei Millionen Euro in die Werterhaltung. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit lagen im Herrichten von Wohnungen für eine Neuvermietung, die Sanierung von Fassaden sowie die Erneuerung einiger Heizungsanlagen. Alles in allem, so Mittenzwei, endete das Geschäftsjahr 2019 „mit einem soliden Gewinn“, der in die Rücklage der Genossenschaft eingestellt werde.

Die WG Wurzen mit Sitz in der Georg-Schumann-Straße 25 wurde am 22. Dezember 1954 von 14 Personen unter dem Namen „Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Albert Kuntz“ gegründet. Mit dem Bau der ersten Wohnblöcke im Steinhof legten sie dann anderthalb Jahre später das Fundament ihres heutigen Immobilienbestandes. Im April 1957 zogen im Steinhof die ersten Mieter ein. 1978 fusionierten dann die dazumal bestehenden fünf regionalen Genossenschaften in Wurzen, Brandis, Bennewitz, Lüptitz und Hohburg zu einer.

Von Kai-Uwe Brandt