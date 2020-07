Wurzens Grundschule „An der Sternwarte“ erhält neue Fassade

Wurzen

Der Stadtrat hat zu seiner jüngsten Sondersitzung im Kulturhaus Schweizergarten grünes Licht für die weitere Sanierung der Grundschule „An der Sternwarte“ gegeben. Die Arbeiten an der Bildungsstätte in der Rosa-Luxemburg-Straße 20 betreffen die Fassade sowie im Inneren des Gebäudes den Trockenbau von Wänden und Decken.

Firma aus Crimmitschau errichtet neue Fassade

Wie Konstanze Neudert vom Fachbereich Baumanagement informierte, beteiligten sich an der Ausschreibung für die Fassade insgesamt drei Unternehmen. Das wirtschaftlichste Angebot reichte die Firma Passnorm Bau-GmbH aus Crimmitschau in Höhe von 284 448 Euro ein.

Anzeige

Zum Teil schon eingerüstet: die Ostgiebelseite der Grundschule "An der Sternwarte". Quelle: Kai-Uwe Brandt

Weitere LVZ+ Artikel

Allein zwei Anläufe musste die Stadtverwaltung allerdings unternehmen, um zumindest einen Bieter für die Montage von Trockenbau-Wänden und -Decken in der zweiten Etage zu finden. Den Zuschlag erhielt nach Prüfung und Eignung durch das Wurzener Planungsbüro Andreas Kewitz die Linke Ingenieurbau GmbH aus Roitzsch. Mit circa 73 500 Euro für die Decke und 51 650 Euro für die Wände bleibt Neudert zufolge der Preis im Rahmen der Kostenschätzung.

Vernichtende Bestandsanalyse für das Schulgebäude

Wie dringend notwendig eine Frischekur der Grundschule mit momentan 183 Schülern in acht Klassen ist, stellte übrigens schon im September 2014 ein Gutachten fest. Damals fiel die Bestandsanalyse der Immobilie in Segmentbauweise vernichtend aus. Am Objekt auf dem Gelände des ehemaligen Sputnikzentrums, das nach nur siebenmonatiger Bauzeit am 14. August 1992 als Außenstelle des Wurzener Gymnasiums eingeweiht wurde, zeigten sich tiefe Risse zwischen den einzelnen Teilen aus Fertigbeton. Zudem löste sich aufgrund fehlender Dübel die Fassade an der Ostseite des Giebels. Hinzu kamen stark verschlissene PVC-Bodenbeläge, Hohlstellen am Boden und Mängel beim Brandschutz. Um sämtliche Schäden zu beseitigen, bezifferte das zuständige Planungsbüro Kewitz die Investitionssumme auf 1,6 Millionen Euro.

Mit der Neuordnung der Grundschulstandorte brachte das Stadthaus dann vor drei Jahren sogar den Abriss des Schulgebäudes ins Spiel, scheiterte aber am Widerstand von Schülern, Eltern und Lehrern. Diese sprachen sich im Februar 2017 zur Bürgerversammlung vehement für den Erhalt aus und damit gegen einen von der Verwaltung favorisierten Bildungscampus Nord in der Friedrich-Ebert-Straße.

Lesen Sie dazu auch:

Eltern setzen sich in Wurzen für den Erhalt der Sternwarte-Grundschule ein

Wurzen: Grundschule „An der Sternwarte“ soll nun dich saniert werden

Von Kai-Uwe Brandt